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北投皇池再爆偷拍！大眾裸湯「毛巾遮手機」　碩士男狂攝6人

▲▼北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」內部曝光。（圖／記者黃宥寧攝）

▲擁碩士學歷高姓男子到北投皇池大眾池，趁6名男子全裸泡湯時，以毛巾包覆手機掩飾，偷拍對方臉部及性器官等遭判刑。（示意圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名擁碩士學歷的高姓男子到北投知名皇池泡湯，趁6名男子全裸入池時，以毛巾遮掩手機偷拍臉部及性器官影像，當場遭發現報警。士林地院認定其違反個人資料保護法，判處有期徒刑5月，得易科罰金，宣告緩刑2年，並須完成80小時義務勞務及3場法治教育，偷拍用的iPhone手機也依法沒收。

判決指出，2024年12月21日清晨4時30分許，高男在溫泉浴膳館大眾裸湯池內，趁6名男子全裸泡湯之際，以毛巾包覆其持有的iPhone手機作為掩飾，無故拍攝6名男子的臉部、身體特徵及性器官等影像，藉此非法蒐集個人資料。

6名被害人察覺異狀後當場制止並報警，警方到場後依法搜索高男手機，發現內部存有偷拍影像截圖與相關畫面，將其移送偵辦。檢方依違反個人資料保護法提起公訴。

法院開庭時，高男稱「好奇」故偷拍他人裸身影像，內容涉及臉部及身體隱私部位，嚴重侵害他人隱私安全，行為實屬不當。不過，法官考量其偵查及審理期間均坦承犯行，並與6名被害人達成和解且完成賠償，且積極接受心理治療，顯示犯後態度良好。

法院另審酌，高男無前科，碩士畢業，目前從事媒體工作，月收入約7萬至8萬元，需扶養父母，認其係一時失慮犯案，因此判處有期徒刑5月，並宣告緩刑2年。

此外，法院命其須於判決確定後1年內完成80小時義務勞務及3場法治教育，並於緩刑期間付保護管束；若未履行相關負擔，情節重大者，恐撤銷緩刑並執行刑罰。偷拍使用的iPhone手機，則依法宣告沒收。

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