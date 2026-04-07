鄭麗文率團訪陸名單曝光！　「九二共識」創始人蘇起入列

▲國民黨主席鄭麗文召開2026和平之旅啟程中外記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（7日）啟程訪陸展開6天5夜的「2026和平之旅」，訪問期間也將與中共中央總書記習近平會面。黨中央今公布訪問團成員涵蓋黨內高層與各界專家，包含副主席兼秘書長李乾龍、張榮恭、蕭旭岑，以及智庫副董事長李鴻源、中央評議委員會主席團主席袁健生，以及「九二共識」創始人國安會前秘書長蘇起。

根據國民黨公布的訪問團成員名單顯示，本次隨行的有副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、黨主席特別顧問李德維、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、青年事務發展委員會主委連勝武、國民黨發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、黨務顧問雷宏毅。

▲前國安會秘書長蘇起出席「2026和平之旅」啟程中外記者會。（圖／記者崔至雲攝）



對於此次大陸行的目的，鄭麗文說明，最重要的一個訊息就是要向全世界來證明，兩岸都希望透過和平的方式、對話、溝通、交流，化解所有可能的歧異，帶來和平的紅利。因此，和平的決心是這一次最重要、最重要的一個訊息。國民黨也多次的在各種場合向對岸傳達，相信對岸也已經收到非常清楚的訊息，那麼這也是大家所共同關注跟期待的。

鄭麗文提到，台海、兩岸之間，因為過去這十年來快速的冰凍，在很多的交流方面被刁難、被切斷，使得百工百業不堪其苦，非常非常的慘淡。因此，他們當然希望對岸也能夠釋出善意，但是因為國民黨畢竟是在野黨，所以具體政策的開放，兩岸重新恢復正常的交流、全面的交流，當然一定是等到2028年本黨執政，自然就會開始。