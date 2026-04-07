鄭麗文喊話賴清德「和平沒這麼難」　 訪陸後台灣變全世界最安全　

記者崔至雲／台北報導
國民黨主席鄭麗文今（7日）啟程訪陸。一早召開記者會時，她感性提到，不管你的黨派、省籍，只要你心中有台灣，只要你真的愛台灣，不會有人希望台灣變成戰場；如果你真心愛台灣，你會抓住一絲的機會、所有的可能，讓台灣不被戰火的侵犯。因此她希望透過此行，讓民進黨的朋友們了解，兩岸和平其實沒有這麼困難，只要你有心。相信所有台灣人都希望此行能夠成功，因為他們可以把全世界最危險的地方，化為全世界最安全的地方。
▲國民黨主席鄭麗文召開2026和平之旅啟程中外記者會。（圖／記者周宸亘攝）
鄭麗文致詞時表示，今天所有海內外、國際社會都在看，又一次台灣、兩岸，成為國際社會矚目的焦點，不可諱言，現在整體的國際環境動盪不安，戰火蔓延，人心惶惶。而台海一直被當作是最危險的地方。所以她擔任黨主席多次宣示，在台灣他們不只要照顧保護2300萬台灣人民，更有責任維護區域的和平，所以一定要讓台海沒事，那麼世界都沒事。
鄭麗文提到，今天是戰是和，路是靠人走出來的。在台灣他們要極盡一切的努力避免戰爭的發生，他們也要抓住所有的機會跟可能，擴大和平的基礎，所以抱持著這樣子的一個心願，今天他們將從台北出發。 鄭麗文說明，她知道這段日子以來，很多人不敢相信她會有成功的大陸行，被中共中央以及習近平總書記正式的邀請。在台灣，大家對她率團的這一次大陸行，很多人充滿期待，也很多人忐忑不安，更有很多的人抱著質疑的眼光。所以她在這裡，跟所有台灣社會鄭重的報告，「今天我們是本著善意、正面出發」，相信包含坐在總統府的賴清德總統，雖然從她正式宣布要率團訪問大陸之後，到目前都沒有機會可以跟賴總統見上一面、彼此溝通，但她相信他一定全程高度的關注。 鄭麗文說，不管你的黨派、省籍，只要你心中有台灣，只要你真的愛台灣，不會有人希望台灣變成戰場。如果你真心愛台灣，你會抓住一絲的機會、所有的可能，讓台灣不被戰火的侵犯。保住和平，就是保住台灣。所以她寧願相信，所有台灣人都希望此行能夠成功。因為他們可以把全世界最危險的地方，化為全世界最安全的地方。 「善意需要被累積，互信需要一次一次的相互的擴大」，鄭麗文說，此行到大陸訪問，他們要讓全世界看到，不是台灣單方面的期待和平，相信大家更想透過這一次和平之旅，看到中共中央對於兩岸能夠用和平來對話、交流，化解所有可能歧見的誠意跟決心，雖然他們來不及避免過去曾經發生的戰爭、曾經發生在兩岸的悲劇，但是絕對來得及避免未來的戰爭。讓這世代的人、下一代的人，永遠免於戰爭的摧殘。也希望在地球上所有的戰爭都能結束，所有的矛盾都能化解。所以在台灣的中國國民黨，率先跨出這關鍵的一步。「我們要向歷史、也向國際社會證明，和平永遠有機會，和平永遠有希望，只要我們不放棄」。 鄭麗文也說，希望透過此行，讓民進黨的朋友們對於對岸充滿了疑慮，甚至於是恐懼，但透過此行向他們證明，兩岸和平其實沒有這麼困難，只要你有心。如果國共兩黨可以和解，可以共同為和平而努力，為什麼在台灣的我們，藍綠之間不能和解呢？所以也希望回來之後，藍綠是不是可以重新思考，不再惡鬥，盡快的化解憲政的僵局，百姓真的很苦。 鄭麗文說，她再次向民進黨、賴清德釋出她最大的誠意和善意，讓他們一起為台灣的安全跟未來來努力。希望此行大家都能夠快快樂樂的出門、平平安安的回家。等到他們回來之後，大家就能夠安心，台灣也可以因為可能的藍綠和解帶來安定。尤其，獻給全世界一個安全的台灣。
鄭麗文提到，今天是戰是和，路是靠人走出來的。在台灣他們要極盡一切的努力避免戰爭的發生，他們也要抓住所有的機會跟可能，擴大和平的基礎，所以抱持著這樣子的一個心願，今天他們將從台北出發。
鄭麗文說明，她知道這段日子以來，很多人不敢相信她會有成功的大陸行，被中共中央以及習近平總書記正式的邀請。在台灣，大家對她率團的這一次大陸行，很多人充滿期待，也很多人忐忑不安，更有很多的人抱著質疑的眼光。所以她在這裡，跟所有台灣社會鄭重的報告，「今天我們是本著善意、正面出發」，相信包含坐在總統府的賴清德總統，雖然從她正式宣布要率團訪問大陸之後，到目前都沒有機會可以跟賴總統見上一面、彼此溝通，但她相信他一定全程高度的關注。
鄭麗文說，不管你的黨派、省籍，只要你心中有台灣，只要你真的愛台灣，不會有人希望台灣變成戰場。如果你真心愛台灣，你會抓住一絲的機會、所有的可能，讓台灣不被戰火的侵犯。保住和平，就是保住台灣。所以她寧願相信，所有台灣人都希望此行能夠成功。因為他們可以把全世界最危險的地方，化為全世界最安全的地方。
「善意需要被累積，互信需要一次一次的相互的擴大」，鄭麗文說，此行到大陸訪問，他們要讓全世界看到，不是台灣單方面的期待和平，相信大家更想透過這一次和平之旅，看到中共中央對於兩岸能夠用和平來對話、交流，化解所有可能歧見的誠意跟決心，雖然他們來不及避免過去曾經發生的戰爭、曾經發生在兩岸的悲劇，但是絕對來得及避免未來的戰爭。讓這世代的人、下一代的人，永遠免於戰爭的摧殘。也希望在地球上所有的戰爭都能結束，所有的矛盾都能化解。所以在台灣的中國國民黨，率先跨出這關鍵的一步。「我們要向歷史、也向國際社會證明，和平永遠有機會，和平永遠有希望，只要我們不放棄」。
鄭麗文也說，希望透過此行，讓民進黨的朋友們對於對岸充滿了疑慮，甚至於是恐懼，但透過此行向他們證明，兩岸和平其實沒有這麼困難，只要你有心。如果國共兩黨可以和解，可以共同為和平而努力，為什麼在台灣的我們，藍綠之間不能和解呢？所以也希望回來之後，藍綠是不是可以重新思考，不再惡鬥，盡快的化解憲政的僵局，百姓真的很苦。
鄭麗文說，她再次向民進黨、賴清德釋出她最大的誠意和善意，讓他們一起為台灣的安全跟未來來努力。希望此行大家都能夠快快樂樂的出門、平平安安的回家。等到他們回來之後，大家就能夠安心，台灣也可以因為可能的藍綠和解帶來安定。尤其，獻給全世界一個安全的台灣。
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