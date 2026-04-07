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高雄毒春捲案！營養師曝沙門氏菌「3食物常見」：吃一口也可能中

▲▼清明連假大規模食物中毒！高雄41人吃春捲出事　4小時狂拉10幾次 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄毒春捲延燒，市府出手重罰144萬。（圖／記者吳世龍攝）

記者施怡妏／綜合報導

高雄正義市場爆出春捲疑似食品中毒案，累計就醫已達157人，經高雄長庚分析檢體，確認致病菌為「Salmonella group D」。對此，潘卉芸營養師表示，沙門氏菌常見於禽類、雞蛋等食材，且在天氣炎熱時，更要留意外食保存與處理情況，「沙門氏菌只要量夠，吃一口也可能中喔！」

潘卉芸營養師在臉書發文，門氏菌最常見的來源，包括雞、鴨等禽類，以及雞蛋，特別是未全熟或蛋殼受污染的情況，更需要注意。她指出，沙門氏菌不耐熱，適合生長的溫度約在35度左右，因此食材若處於高溫環境，處理、保存不夠妥當，就可能提高風險。

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食物中出現沙門氏菌　交叉污染是常見原因

潘卉芸營養師提到，病毒會透過「交叉污染」出現，像是使用生雞肉的砧板切熟食、生蛋液沾到其他配料，或是手部處理生食後，沒洗乾淨再包春捲，都可能讓細菌帶到食物中，「很多人會說，我只吃一口應該沒差吧？沙門氏菌只要量夠，一口也可能中喔」。

潘卉芸營養師表示，沙門氏菌感染後的常見症狀，包括腹瀉、腹痛、發燒與嘔吐，通常會在6到72小時內出現。她也提醒，最近天氣炎熱，外食時要更加留意，尤其是半熟蛋、涼拌料理，以及長時間放置在路邊攤的食物，都應多加注意。若吃完後覺得身體怪怪的，就應立即停止食用。

衛生局對此指出，沙門氏菌的潛伏期通常為6至72小時，在業者停業48小時後，截至4月7日11時止，統計因症就醫人數新增17人（共計157人），監控各醫療院所收治患者病況穩定、經治療後恢復中。高雄長庚醫院針對檢出沙門氏桿菌進一步分析血清型，確認致病菌為salmonella group D.

為防止危害擴大，衛生局已於4月5日依法命業者停業7日，待複查合格後始得營業。並持續追查食材來源、製程及供應鏈，以釐清污染來源及責任歸屬。

．本文經「潘卉芸營養師」授權轉載。

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標籤:春捲沙門氏菌高雄食品中毒防疫

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