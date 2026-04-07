親子館「聰明小玩家」惡意倒閉前竟再騙一波儲值金　北市府：依法處理

▲民進黨北市議員許淑華召開記者會（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市室內兒童遊樂場「聰明小玩家」傳出在停業前，仍持續促銷、鼓勵家長儲值，受害家長達數十人、金額超過數十萬。北市議員許淑華今（7日）陪同受害家長召開記者會，痛訴業者惡意倒閉涉詐欺，要求北市相關局處單位協助處理。對此，北市府表示，受理23件申訴案、3人提告，後續都會依法處理；此外，公司成立地點雖然在新竹縣，已發公文至縣府，持續協助受害者。

許淑華說，日前才發生連鎖室內親子遊樂場「騎士堡」惡意倒閉，導致許多家長儲值的錢拿不回來的事件，近期她接獲家長陳情，位於松山區某間知名百貨內的親子館「聰明小玩家」，明知即將歇業，卻仍在114年11、12月時推出促銷方案吸引家長儲值，到今年1月時竟無預警關閉，讓家長傻眼。

許淑華說，「聰明小玩家」在114年12月已通知百貨業者終止契約，百貨方也限期要求在115年1月清空櫃位。許直言，「聰明小玩家」疑似涉嫌惡意隱瞞事實，根本是變相吸金、手段卑劣。

許淑華說，有家長一口氣儲值1萬3800元，也有5000到7000不等，累積加總有數十萬以上的儲值金，受害家長4、50位，全因業者擺爛拿不回錢。業者甚至嗆聲，去找消保官提告。

許淑華認為，業者撤櫃時間已定，卻仍在去年10到12月期間請家長們持續儲值，誘使他們分別儲值新台幣數千元至數萬元不等的「聰明金幣」，甚至有家長於去年12月30日儲值，但今年1月1日就無法使用，「這不是預謀，什麼才是預謀」，這種行為和詐騙集團有何不同。

受害家長說，「聰明小玩家」都沒有正面回覆退款問題，不斷跳針以百貨間的關係作為延後處理的理由。起先以為業者會處理，但到了3月，事件被披露後，有越來越多家長站出來，他才確定這是一起消費爭議。另名家長指出，業者沒考慮消費者權益，許多家長儲值的時間點都非常相近，「這難道沒有非法吸金的疑慮嗎？」

北市議員參選人、律師陳又新提到，2023年發生的「騎士堡」事件相似，業者在去年10月就要撤櫃但仍持續吸金，要大家繼續儲值，沒有提醒消費者，這是非常惡劣、故意的行為，涉犯《刑法》詐欺罪、《消費者保護法》等。此外，業者居然還利用手中的資料去肉搜家長，這塊也違反《個資法》，也有刑事、民事相關懲處。

對此，法務局簡任消保官葉家豪回應，統計今年2月1日到4月6日止，共受理23件申訴案。「聰明小玩家」是實際契約當事人，要負起後續退款責任，業者雖設籍在新竹縣，但北市府會立即啟動行政調查作業，業者必須負責後續退款責任。

台北市商業處科長蔡惠貞說，針對後續退款爭議，將函請業者限期提出說明，此外，也會同步函知新竹縣政府共同處理。台北市警察局松山分局偵查隊長陳志峯表示，目前已有3名被害家長提告詐欺，絕對依法偵辦。