伊朗「肩扛飛彈」擊中美軍機！　下秒4軍官遭反殺

▲伊朗中部伊斯法罕省（Esfahan）發現美軍炸毀的美軍飛機與直升機殘骸。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

伊朗官方證實，美軍5日於伊斯法罕（Isfahan）南部執行救援行動期間，與伊朗軍方發生激烈交火，造成4名伊朗軍官不幸陣亡。伊朗軍方指出，當時部隊曾發射飛彈擊中一架美軍軍機，隨後遭到美方多架戰機、無人機鎖定報復，最終導致包含准將在內的高階軍官喪命。

擊中美軍機後遭鎖定 4高階軍官當場陣亡

根據CNN報導，伊朗軍方公關部門6日發布的聲明指出，這起衝突發生在5日凌晨的伊斯法罕省。當時美軍出動「數架攻擊機」發動襲擊，伊朗部隊隨即與敵方的戰鬥機、直升機、武裝無人機及支援機展開「直接交火」。

聲明提到，交戰過程中，伊朗部隊使用肩扛式飛彈擊中了一架美軍軍機，但該部隊隨後立即遭到美軍其他軍機鎖定並集中火力反擊，導致4名軍官當場陣亡。

伊朗軍方隨後也公布了殉職名單與軍階，分別為一名准將、一名上校、一名中校及一名上尉。

伊朗外交部怒轟「侵略戰爭」 呼籲美國人追究政府責任

針對美軍的行動，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）6日向伊朗半官方媒體「伊朗學生通訊社」（ISNA）表示，美國政府正在西亞地區對伊朗發動一場「侵略戰爭」與「極大的不公義」。

巴蓋伊強調，美國民眾應當要求其政府為這些「假借人民之名」所犯下的罪行負責，「美國人民必須知道，政府對伊朗所做的一切是非常不公平的，必須為此追究責任。」

官員諷川普「多說一點」 反擊一夕毀滅伊朗論

此外，針對美國總統川普（Donald Trump）近期對伊朗的強硬發言，伊朗利益辨別委員會成員賈利里（Saeed Jalili）在社群平台X上反諷，與其叫川普閉嘴，不如讓他多說一點。

賈利里表示，「『閉嘴』並不是對付川普瘋言瘋語的正確方式，讓他多說一點，沒有什麼比他的暴走發言更能揭露美國的真面目。」