LIVE／2026和平之旅！鄭麗文今訪陸　10點親自召開中外記者會

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（7日）開啟六天五夜的訪陸行程，行程包含上海、南京和北京。國民黨中央今上午10點將於黨中央召開「2026和平之旅」啟程中外記者會，鄭麗文也將親自出席說明。《ETtoday新聞雲》將為讀者全程直播。

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）



國民黨公開鄭麗文班機時間，將於4月7日11時30分至13時30分，搭乘上海航空班機從松山機場飛往上海，並於上海搭乘高鐵至南京，留宿南京一宿後，8日於中山陵謁陵。鄭麗文一行於中山陵謁陵結束後，再從南京搭高鐵回上海並留宿上海，隔天飛往北京。至於「鄭習會」何時舉行，雖傳出4月10日登場，但目前國民黨官方仍未正式公佈。

此外，此行鄭麗文未帶國民黨立委隨行，訪團人數約30人，除了國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑、李乾龍，還有KMT Studio召集人、國民黨前主席連戰次子連勝武以及文傳會發言人尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、主席辦公室顧問李德維等人。

鄭麗文日前主持國民黨中常會時表示，國民黨前主席連戰2005年和平之旅到馬英九總統執政八年，都秉持九二共識，反對台獨，就能進行兩岸交流，擴大彼此互信累積和平基礎，也將九二共識，反對台獨寫入黨章，此次也是符合黨章、遵守憲法前提下推展兩岸和平。她認為，兩岸交流一點都不難，只要回歸九二共識，反對台獨，台海就不需要打仗，美國參議員也公開表示，川習會他們也樂觀其成非常期待，美中交流越多，世界更安全，對台灣就越安全。

鄭麗文強調，這次率團訪問大陸，不但符合《中華民國憲法》、台灣人民共同的安全福祉，也符合兩岸共同的意願，更符合國際社會共同的期待。大家都不希望在現在國際局勢動盪不安、詭譎多變的時候，台海再度地出現緊張的軍事危機，但負責任的政黨不應該玩火，把台灣推向戰爭邊緣，而是應該奠定和平基石。



