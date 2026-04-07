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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿中央「空降」魏平政參選縣長　國民黨二林黨部主委請辭

▲前議員謝彥慧請辭二林黨部主委。（圖／翻攝自謝彥慧臉書）

▲前議員謝彥慧請辭二林黨部主委。（資料圖／翻攝自謝彥慧臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣長提名作業遲遲沒有進度，現在又傳出黨中央可能徵召「空降」的律師魏平政參選，引發地方強烈反彈。彰化縣二林鎮黨部主委謝彥慧，昨(6日)以「難以輔選」為由，宣布辭去主委職務，為藍營在彰化的選情投下一顆震撼彈，國民黨縣黨部則回應，會再全力溝通安撫。

「黨中央如果真的要空降，未徵得鄉親獲得愛戴共識，叫我們基層怎麼輔選？」國民黨二林鎮黨部主任委員謝彥慧，今天在社群媒體上發出長文，並向記者證實，她已經正式向黨中央請辭主委一職。

謝彥慧表示，民進黨早就確定由立委陳素月出戰彰化縣長，反觀國民黨內，雖然有立委謝衣鳯、工商策進會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋等三人表態爭取，但眼看已經四月了，人選還在難產，基層支持者都非常焦急。

▲前議員謝彥慧請辭二林黨部主委。（圖／翻攝自謝彥慧臉書）

▲前議員謝彥慧請辭二林黨部主委。（圖／翻攝自謝彥慧臉書）

現在又傳出黨中央屬意徵召律師魏平政空降參選，謝彥慧強調，她並不排斥外來人才，但人選必須能獲得鄉親認同，否則「連輔選都不知道怎麼推出去」。

她在辭職信中無奈寫道：「縣長人選未徵得鄉親共識，我難以投入後續輔選工作，為免影響黨務，決定辭去主委一職。」對此，國民黨彰化縣黨部回應，中央尚未確定最終人選，會再與謝彥慧溝通，全力慰留。

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