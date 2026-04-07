鄭習會倒數　管碧玲公布共艦圍台圖：在「台灣之籠」躺平？

▲管碧玲批共艦圍台如「台灣之籠」。（圖／翻攝管碧玲臉書）



記者許力方／台北報導

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，將率團訪中，遭民進黨質疑淪為統戰棋子，國民黨透過AI影片強調「有和平才能躺平，和平最大」。海委會主委管碧玲發文公布6日的海面態勢圖，共機、共艦持續擾台，而台灣正面臨壓迫態勢，反問「在台灣之籠躺平？」中國接待訪團時，看著的是籠中來的馴兔吧？

管碧玲批共軍步步進逼

管碧玲6日發文以「籠中的馴兔」為題，批評中國自2016年起因台灣政局變化，持續對台採取軍事與政治施壓。解放軍軍機擾台架次從2020年的380架次，攀升至2025年的5709架次，短短數年間暴增逾10倍；自2022年起，更至少發動7次大型環台軍演，並形成共艦、海警船與公務船全天候圍台態勢。

管碧玲質疑，鄭麗文率團訪中的前夕，中方海空襲擾絲毫未見緩和，直言「從中方絲毫沒有聞到和平的氣息」。

管碧玲曝共艦圍台圖

管碧玲同時附上海面態勢圖，顯示台灣周邊海域出現8艘中國護衛艦、驅逐艦、電偵艦及海警船，分布於北部、東部與西南海域，形同對台施加包圍壓力。

她說，台灣選出民進黨總統，中國就懲罰；裴洛西來台，中國就圍島；海上共艦與海警船全天候圍島，打造出國台辦口出惡言的「台灣之籠」，國台辦還公然辱罵台灣：「沒有台灣之盾，只有台灣之籠！」籠中的國民黨還宣稱此行的和平可以讓台灣人民躺平，「殊不知，中國正是企圖讓台灣人躺平在台灣之籠裡！」