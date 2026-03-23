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日月潭邵族女孩挑戰冷門朝鮮舞　勇奪全國學生舞蹈賽特優第二名

▲埔里國中學生曼妮·石卡達華度勇奪全國舞蹈賽特優第二。（圖／埔里國中提供，下同）

▲埔里國中學生曼妮·石卡達華度勇奪全國舞蹈賽特優第二。（圖／埔里國中提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里國中學生曼妮·石卡達華度日前參加114學年度全國學生舞蹈比賽決賽，以朝鮮舞《飛花蝶語》舞碼脫穎而出，獲國中民俗舞個人組特優第二名，成績達90.90分、與第一名同分，亮眼表現也為學校與地方爭光。

校方指出，身為日月潭邵族原住民的曼妮選擇挑戰難度極高且相對冷門的「朝鮮舞」，講究身段控制與內在氣韻，需兼具柔美與力量，對舞者的身心要求極高；曼妮透過長時間紮實的肢體訓練與心理調適，從最初接觸時的陌生與膽怯，到逐步掌握舞蹈精髓，展現出自信與穩定的舞台表現，最終能釋放出優雅且富有文化張力的舞姿，展現朝鮮舞獨有的細膩韻味與強烈風格，令人驚艷。

▲埔里國中學生曼妮·石卡達華度勇奪全國舞蹈賽特優第二，冷門朝鮮舞驚艷全場。（圖／埔里國中提供）

指導老師林幸弘表示，曼妮一路走來歷經許多艱辛、過程充滿挑戰，從動作的精準度到情感的詮釋，每一個細節都反覆琢磨，能有今日成果，是努力與堅持的累積，而其家長對舞團的信任與全方位配合，更讓整體訓練過程得以順利推進；本次比賽競爭激烈，能在全國決賽中獲得佳績實屬不易；曼妮也難掩興奮與感動，表示能挑戰自我並以優異成績之姿站上全國舞台，是一次珍貴的學習經驗，也更加堅定未來持續精進舞蹈的決心。

埔里國中表示，未來薪傳舞蹈團也將持續精進，朝更高目標邁進，在舞蹈藝術的道路上持續發光發熱，校方也支持學生多元發展，培育更多具備專業素養與文化深度的優秀人才。

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