郁方再批兒福聯盟「詐騙集團兩頭騙」　點名董座林志嘉下台

記者黃哲民／台北報導

兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內於1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死案中，因訪視失職涉犯過失致死等罪嫌，台北地院今（23日）開庭，辯護律師團主張劉女「無時無刻都在練習說謊跟欺騙」、外人難以發現虐童，意指陳女遭劉女矇騙，藝人郁方今旁聽後受訪，表示能理解辯方立場，但陳女嚴重失職、便宜行事的證據也很明顯。

▲台北地院今（23日）審理剴剴案兒福聯盟前社工陳尚潔所涉過失致死等罪嫌，藝人郁方握拳疾呼「下架兒盟」。（圖／記者黃哲民攝）

郁方日前公開批評韓籍啦啦隊女神李雅英捐29萬元給兒福聯盟，自稱聽聞此事快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛、「不要亂捐錢」，她今在法庭外受訪，再度砲打兒盟「不是真的用心照顧小孩的團體」、「對小孩的用心度，幾乎等於零」，而是把小孩當成收益來源、「只是名字好聽而已」。

▲台北地院審理剴剴案兒福聯盟前社工陳尚潔所涉過失致死等罪嫌，場外「剴剴戰士」們舉標語。（圖／記者黃哲民攝）

郁方表示，身為媽媽真的很看不下去，「如果我們需要一個慈善團體，絕對不會是兒盟」，所以她一再喊話「台灣人不要太善良」、不要捐錢給用慈善包裹外皮的兒福團體，她更擔心的是，現在在兒盟手上等候出養的兒童，到底安不安全？

郁方認為兒盟至今仍在講官話，打官腔，「很明顯的，這是一個詐騙集團，兩頭詐騙，詐騙弱勢家庭的孩子，詐騙保母，詐騙社會大眾」，「剴剴戰士」總召瓦力在旁附和指出，兒盟不只拿政府補助、人民善款，還有收出養程序，每一筆都要算錢，根本不是社福機構，根本就是「斂財集團」。

▲郁方指著海報上的兒福聯盟董事長林志嘉照片，嗆聲：「你不下台，我們就下架兒盟！」（圖／記者黃哲民攝）

郁方突然情緒上湧，握拳疾呼：「所以我們一定要堅持！再講一次！下架兒盟！」，並指著海報上的兒盟董事長林志嘉照片，怒說至今沒道歉、沒誠意，「虛假！這就是腐敗的權貴！」她嗆聲：「我們的小孩，能交到這樣的人的手裡嗎？趕快下台吧，你不下台，我們就下架兒盟！」

瓦力表示，陳尚潔的辯護律師今天開庭說，兒盟那個保母（指劉彩萱）太會演，就被騙了，但正常人只要留心，就會發現孩子不對勁，所以劉女會覺得說，耶，我九月十月十一月，把孩子弄成這樣，你社工都不聞不問，那我就可以放心了，反正這個小孩沒人要！「所以兒福聯盟從上到下，全部都是共犯結構！」