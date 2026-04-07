　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

參選台北市長？　沈伯洋曝最重要工作：民進黨會派最強人選

▲▼民進黨立委沈伯洋質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨傳出擬提名立委沈伯洋參選台北市長，對決尋求連任的國民黨籍現任市長蔣萬安，引起黨內反彈，憂心高仇恨值可能成為2026破口。對此，沈伯洋今（7日）受訪時表示，相信民進黨一定會在首都派出最強的人選，對他來講，最重要的是身為黨團幹部，必須聚焦在已經被延期的軍購。

對於是否參選台北市長，沈伯洋表示，就他所知，選對會是今天或明天開會，選對會開完才會有相關的資訊。相信民進黨一定會在首都派出最強的人選，這是執政黨對首都的態度，現在對他來講，最重要的是身為黨團幹部，必須聚焦在已經被延期的軍購，接下來的法律框架為何，是現在這個工作崗位上最需要關注的事情。

至於最強人選，沈伯洋表示，本黨每個人都是最強的人選。只是說，現在到底誰適合來選台北市長的位置。

至於因長年抗中保台主張，黨內憂心高仇恨值恐成選戰破口，沈伯洋表示，在兩年的立委生涯中，為了對抗中國，為了揭發在立法院目前來講所發生的各種惡行，那當然也招致非常多的批評。但是，今天不管是做為民意代表還是一般人，民主社會就是要接納各種的批評。

沈伯洋指出，不管是大家講的什麼砲火，或者各種各樣的仇恨值等等，本來就是虛心接受。這才是民主社會的常態，在黨內大家對他有各種不同的意見，當然都是虛心接受。也有媒體追問，范雲會是另一個人選？沈回應，本黨人才濟濟，所以大家都是最強的人選。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／記憶體利多續噴　4檔高掛漲停
不選台北市長了？　沈伯洋曝最重要工作：民進黨會派最強人選
伊朗戰爭打到何時？　川普鬆口「美軍撤離關鍵」
LIVE／2026和平之旅！鄭麗文今訪陸　親自召開中外記者會
台中2歲女童8樓墜落　媽媽自責崩潰
快訊／140人中毒！春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源
不滿中央「空降」縣長人選　黨部主委請辭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨擬擴大推「育兒減工時」　卓榮泰：多元政策讓更多家庭得到支持

是否備詢？重申李貞秀不具法定資格　卓榮泰：都依法執行

酸藍營文宣如「北平模式」　卓榮泰提醒鄭麗文：不認為台灣人能接受躺平

參選台北市長？　沈伯洋曝最重要工作：民進黨會派最強人選

揭連胡會糖衣毒藥　管碧玲問鄭麗文：妳要爭取「中國台灣省」和平？

藍營彰化縣長爆黑馬　魏平政駁空降：我是「彰化囝仔」

LIVE／2026和平之旅！鄭麗文今訪陸　10點親自召開中外記者會

不滿中央「空降」魏平政參選縣長　國民黨二林黨部主委請辭

籲鄭麗文勿附和北京　邱垂正：要當面拒絕無中華民國的「一中框架」

沈伯洋選北市　媒體人9字預言「小雞被自家母雞踩死」

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

餵藥神招！假裝玩嘴巴　下一秒毛孩已吞藥成功

國民黨擬擴大推「育兒減工時」　卓榮泰：多元政策讓更多家庭得到支持

是否備詢？重申李貞秀不具法定資格　卓榮泰：都依法執行

酸藍營文宣如「北平模式」　卓榮泰提醒鄭麗文：不認為台灣人能接受躺平

參選台北市長？　沈伯洋曝最重要工作：民進黨會派最強人選

揭連胡會糖衣毒藥　管碧玲問鄭麗文：妳要爭取「中國台灣省」和平？

藍營彰化縣長爆黑馬　魏平政駁空降：我是「彰化囝仔」

LIVE／2026和平之旅！鄭麗文今訪陸　10點親自召開中外記者會

不滿中央「空降」魏平政參選縣長　國民黨二林黨部主委請辭

籲鄭麗文勿附和北京　邱垂正：要當面拒絕無中華民國的「一中框架」

沈伯洋選北市　媒體人9字預言「小雞被自家母雞踩死」

國民黨擬擴大推「育兒減工時」　卓榮泰：多元政策讓更多家庭得到支持

三星第2季DRAM報價漲3成！記憶體利多續噴　4檔高掛漲停

台積電市值攀高　登全球排行第6位

桃園大溪軍卡擦撞自小客　疑變換車道不慎釀禍

林智勝跨欄失敗還原真相！　自爆「勾腳釀禍」兇手現身

酷遭爆「酸台灣人自卑」　早期影片被挖！網喊：混不下去才來

說話像被掐脖子唱歌卻正常　男苦於「痙攣性發聲障礙」1招解套

李在明道歉止血！金與正轉達金正恩評價「坦率大氣」：再犯必付代價

是否備詢？重申李貞秀不具法定資格　卓榮泰：都依法執行

三星內建簡訊App走入歷史　Galaxy用戶7月起準備移至Google訊息

【到底有多荒謬】掃墓遇淹水　上車還得手腳並用爬進去XD

政治熱門新聞

沈伯洋選北市　媒體人預言：小雞被自家母雞踩死

管碧玲曝共艦圍台圖：在台灣之籠躺平？

幕後／現役國軍20人不敵4名生存遊戲玩家　夜戰個裝嚴重落後民間

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

LIVE／2026和平之旅！鄭麗文今訪陸　10點親自召開中外記者會

柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

台灣告別豬瘟！賴清德：亞洲唯一三大豬病非疫國

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

正面回應昔日性騷爭議　陳柏惟：用更成熟行動證明值得大家期待

台中國際動漫節4天湧入32萬人次　何欣純：應援在地IP打造動漫之都

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

蘇巧慧行程滿檔　還巧遇「水獺媽媽」粉絲加油打氣

鄭習會在即　傅崐萁讚「兩岸轉捩點」：國民黨選擇對人民最有利道路

鄭麗文明赴中　國安局最新報告示警：這是「促融促統」的兩手策略

更多熱門

相關新聞

揭連胡會糖衣毒藥　管碧玲問鄭麗文：妳要爭取「中國台灣省」和平？

揭連胡會糖衣毒藥　管碧玲問鄭麗文：妳要爭取「中國台灣省」和平？

國民黨主席鄭麗文今（7日）開啟六天五夜的訪中行程，行間有望與中共中央總書記習近平會面。對於國民黨影片稱「有和平才能躺平」，海委會主委管碧玲今（7日）表示，過去連胡公報所得到的和平是「中國台灣省」的和平，，胡錦濤給連戰的是一個包著糖衣的毒藥；這幾天的行程，就是在解放軍、國台辦眼中的「台灣之籠」籠罩之下的訪問之旅，那你要用什麼姿態去？你要爭取的未來和平，還是世衛模式的和平嗎？

魏平政駁空降：我是「彰化囝仔」

魏平政駁空降：我是「彰化囝仔」

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

籲鄭麗文勿附和北京　邱垂正：要當面拒絕無中華民國的「一中框架」

籲鄭麗文勿附和北京　邱垂正：要當面拒絕無中華民國的「一中框架」

鄭麗文今展開訪陸之行　國共領導人會面歷史一次看

鄭麗文今展開訪陸之行　國共領導人會面歷史一次看

關鍵字：

沈伯洋2026台北市長民進黨鄭習會國民黨范雲2026大選

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

伊朗肩扛飛彈擊中美軍機　下秒4軍官遭反殺

新光三越分店傳10月熄燈　官方回應了

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新一波「紅爆雷雨」又來了　北台警戒

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

春雨再一波！　今「下最大」地區曝

郭富城小女兒萌臉首曝光！網驚：根本縮小版方媛

美伊45天停火　川普：還不夠好

網紅禪師「女生都想停我塔台上」瞎扯濫情原因

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面