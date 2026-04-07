藍彰化縣長確定徵召！　謝衣鳯卸黨部主委升任黨中央副秘書長

▲立委謝衣鳯。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨彰化縣長人選難產，國民黨副秘書長李哲華今（7日）表示，彰化縣將直接徵召前考紀會主委魏平政，不會採取初選或協調式民調。國民黨同時宣布，聘彰化黨部主委、立法委員謝衣鳯擔任中央黨部副秘書長；彰化黨部主委一職由蕭景田同志接任。

李哲華指出，彰化縣有特殊的政治環境，國民黨中央一直思考最大勝選方案，所以在上周台中市、新竹縣初選民調協調結果出來後，召開決定提名作業的中央提名審核委員會，就全部22縣市的情況再做一次盤點。當天提名審核委員會成員都是歷任國民黨秘書長，都是資深、了解地方生態的，盤點之後只剩嘉義縣要在野大聯盟、今天宣布的嘉義市，還有彰化縣。

因應未來選情變化，李哲華說明，在上周中央提名審核委員會中，通過授權由組發會進行徵召作業，「所以在這裡很明確的，彰化縣不會再採取初選或協調式民調的方式，由組發會跟地方黨部就上述人選找出」。參選人條件的部分，第一，本身要有很強烈意願，第二要具備勝選條件，會從各方面做考量。

國民黨表示，謝衣鳯接任副秘書長後，盼以其專業形象與論述實力、協助推動黨務外、並可協助地方年底選戰之整體文宣與政策攻防。

國民黨並指出，蕭景田同志曾任彰化縣議會副議長、立法委員與中央常務委員、彰化縣黨部主委等職務，基層實力雄厚，且嫻熟彰化選政情勢；面對五合一選舉之複雜佈局，盼借重其溝通整合與選戰指揮調度能力，以銜接基層民意、鞏固組織動員能量，落實選戰目標。