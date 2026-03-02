另涉虐2童...惡保母姊妹否認施暴　剴剴戰士怒吼：必須重判

記者黃哲民／台北報導

均為有照保母的劉彩萱與妹妹劉若琳，因涉聯手虐死1歲男童剴剴，日前經高院二審仍各判處無期徒刑與18年徒刑，姊妹倆被控涉另對2名嬰幼兒施暴成傷，台北地院今（2日）開庭，劉彩萱依舊僅坦承妨害自由、辯稱綁縛幼童防止溢奶，劉若琳否認所有指控，檢方聲請傳喚8名證人，最快下月（4月）底開始審理。

▲剴剴案保母姊妹劉彩萱、劉若琳另涉虐2童，台北地院2日開庭，多位剴剴戰士旁聽後受訪，高喊：「惡魔保母，以虐為樂，必須重判！」（圖／記者黃哲民攝）

檢方聲請傳喚的證人，包含3名幼童的父母，其中2童遭虐、1童是同時期受托育，外加1位小兒科醫師，以及劉氏姊妹。辯方表示本月（3月）底收到檢方的聲請狀繕本後，再決定是否也聲請傳喚證人。

▲涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（左圖右）、劉若琳（右圖左）。（圖／記者黃哲民攝）

多位「剴剴戰士」旁聽開庭後，對著還押的劉氏姊妹咒罵「會不會做惡夢啊」、「有沒有良心」，庭外受訪時，「剴剴戰士」們高喊「惡魔保母，以虐為樂，必須重判！」並疾呼本案2受虐兒童幸運未跟剴剴一樣喪命，案情仍需要大眾一起關注，讓受虐兒童被看見。

本案源於2023年4月間，劉彩萱以每月2萬8500元酬勞，受託照顧潘姓夫妻當時約6個月大的兒子，同月劉若琳接受兒童福利聯盟轉介，以每天1000元費用，照顧1位出生尚未滿月的蔡姓男嬰。

辦剴剴案揭發另2童遭虐

同年9月間，劉氏姊妹涉放任一同托育的林姓幼童，反覆拉扯蔡童脖子上的奶嘴掛繩、坐視蔡童遭奶嘴彈打眼鼻臉頸，同年10月底，姊妹倆涉將蔡童綁在餐椅固定，見蔡童嚎啕大哭，姊妹倆嘲笑「這樣就不會ㄉㄧㄡˊ了」，「不會ㄉㄧㄡˊ就可以好好地坐穩了」等語。

此外，同年（2023年）9月間，劉氏姊妹涉讓當時未滿1歲的潘童單腳跨站椅上、另1腳在地板蹲馬步，潘童搖搖晃晃、尖叫大哭、嘶吼喘氣，姊妹倆不幫忙解圍，反而揶揄取笑，又不仔細為潘童換尿布，導致臀部尿布疹紅腫起水泡、甚至潰爛，卻拖延就醫。

推稱綁縛幼童防溢奶

劉彩萱同年9月1日起受兒福聯盟轉介，全日托育剴剴，與劉若琳涉聯手多重虐待，導致剴剴承受115天痛苦，營養不良、渾身是傷，同年12月24日不治，檢警偵辦剴剴案，從劉氏姊妹手機查出2人自拍本案2童遭虐影片、照片，揭發本件犯行，起訴姊妹倆涉犯成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由等罪嫌。

先前開庭時，劉彩萱辯稱蔡童喝完奶易「噴泉式吐奶」，所以用長毛巾將蔡童胸腹綁住餐椅坐好，以免嗆到，只綁1次、不到10分鐘就鬆開，至於讓潘童一腳高一腳低、上不去也下不來，劉彩萱說覺得小孩探索期行為「蠻可愛」，錄影打算傳給家長分享。

僅坦承妨害自由否認凌虐

劉彩萱並推稱潘童「很會炸屎、會溢出尿布的那種，1天3次不算多」，她最慢2小時換1次尿布，還被潘母嫌尿布用太快。劉彩萱僅坦承綑綁蔡童涉嫌妨害自由，否認凌虐、傷害等指控。

劉若琳先前開庭否認全部犯行，供稱姊姊錄影潘童進退兩難的畫面，她自己從旁鼓勵潘童試著把腳放下來，因為「我讀幼保科，學到不能立刻幫幼童解決問題，要一起探索解法」。

劉若琳承認錄影蔡童遭林童扯奶嘴掛繩畫面，聲稱要提醒家長注意小孩已發展到能抓東西階段、危險物品不能放小孩身旁，且她當下很快就分開2童，絕無坐視蔡童遭林童反覆勒緊掛繩等狀況。