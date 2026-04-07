不甩李貞秀！卓榮泰被揪「在看鍾佳濱新書」　她酸：讀書好！幫推

▲陳智菡指卓榮泰在李貞秀質詢時在讀鍾佳濱的新書。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

記者蘇靖宸／台北報導

針對行政院長卓榮泰今（7日）拒絕接受民眾黨立委李貞秀質詢，民進黨立法院黨團主任陳智菡揪出，在李「唱獨角戲」時，卓在台下在立法院讀民進黨立委鍾佳濱的新書，讓她狠酸，「卓院長現學現用，政治不難，躺平、裝忙就好」。

李貞秀7日首次在立法院會上質詢卓榮泰，但卓認為李的程序不完備，「當然不是中華民國立委，就沒有權利行使憲法權力」，所以拒絕備詢，以致李最後在質詢台上唱獨角戲。

對此，陳智菡譏諷，「讀書好、讀好書！幫推！」當李貞秀在台上提出關於詐騙橫行、社宅跳票、 陸配參政權 、民進黨養共諜等重要問題時，卓榮泰在台下認真拜讀鍾佳濱新作。陳更狠酸，該上台備詢的時候，院長帶頭在立法院讀書、滑手機，不為政策辯護，連被人罵府院黨共諜連環爆也不辯駁，卓院長現學現用，政治不難，躺平、裝忙就好。

▲民進黨立委鍾佳濱今在立法院發表新書。（圖／記者湯興漢攝）

今天立法院會上，韓國瑜宣告李貞秀質詢前先休息10分鐘。據記者觀察，當時民眾黨團在與李貞秀商討質詢事宜，鍾佳濱則步入議場，前往卓榮泰等人所在的行政官員席發書，除卓以外，內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正、海委會主委管碧玲都有拿到書。

▼鍾佳濱7日發新書給卓榮泰及劉世芳等出席立法院會的部會首長。（圖／記者蘇靖宸攝）