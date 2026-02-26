「沒害死剴剴」盼上帝在天上照顧祂　社工陳尚潔4／16宣判

記者黃哲民／台北報導

兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內於1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死案，因訪視失職涉犯過失致死等罪嫌，台北地院今（26日）最終辯論，陳女堅稱無罪，自詡認真擔任社工、對本案感到憤怒，懇求耶穌照顧在天上的剴剴，她更開地圖砲，批劉女與警察、檢察官欺騙她、媒體追殺她，令她覺得生命與自由受到威脅，希望往後沒有任何社工，受到跟她一樣的遭遇。

▲陳尚潔（右）26日出庭不認罪，開地圖砲批警察與檢察官騙她、媒體追殺她。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師團主張，本案發生當時的出養前安置，呈現公權力空白、社會安全網斷裂等缺口，制度漏洞不該歸責陳女獨自承擔、成為卸責大賽犧牲品，求判無罪。檢方指控陳女從訪視或生活照，足以察覺剴剴疑遭兒虐，卻摒棄專業不查證、盲目相信劉女說詞，事發後又造假工作紀錄，企圖淡化自身過失、百般推諉其他單位，建請從重量刑。

▲場外「剴剴戰士」臭罵陳尚潔「枉為人母」、「良心何在」。（圖／記者黃哲民攝）

剴剴外婆委任律師控訴陳女，明明是當時掌握剴剴最完整資訊的人，也是主導社會安全網橫向聯繫、防範發生悲劇最可行的關鍵人物，等於剴剴唯一的救命稻草，陳女卻對異狀視而不見，疏於訪視監督，導致剴剴枉死、家屬蒙受巨大悲痛，更害全體社工一同背負惡名，陳女仍狡辯不認錯、混淆視聽，建請從重量刑。

合議庭諭知辯論終結，訂於今年（2026年）4月16日上午9點29分宣判。陳女開完庭，由親友與法警護送搭車閃人，場外約30位「剴剴戰士」大聲播放幼兒哭聲，手捧海報、花圈與模擬剴剴受虐的人偶，對著陳女臭罵「枉為人母」、「妳聽聽剴剴哭聲」、「良心何在」等語，並高喊「重判陳尚潔」、「司法主持正義，還給剴剴公道」。