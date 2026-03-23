全國學生音樂比賽傳捷報　台南勇奪56隊特優再創新高

記者林東良／台南報導

114學年度全國學生音樂比賽團體組賽事日前全數落幕，台南市代表隊跨越中央山脈遠征台東參賽，交出亮眼成績單，共勇奪56隊特優、69隊優等，其中「特優」隊數較去年再度成長，展現台南音樂教育穩健向上的厚實實力，在全國舞台大放異彩。

台南市長黃偉哲表示，全國學生音樂比賽是國內最具指標性的音樂競賽之一，今年台南學子在長途移動與異地比賽壓力下，仍能穩定發揮實力，實屬不易。特優隊數由去年的51隊成長至56隊，代表學生長期努力與訓練成果獲得肯定，也再次證明台南在文化與藝術教育上的深厚底蘊，持續為城市注入優質人文能量。

教育局長鄭新輝指出，台南長期重視學生多元展能與美感教育，此次遠征台東的成果，是師生與家長共同努力的最佳展現。今年再創特優新高，不僅體現學生對音樂的熱情與堅持，也展現出高度的藝術韌性。期盼學子持續以音符書寫夢想，讓台南的樂聲持續在全國甚至國際舞台上發光發熱。

教育局表示，今年多所學校展現驚人的連霸實力。國樂合奏項目中，崇明國中締造14連霸，崇學國小11連霸、歸仁國中5連霸，大甲國小亦奪特優；絲竹室內樂部分，崇明國中9連霸、崇學國小6連霸、歸仁國中4連霸，大甲國小與五甲國小分別達5連霸與4連霸，台南一中與台南女中皆完成5連霸佳績，台南二中同樣表現亮眼。

在管樂合奏方面，南科實中締造12連霸，安順國中4連霸；弦樂合奏則由後甲國中5連霸、民德國中與文元國小分別達成連續2年特優；同聲合唱項目中，南科實小8連霸，文元國小4連霸，忠義國小亦奪佳績。其中最受矚目的，是永華國小口琴合奏再度勇奪特優，締造全國賽11連霸的不敗紀錄，堪稱全場焦點。

此外，兒童樂隊項目中，崑山國小、陽明國小與長興國小代表隊全數榮獲特優；合唱項目表現同樣出色，後甲國中與建興國中在男聲合唱奪特優，女聲合唱更由後甲國中、復興國中、麻豆國中、台南女中及聖功女中全數摘下特優，氣勢驚人。

值得一提的是，多所國中更達成「全項奪魁」佳績。民德國中於弦樂合奏與弦樂四重奏雙雙奪特優；新興國中與復興國中在口琴合奏及口琴四重奏雙料特優；大成國中更在鋼琴三重奏、管弦樂合奏及弦樂四重奏三項A組賽事中，全數奪得特優，寫下難得一見的亮眼紀錄。

教育局強調，台南市音樂教育長期深耕基層，從國小到高中建立完整培育體系，此次成績不僅是比賽成果，更是多年來教育扎根的具體展現。未來也將持續投入資源，培養更多具備專業與創造力的音樂人才，讓台南在藝術領域持續發光，為城市寫下更多動人的樂章。