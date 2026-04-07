參選台北市長？　沈伯洋曝最重要工作：民進黨會派最強人選

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨傳出擬提名立委沈伯洋參選台北市長，對決尋求連任的國民黨籍現任市長蔣萬安，引起黨內反彈，憂心高仇恨值可能成為2026破口。對此，沈伯洋今（7日）受訪時表示，相信民進黨一定會在首都派出最強的人選，對他來講，最重要的是身為黨團幹部，必須聚焦在已經被延期的軍購。

對於是否參選台北市長，沈伯洋表示，就他所知，選對會是今天或明天開會，選對會開完才會有相關的資訊。相信民進黨一定會在首都派出最強的人選，這是執政黨對首都的態度，現在對他來講，最重要的是身為黨團幹部，必須聚焦在已經被延期的軍購，接下來的法律框架為何，是現在這個工作崗位上最需要關注的事情。

至於最強人選，沈伯洋表示，本黨每個人都是最強的人選。只是說，現在到底誰適合來選台北市長的位置。

至於因長年抗中保台主張，黨內憂心高仇恨值恐成選戰破口，沈伯洋表示，在兩年的立委生涯中，為了對抗中國，為了揭發在立法院目前來講所發生的各種惡行，那當然也招致非常多的批評。但是，今天不管是做為民意代表還是一般人，民主社會就是要接納各種的批評。

沈伯洋指出，不管是大家講的什麼砲火，或者各種各樣的仇恨值等等，本來就是虛心接受。這才是民主社會的常態，在黨內大家對他有各種不同的意見，當然都是虛心接受。也有媒體追問，范雲會是另一個人選？沈回應，本黨人才濟濟，所以大家都是最強的人選。