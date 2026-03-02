　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

另涉虐2童...惡保母姊妹否認施暴　剴剴戰士怒吼：必須重判

記者黃哲民／台北報導

均為有照保母的劉彩萱與妹妹劉若琳，因涉聯手虐死1歲男童剴剴，日前經高院二審仍各判處無期徒刑與18年徒刑，姊妹倆被控涉另對2名嬰幼兒施暴成傷，台北地院今（2日）開庭，劉彩萱依舊僅坦承妨害自由、辯稱綁縛幼童防止溢奶，劉若琳否認所有指控，檢方聲請傳喚8名證人，最快下月（4月）底開始審理。

▲▼剴剴案保母姊妹劉彩萱、劉若琳另涉虐2童，台北地院2日開庭，多位剴剴戰士旁聽後受訪，高喊「惡魔保母，以虐為樂，必須重判！」（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案保母姊妹劉彩萱、劉若琳另涉虐2童，台北地院2日開庭，多位剴剴戰士旁聽後受訪，高喊：「惡魔保母，以虐為樂，必須重判！」（圖／記者黃哲民攝）

檢方聲請傳喚的證人，包含3名幼童的父母，其中2童遭虐、1童是同時期受托育，外加1位小兒科醫師，以及劉氏姊妹。辯方表示本月（3月）底收到檢方的聲請狀繕本後，再決定是否也聲請傳喚證人。

▲▼涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（淺色外套）、劉若琳（褐色外套）。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（左圖右）、劉若琳（右圖左）。（圖／記者黃哲民攝）

多位「剴剴戰士」旁聽開庭後，對著還押的劉氏姊妹咒罵「會不會做惡夢啊」、「有沒有良心」，庭外受訪時，「剴剴戰士」們高喊「惡魔保母，以虐為樂，必須重判！」並疾呼本案2受虐兒童幸運未跟剴剴一樣喪命，案情仍需要大眾一起關注，讓受虐兒童被看見。

本案源於2023年4月間，劉彩萱以每月2萬8500元酬勞，受託照顧潘姓夫妻當時約6個月大的兒子，同月劉若琳接受兒童福利聯盟轉介，以每天1000元費用，照顧1位出生尚未滿月的蔡姓男嬰。

辦剴剴案揭發另2童遭虐

同年9月間，劉氏姊妹涉放任一同托育的林姓幼童，反覆拉扯蔡童脖子上的奶嘴掛繩、坐視蔡童遭奶嘴彈打眼鼻臉頸，同年10月底，姊妹倆涉將蔡童綁在餐椅固定，見蔡童嚎啕大哭，姊妹倆嘲笑「這樣就不會ㄉㄧㄡˊ了」，「不會ㄉㄧㄡˊ就可以好好地坐穩了」等語。

此外，同年（2023年）9月間，劉氏姊妹涉讓當時未滿1歲的潘童單腳跨站椅上、另1腳在地板蹲馬步，潘童搖搖晃晃、尖叫大哭、嘶吼喘氣，姊妹倆不幫忙解圍，反而揶揄取笑，又不仔細為潘童換尿布，導致臀部尿布疹紅腫起水泡、甚至潰爛，卻拖延就醫。

推稱綁縛幼童防溢奶

劉彩萱同年9月1日起受兒福聯盟轉介，全日托育剴剴，與劉若琳涉聯手多重虐待，導致剴剴承受115天痛苦，營養不良、渾身是傷，同年12月24日不治，檢警偵辦剴剴案，從劉氏姊妹手機查出2人自拍本案2童遭虐影片、照片，揭發本件犯行，起訴姊妹倆涉犯成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由等罪嫌。

先前開庭時，劉彩萱辯稱蔡童喝完奶易「噴泉式吐奶」，所以用長毛巾將蔡童胸腹綁住餐椅坐好，以免嗆到，只綁1次、不到10分鐘就鬆開，至於讓潘童一腳高一腳低、上不去也下不來，劉彩萱說覺得小孩探索期行為「蠻可愛」，錄影打算傳給家長分享。

僅坦承妨害自由否認凌虐

劉彩萱並推稱潘童「很會炸屎、會溢出尿布的那種，1天3次不算多」，她最慢2小時換1次尿布，還被潘母嫌尿布用太快。劉彩萱僅坦承綑綁蔡童涉嫌妨害自由，否認凌虐、傷害等指控。

劉若琳先前開庭否認全部犯行，供稱姊姊錄影潘童進退兩難的畫面，她自己從旁鼓勵潘童試著把腳放下來，因為「我讀幼保科，學到不能立刻幫幼童解決問題，要一起探索解法」。

劉若琳承認錄影蔡童遭林童扯奶嘴掛繩畫面，聲稱要提醒家長注意小孩已發展到能抓東西階段、危險物品不能放小孩身旁，且她當下很快就分開2童，絕無坐視蔡童遭林童反覆勒緊掛繩等狀況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
百萬網紅出國「遇戰火不敢轉機」　急退票重買
民眾恐慌性搶購！杜拜台商目擊戰火驚悚現場嘆：和平無價
越女性交易3500元「被抽2300」　集團小弟馬伕全栽了
快訊／伊朗聲明：發射飛彈攻擊以色列總理辦公室
愛莉莎莎置產遇戰火　親回應杜拜房產近況
4檔「抓去關」新名單　處置到3／16

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

診所女職員控偷拍！櫃台下驚見鏡頭...院長怒駁：撤文否則提告

悲慘越女！性交易3500元「被抽2300」　惡劣集團小弟馬伕全栽了

另涉虐2童...惡保母姊妹否認施暴　剴剴戰士怒吼：必須重判

快訊／浮洲橋機車騎士自撞倒車道　無呼吸心跳送醫搶救

毛畯珅性侵、偷拍6女童！1受害女童家屬求償1200萬　法院判賠225萬

10萬元「母親手術費」掉街頭！口罩女撿走畫面曝　失主報警追查

澎湖男刮中500萬！過年「扶正財神爺」沾喜氣　3天後爽抱頭獎

花蓮死亡車禍！小貨車機車路口相撞　女騎士頭重創送醫不治

脫褲露鳥藏卷宗！曾曬600萬現金　台南「東哥」大鬧派出所判2月

台中宣傳燈會「美貌無需多言」女警引關注　小編搞怪附IG

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

診所女職員控偷拍！櫃台下驚見鏡頭...院長怒駁：撤文否則提告

悲慘越女！性交易3500元「被抽2300」　惡劣集團小弟馬伕全栽了

另涉虐2童...惡保母姊妹否認施暴　剴剴戰士怒吼：必須重判

快訊／浮洲橋機車騎士自撞倒車道　無呼吸心跳送醫搶救

毛畯珅性侵、偷拍6女童！1受害女童家屬求償1200萬　法院判賠225萬

10萬元「母親手術費」掉街頭！口罩女撿走畫面曝　失主報警追查

澎湖男刮中500萬！過年「扶正財神爺」沾喜氣　3天後爽抱頭獎

花蓮死亡車禍！小貨車機車路口相撞　女騎士頭重創送醫不治

脫褲露鳥藏卷宗！曾曬600萬現金　台南「東哥」大鬧派出所判2月

台中宣傳燈會「美貌無需多言」女警引關注　小編搞怪附IG

百萬網紅出國「遇戰火不敢轉機」　急退票重買：沒期望沒失望

最高30萬！台南「屋頂優先」光電年增10%　違建需申請2證明

女神AYUNi D收到台灣燈籠！學道地台語　合作拍謝少年

一到春天就提不起勁？中醫觀點教你3招找回精神

快訊／伊朗聲明：發射飛彈攻擊以色列總理辦公室

診所女職員控偷拍！櫃台下驚見鏡頭...院長怒駁：撤文否則提告

悲慘越女！性交易3500元「被抽2300」　惡劣集團小弟馬伕全栽了

直擊／小米MWC火力展示「人×車×家」智慧生態系統　用AI走進日常

台廠市值齊飛　謝金河：AI帶動台灣企業「悄悄變大了」

中俄是否會提供「伊朗」軍事支援？　陸外交部避答：無消息可供

【他是我的老公】萌娃不讓爸爸被牽！奶音喊：你放開你的手

社會熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

塞肛口吞115顆毒球　 2正妹灌腸10小時拉到虛脫

驚悚畫面曝！公車輾死69歲婦　司機渾然不知開回北投

亂移別人機車！　律師揭風險：這條就算你的

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆

快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出

即／高雄女墜3F露台亡！妹買完早餐聞噩耗淚崩

馬王內部曝光！得標哥開心比YA：比山豬王有價值

1.35億馬王得標哥身分曝！爸50萬買門票帶15歲兒朝聖

快訊／太子集團超跑開標！「四大神獸」蛙王5600萬拍出

已婚男師帶女學生摩鐵「避雨」！她提告後墜樓亡

快訊／上班快改道！　國1「4車追撞」塞爆

更多熱門

相關新聞

社工陳尚潔獨白27分鐘　感性喊話剴剴

社工陳尚潔獨白27分鐘　感性喊話剴剴

兒福聯盟前社工陳尚潔在剴剴案中被檢察官依過失致死等罪嫌起訴，她今（26日）在台北地院開庭最終辯論時大噴發，聲稱因信仰「上帝給我的使命」而從事社工，始終非常認真盡責，把每個孩子都放在心上，很難過剴剴逝去，「在阿姨心中，你是很可愛、很聰明的孩子」，她哽咽懇求「耶穌照顧你」，但她絕沒騙人，更指控保母、警察與檢察官騙她，還有媒體追殺她。

辯認真工作沒害死剴剴　社工陳尚潔4／16宣判

辯認真工作沒害死剴剴　社工陳尚潔4／16宣判

前社工：「剴剴惡保母」演得很真　欺騙所有人

前社工：「剴剴惡保母」演得很真　欺騙所有人

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報

「詐騙集團兩頭騙」　郁方再轟兒福聯盟

「詐騙集團兩頭騙」　郁方再轟兒福聯盟

關鍵字：

剴剴凌虐兒虐保母妨害自由溢奶炸屎

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

即時／科威特證實　多架美國戰機墜毀

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

快訊／8級強風要來了　全台下3天

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

塞肛口吞115顆毒球　 2正妹灌腸10小時拉到虛脫

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面