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15萬粉絲看他床上激戰！網黃「萬萬」被控妨害風化...無罪確定

▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／ETtoday資料照）

▲男子貼出口交影片，遭檢方起訴，最後獲高等法院判決無罪確定。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

在社群平台X（原Twitter）擁有15萬粉絲的網黃「萬萬」，2023年間貼出一則露點的口交影片，被人檢舉，檢方依照「妨害風化罪」提起公訴。一審桃園地院審理後判決無罪。檢方上訴二審，宣稱該影片內容包含「想要被X、練X就是要給別人玩、這個X很粗 ，後面又有講到5位裸男，X到壞掉」，建請高等法院改判有罪。但高院審理後，認為該影片確實已經善盡防護責任，因此駁回檢方上訴，「萬萬」無罪確定。

該名網黃在成人網頁上有多張裸露上半身照片，宣稱身材精壯，性格興趣為健身、吉他、電玩，還可以英文溝通。他透過社群平台X張貼片段內容，並於某些平台上發布完整的性愛影片，透過粉絲訂閱賺取收入。而他於2023年10月13日晚間20點13分左右，於X發布該則影片，被人檢舉後，被檢方依照「網際網路張貼猥褻影像供人觀覽罪」，提起公訴。

案經一審桃園地院審理，萬萬在法庭上否認犯罪，主張「我在X網站的自我介紹頁面，已經說明本版的內容僅限成人觀看、ADULTS ONLY。且在網站上設定貼文會有敏感內容，一旦經過這個設定，瀏覽我頁面的人必須是成年人，且同時他們要勾選願意觀看敏感內容，才可以看到。」否認自己公開性影像供人觀賞。一審桃園地院採信，判決無罪，檢方上訴第二審。

二審高等法院審理時，檢方指稱，當時證人檢舉時，檢察官曾經當庭播放，當時確實沒有任何警示標示，是被告事後才設定。此外，檢方認為他在本案影片上的文字註解，提及「很多被X的那個畫面太美了 、想要被X、練X就是要給別人玩、這個X很粗，我都停不下來，後面又有講到5位裸男，迷幻燈光，X到壞掉」等猥褻文字，因此建請高院改判有罪。

但高院審理後，認為當前網路科技可採行之審核暨隔絕措施技術與限制，如果被告已經遵守，堪認定被告就所張貼之影片已採取適當之安全隔絕措施，所以被告在網頁上已經註記「本版限定成人收看。Adult only。」，已經符合「適當註記」規範。另外，高院也認為，檢方提出的猥褻文字並非一開始就是被告所標註，影片發布日期與文字標註日前有明顯差異，不見得就是被告所標註。綜合考量上情後，高院仍駁回檢方上訴，維持一審無罪判決，全案確定。

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