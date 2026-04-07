藍營彰化縣長爆黑馬　魏平政駁空降：我是「彰化囝仔」

▲國民黨前考紀會主委魏平政。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

藍營彰化縣長目前有立委謝衣鳯、前副縣長洪榮章及柯呈枋等3人表態爭取提名，如今卻傳出黨部跳過初選機制，直接徵召徵召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長，引發地方反彈聲浪，質疑其為「空降」、未在地方耕耘。對此，魏平政上午接受媒體電訪時直言「完全不承認空降說法」，他強調自己是在社頭出生長大的「彰化囝仔」，且家族經營的襪子工廠深耕在地60年，對家鄉有深厚感情與責任感。

魏平政表示，雖然因國際貿易業務需要在台北設點，但他長期以來都是兩邊奔波。他指出，自己不僅是彰化律師公會理事，更擔任彰化縣選委會委員，法律執業登記也在彰化。他更坦言，或許大家對他的知名度還不夠熟悉，但絕對不是與地方脫節的陌生人，「我是為了把彰化的襪子賣向全世界，才在台北努力行銷。」

使命感驅使 盼以經貿專長解決產業困境

談到參選初衷，魏平政透露，起初是抱持尊重謝衣鳯委員的心態，直到謝家傳出不參選後，他才在地方人士鼓勵下向黨中央爭取。他認為，彰化許多中小企業面臨台美關稅與國際變局的挑戰，他憑藉十多年國際貿易與律師的專業背景，有信心能協助家鄉產業升級，解決企業面臨的實質困難。

面對黨內基層對徵召模式的質疑，以及二林黨部主委因「不認識他」而憤而辭職的風波，魏平政表示，尊重黨中央的提名職權，若確定獲得徵召，他第一時間絕對會登門拜訪謝衣鳳、柯呈枋、洪榮章等優秀前輩，也會誠心與地方主委溝通。他強調，大家的目標都是為了讓彰化更好、讓國民黨勝選，他會用最大的誠意化解誤會，爭取鄉親認同。