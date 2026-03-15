展現深耕成果！全國學生音樂比賽　花蓮勇奪3項特優12項優等

▲花蓮縣包括中正國小、明義國小、宜昌國中、花崗國中、國風國中計獲3項特優及12項優等佳績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

114學年度全國學生音樂比賽陸續登場，花蓮縣多所學校分別參加直笛合奏、管樂合奏、國樂合奏、銅管五重奏及弦樂合奏、口琴合奏等多項團體項目，共獲3項特優12項優等，充分呈現花蓮縣深耕藝術教育的成果。

今年花蓮縣參與競賽的學校包括中正國小、北昌國小、自強國中、美崙國中、花崗國中、國風國中、明義國小、宜昌國中、明恥國小、鑄強國小及康樂國小等校，各校學生在舞台上展現精湛的演奏技巧與穩健的台風。

花蓮縣政府教育處長期重視學生藝術與人文素養的培育，鼓勵各校透過音樂教育發展學生多元能力，培養合作精神與美感素養。此次各校踴躍參與學生音樂比賽，不僅展現平日訓練成果，也讓學生在比賽過程中互相觀摩學習，累積寶貴的舞台經驗。

縣長徐榛蔚表示，音樂教育不僅能培養學生的專注力與表達力，更能透過合奏的過程學習傾聽與合作，對學生人格發展具有深遠影響。感謝各校校長與指導老師長期投入音樂教育，陪伴學生一步一腳印精進技藝，也肯定同學們在舞台上展現自信與努力。縣府未來將持續支持學校推動藝術教育，提供學生更多展演與學習機會，讓孩子在多元舞台上發光發熱，持續提升花蓮縣藝術教育的能量與視野。

