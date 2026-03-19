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台南市英語讀劇創意爆發　鏟子超人、虱目魚題材勇奪特優

▲台南市國小英語讀者劇場比賽登場，學生以創意題材展現英語口說能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市國小英語讀者劇場比賽登場，學生以創意題材展現英語口說能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

當英語不只是課本裡的句型，而是孩子用來說世界的聲音，舞台就不再只是比賽，台南市114學年度公私立國小英語讀者劇場比賽於3月15日圓滿落幕，全市205所學校、共1520名學生參與，今年作品明顯跳脫傳統童話框架，從環境永續、科技發展到在地文化與時事議題，題材多元，展現英語學習與生活經驗緊密結合的成果。

台南市長黃偉哲表示，英語教育的價值不僅在於語言本身，更在於培養孩子理解世界、表達觀點與自信溝通的能力。市府近年持續推動英語融入生活情境，讓孩子不是為考試而學，而是在日常中自然運用英語，逐步累積表達與溝通實力。

教育局長鄭新輝指出，從今年參賽作品可見，學生已能以英語回應真實生活議題，如探討短影音現象的《The Rise of Short Videos-Good or Bad?》、關注環境永續的《SOS From Earth!》，以及結合台南虱目魚文化的《The Milkfish Mission》，不僅是說故事，更是用英語表達觀點，顯示校園英語教學正朝跨域整合與生活應用發展。

▲台南市國小英語讀者劇場比賽登場，學生以創意題材展現英語口說能力。（記者林東良翻攝，下同）

比賽結果方面，東區勝利國小以自創劇本《The Power Competition》勇奪A1組（48班以上）特優，聚焦全球能源議題，學生透過英語表達對未來能源選擇的思考，展現語言能力與公共議題關懷。指導老師湯雅淯表示，從劇本發想到發音語調修正，孩子在反覆練習中累積實力，也培養團隊默契。

學甲區東陽國小則以《The Milkfish Mission》拿下A3組（20至29班）特優，將台南代表性的虱目魚文化融入劇情，並結合環境議題，讓英語不再抽象，而是貼近生活的表達工具。指導老師陳瑩璟指出，學生在排練中逐步學會用英語說出熟悉的生活經驗，使作品更具真實感。

關廟區深坑國小以原創劇本《Hualien's Wind, Rain, and Love》獲得A6組（6班）特優，改編自「鏟子超人」救災新聞，透過英語呈現災難中的互助精神與人性光芒，成為本屆最打動人心的作品之一。指導老師邱筠芯表示，學生透過角色討論與聲音練習，學習如何用語言傳遞情感，讓故事更具感染力。

▲台南市國小英語讀者劇場比賽登場，學生以創意題材展現英語口說能力。（記者林東良翻攝，下同）

一場讀劇賽，像一面鏡子。映照的不只是發音與語調，而是孩子如何理解世界、如何開口說出自己相信的事。當他們用英語談論土地、災難與未來，那聲音，其實早已跨越語言本身。

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