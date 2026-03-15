　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

展現深耕成果！全國學生音樂比賽　花蓮勇奪3項特優12項優等

▲▼花蓮縣包括中正國小、明義國小、宜昌國中、花崗國中、國風國中計獲3項特優及12項優等佳績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣包括中正國小、明義國小、宜昌國中、花崗國中、國風國中計獲3項特優及12項優等佳績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

114學年度全國學生音樂比賽陸續登場，花蓮縣多所學校分別參加直笛合奏、管樂合奏、國樂合奏、銅管五重奏及弦樂合奏、口琴合奏等多項團體項目，共獲3項特優12項優等，充分呈現花蓮縣深耕藝術教育的成果。

▲▼花蓮縣包括中正國小、明義國小、宜昌國中、花崗國中、國風國中計獲3項特優及12項優等佳績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年花蓮縣參與競賽的學校包括中正國小、北昌國小、自強國中、美崙國中、花崗國中、國風國中、明義國小、宜昌國中、明恥國小、鑄強國小及康樂國小等校，各校學生在舞台上展現精湛的演奏技巧與穩健的台風。

▲▼花蓮縣包括中正國小、明義國小、宜昌國中、花崗國中、國風國中計獲3項特優及12項優等佳績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府教育處長期重視學生藝術與人文素養的培育，鼓勵各校透過音樂教育發展學生多元能力，培養合作精神與美感素養。此次各校踴躍參與學生音樂比賽，不僅展現平日訓練成果，也讓學生在比賽過程中互相觀摩學習，累積寶貴的舞台經驗。

▲▼花蓮縣包括中正國小、明義國小、宜昌國中、花崗國中、國風國中計獲3項特優及12項優等佳績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，音樂教育不僅能培養學生的專注力與表達力，更能透過合奏的過程學習傾聽與合作，對學生人格發展具有深遠影響。感謝各校校長與指導老師長期投入音樂教育，陪伴學生一步一腳印精進技藝，也肯定同學們在舞台上展現自信與努力。縣府未來將持續支持學校推動藝術教育，提供學生更多展演與學習機會，讓孩子在多元舞台上發光發熱，持續提升花蓮縣藝術教育的能量與視野。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山本由伸「真的只有不甘心」　失2分自責：讓比賽變沉重
快訊／「排隊名店牛山」火警！　廚房起火狂冒煙
大谷翔平與隊友約定「下次再見」　洛杉磯奧運雪恥
恐遭開除！李孝亮怒問：朱立倫、鄭麗文我哪句話讓黨蒙羞
止步8強不甘心！　大谷翔平獨自失落
保母姊妹「取樂虐死剴剴」！生母求償800萬　高院分案審理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2026台中城市半馬開跑　1.5萬人響應低碳永續理念

展現深耕成果！全國學生音樂比賽　花蓮勇奪3項特優12項優等

暗夜血流成河！新北福伯食品接管「偷排血色廢水」　市府勒令停工

「就是要你管」抽好康　桃園上萬市民填寫污水用戶接管問卷

桃園市績優社工及社政人員　91名受表揚　

桃園市議員張碩芳接任青工總會長　感恩父母力挺

桃園市議長邱奕勝母親95高壽辭逝　後事從簡低調處理

風雨中最暖身影！78歲翁雙腳抽筋困山路　瑞芳警陪走助搭車返家

新北幼教嘉年華熱鬧登場　侯友宜：持續提升托育品質

新北景觀樹木修剪認證課程　即日起開放報名3／18截止

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

藍白3對3談政黨合作協議！　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀

42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

每天準時下班的理由　貓咪守在門口一開門就衝出來撒嬌

台中情殺42歲女遭割喉！從小送養悲慘身世曝　生母、胞妹南下認屍

台中割喉自首

2026台中城市半馬開跑　1.5萬人響應低碳永續理念

展現深耕成果！全國學生音樂比賽　花蓮勇奪3項特優12項優等

暗夜血流成河！新北福伯食品接管「偷排血色廢水」　市府勒令停工

「就是要你管」抽好康　桃園上萬市民填寫污水用戶接管問卷

桃園市績優社工及社政人員　91名受表揚　

桃園市議員張碩芳接任青工總會長　感恩父母力挺

桃園市議長邱奕勝母親95高壽辭逝　後事從簡低調處理

風雨中最暖身影！78歲翁雙腳抽筋困山路　瑞芳警陪走助搭車返家

新北幼教嘉年華熱鬧登場　侯友宜：持續提升托育品質

新北景觀樹木修剪認證課程　即日起開放報名3／18截止

全球暖化受益者！國王企鵝「生機」驚人　繁殖成功率暴增40%

山本由伸喊「真的只有不甘心」　開賽失2分自責：讓比賽變沉重

快訊／桃園名店「牛山牛肉麵燒肉飯」火警！　廚房起火狂冒煙

「贈張忠謀自傳」是詐騙陷阱　富家女被誘投資養老院損失1200萬

日本慘輸委內瑞拉「最幹的是誰？」　網秒給1答案：好中肯

天吉屋插旗台南！獨賣虱目魚天婦羅、蝦仁天丼「限時送天吉丼」

伊朗革命衛隊：全力追殺納坦雅胡！　第52波攻擊鎖定美軍3基地

韓劇《莎拉的真偽人生》原型曝！20年前轟動韓國　全智賢李政宰全受害

20年前的今天！韓國WBC連兩場贏日本「投手丘插4國旗」惹怒日本人

大谷翔平與日本隊友約定「下次再見」　放眼洛杉磯奧運雪恥

【殺女友投案】台中豐原割喉情殺！　男載屍3km赴派出所自首

地方熱門新聞

福伯食品偷排血色廢水！新北市府勒令停工

馬防部2軍人輪班照顧同袍父　鄉長動容

桃園市民填問卷「就是要你管」　抽好康

台南特搜36小時不間斷演練攜手嘉義特搜強化救援量能

桃園市績優社工及社政人員　91名受表揚　

桃園市議長邱奕勝母親95高壽辭逝　後事從簡

桃園市議員張碩芳　接任青工總會長

從日本紅回台灣！超萌「蘭獸」現身台灣國際蘭展

紐西蘭商工辦事處副代表訪台南新藝獎見證台紐藝術文化交流

78歲翁雙腳抽筋困山路　瑞芳警陪走助搭車返家

道濟福德親子文化祭登場南消柳營分隊宣導居家用電安全

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

新北幼教嘉年華登場　侯友宜：打造安心托育環境

「舊鞋救命」台南募集進入高峰企業志工接力搬運傳遞愛心

更多熱門

相關新聞

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元 陸人代：背後是科研人員的價值

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元 陸人代：背後是科研人員的價值

大陸近年受美中貿易戰的影響，糧食安全內的重要組成「大豆（黃豆，下同）」逐漸擺脫對美國的依賴，除轉向南美洲購買外，大陸國內也持續研發新品種。其中，黑龍江省農業科學院培育的大豆品種「克豆91」在成果轉化平台以3155萬元人民幣（約1.4億元新台幣）成交，成為大陸農業科技成果轉化重要案例。

花蓮率團進軍東京國際食品展　一對一交流行銷

花蓮率團進軍東京國際食品展　一對一交流行銷

全球最佳醫院排行出爐　花蓮慈院晉升全台前十

全球最佳醫院排行出爐　花蓮慈院晉升全台前十

林建南完成民進黨初選登記再戰中西區、北區市議員

林建南完成民進黨初選登記再戰中西區、北區市議員

南消東門分隊自研人員管制APP勇奪市府創新競賽特優

南消東門分隊自研人員管制APP勇奪市府創新競賽特優

關鍵字：

學生音樂比賽深耕成果特優優等

讀者迴響

熱門新聞

日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

台人「走在路上1惡習」新冠後全消失！韓國人羨煞

春雨！　2波「下最大」

快訊／國3今晨事故　成立緊急應變小組

懷疑遭傳染性病　台南男當街怒殺男友

門診飄出腫瘤味！她一張嘴「右邊全都是」醫心涼了

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

廣東「熱水燙碗」消毒有效？實驗結果公布

他「排便怪怪的」罹2個大腸癌　醫驚：第一次遇到

春分「龍抬頭」土地公生日將至　3生肖超旺有貴人

美伊戰爭何時結束？　川普「一句話回答」遭轟

大谷翔平救不了日本　日媒嘆

快訊／台74重大車禍！聯結車車頭墜橋駕駛噴飛亡

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

更多

最夯影音

更多
妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術
韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面