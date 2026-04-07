鄭麗文喊話賴清德「和平沒這麼難」　 訪陸後台灣變全世界最安全　

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（7日）啟程訪陸。一早召開記者會時，她感性提到，不管你的黨派、省籍，只要你心中有台灣，只要你真的愛台灣，不會有人希望台灣變成戰場；如果你真心愛台灣，你會抓住一絲的機會、所有的可能，讓台灣不被戰火的侵犯。因此她希望透過此行，讓民進黨的朋友們了解，兩岸和平其實沒有這麼困難，只要你有心。相信所有台灣人都希望此行能夠成功，因為他們可以把全世界最危險的地方，化為全世界最安全的地方。

▲國民黨主席鄭麗文召開2026和平之旅啟程中外記者會。（圖／記者周宸亘攝）



鄭麗文致詞時表示，今天所有海內外、國際社會都在看，又一次台灣、兩岸，成為國際社會矚目的焦點，不可諱言，現在整體的國際環境動盪不安，戰火蔓延，人心惶惶。而台海一直被當作是最危險的地方。所以她擔任黨主席多次宣示，在台灣他們不只要照顧保護2300萬台灣人民，更有責任維護區域的和平，所以一定要讓台海沒事，那麼世界都沒事。