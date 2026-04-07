憂美伊戰火衝擊石化業　李四川示警：要提防無預警無薪假

▲李四川。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

美國、伊朗戰爭戰火延燒，重創國際油價，也引發石化產業連鎖崩盤。國民黨新北市長參選人李四川今（7日）在臉書上表示，「要提防無預警的無薪假」，一場萬里之外的戰爭，已經對台灣和全世界造成方方面面的影響。除了汽柴油漲價以外，所有和石化產業相關的民生物資，萬物齊漲。瀝青嚴重缺貨的結果，各縣市都被迫暫緩維修或新建道路的工程。各地的傳統市場業者，也都面臨塑膠袋漲價、甚至缺貨的困境。

李四川指出，這幾天他拜訪了幾家新北市塑膠相關產業的業者，他們都苦不堪言。美伊戰爭造成的斷料危機，漲價無可避免，大家都只能靠著庫存硬撐，過一天算一天。

李四川提到，一場萬里之外的戰爭，已經對台灣和全世界造成方方面面的影響。除了汽柴油漲價以外，所有和石化產業相關的民生物資，萬物齊漲。瀝青嚴重缺貨的結果，各縣市都被迫暫緩維修或新建道路的工程。各地的傳統市場業者，也都面臨塑膠袋漲價、甚至缺貨的困境。

「如果美國決定對伊朗展開地面作戰，全世界都暫時看不到危機的盡頭」，李四川說，聽了大家的難處，老實說，他無能為力。連中油在國際市場都很難調貨了，他能幫上什麼忙？如果石化相關產業被迫開始放無薪假，他很難想像那種局面。

「戰爭太可怕了」，李四川再說，他突然想到在中東陷於戰火中的人民。他們現在應該不是在煩惱有沒有瀝青鋪馬路，有沒有塑膠袋裝水果。他們只想保住家園，只想活下去。希望台灣永遠不會發生戰爭。

