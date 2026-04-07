施政滿意度69.1%　蔣萬安：讓台北加速進步

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市研考會6日公布民調，市長蔣萬安整體施政滿意度上升至69.1%，較前次調查上升4.4個百分點。對此，蔣萬安今（7日）受訪表示，這是台北隊及市民共同努力成果，將持續努力推動無菸城市及育兒措施等，讓台北加速進步。

台北市政府研究發展考核委員會6日發布去年底執行的民調，結果顯示，蔣萬安整體施政滿意度為69.1%，較前次調查上升4.4個百分點；其中，醫療健康滿意度81.1%最高，環保、帶動城市運動風氣等面向滿意度7成以上。另外，受測市民有高達76.9%以居住在台北市為榮，顯示多數市民對城市發展及生活環境具高度認同。

蔣萬安說，每一個調查市府團隊都會用心參考，也謝謝市民朋友的肯定，這是台北隊以及所有市民朋友共同努力的成果。他指出，不管是從大巨蛋完工啟用，帶來演唱會經濟；捷運六線齊發2.0，不只提供民眾更便利的交通工具，也讓基北北桃首都圈即將實現山手線。另外，成功爭取輝達（NVIDIA）落腳北士科，也讓台北接下來成為全球 AI 科技發展最強的一個心臟。

蔣萬安說，台北市從各個市政面向持續不斷推動各項政策，而且過去這段期間台北的進步也得到新加坡李光耀城市獎特別獎的殊榮。所以市府團隊會持續努力，接下來不管是無菸城市、全方位的育兒措施，都希望讓台北加速進步，讓所有市民在台北市都感到非常的光榮。