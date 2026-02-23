剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報兒虐：都屬安全網

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理兒福聯盟前社工陳尚潔於1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死案、因訪視失職涉犯過失致死等罪嫌，今（23日）審理逾7小時，陳女怪罪劉女「演得很真，欺騙所有人」，她信了劉女、沒懷疑剴剴的傷是受虐所致，合議庭不買單、輪流靈魂拷問陳女，尤其怎沒把劉女的聯絡方式告訴「主責社工」，陳女跳針似回答「對方沒問我」，審判長諭知本周四（26日）進行最終辯論。

▲兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，23日到台北地院出庭到入夜結束，在「剴剴戰士」臭罵聲中，靠親友護送上車離開。（圖／記者黃哲民攝）

陳尚潔始終不認罪，自稱並非追蹤剴剴受托育狀況的「主責社工」，先前出庭曾反問法官「不太確定我們要負什麼責任」，今被受命法官胡原碩訊問時，陳女聲稱本件「主責社工」是新北市府樹鶯社福中心社工，她擔任「出養社工」，負責跟剴剴建立互動關係，尋找適合的收養家庭。

▲「剴剴戰士」們23日在台北地院守候整天到入夜，朝開完庭離開的社工陳尚潔飆罵示威。（圖／記者黃哲民攝）

審判長吳家桐問陳尚潔沒把劉彩萱的聯絡方式告訴「主責社工」、對方如何追蹤剴剴狀況，陳女說「對方沒問我」，吳不解「對方沒問妳就沒給，是不重要還是沒必要？」陳女答稱不是覺得對方沒必要，她也沒有不提供，而是「對方沒問我」。

吳家桐追問「對方沒問妳就沒必要講？」語氣多了幾分嚴肅，陳女解釋並非沒必要，「若對方想知道，我會提供，也可一起訪視」，吳再問「是妳覺得不需要提供，或者妳和對方講好，妳負責看孩子？」陳女連忙否認，推稱對方說沒被樹鶯社福中心要求訪視，「所以我就沒提供」。

受陪席法官趙書郁好奇通報兒虐事件若搞烏龍，會否受罰？陳尚潔說不至於，但錯誤通報過多、易讓體系運作卡頓，她會避免不分青紅皂白通報，趙書郁立刻切入重點，質疑陳女訪視已見剴剴額頭大片瘀傷、磨牙一夜磨斷3根牙，為何仍相信劉女說詞，「妳的社工專業，難道沒警覺這是兒虐事件？」

陳尚潔無限循環似地說「當下真的沒想到會是兒虐」，她回報上司討論，都以為剴剴因換保母而適應不良，被胡原碩追問時，陳女甚至說在醫院看到剴剴遺體、「和我最後一次訪視看到的很不一樣」，醫生也說剴剴渾身是傷、很不尋常，但她仍不敢確定是兒虐、因為「很混亂、太難理解」。

陳女更表示曾接觸剴剴第2任保母，知道剴剴身體易緊繃、蠻怕生，她也見過第3任保母打剴剴的手制止丟玩具，把剴剴交給第4任保母即劉女時，她看到剴剴額頭有瘀痕，所以劉女反映剴剴會自撞自摔、磨牙罵髒話，加上親眼見到剴剴額頭大片瘀傷，就聯想到上述的往事，而且「瘀傷會慢慢好的」。

合議庭3位法官很困惑陳女似乎盲目相信劉女，還向剴嬤誇獎劉女照顧剴剴很有愛心，卻沒追蹤劉女有無帶剴剴就醫妥善治療，不禁追問陳女「妳到底有沒有關心剴剴？」公訴檢察官更質疑陳女「妳跟劉彩萱到底什麼關係？她講什麼妳都相信！」

▲「剴剴戰士」們23日在台北地院守候整天開庭，以標語籲請法官重判社工陳尚潔。（圖／記者黃哲民攝）

陳女刻意自嘲說「這是很好的問題，我也問自己」，她在剴剴之前，跟劉女合作過1次，劉女展現積極關心孩子、主動分享孩子近況的樣態，對剴剴的傷勢會流露心疼模樣，會自責沒照顧好、孩子是無辜的，因為劉女把自己形象形塑得很好，沒人懷疑劉女有奇怪之處。

然而事發後，查出劉女做出很恐怖的事情時，陳女說：「我...，我不知該怎樣描述，這是很可怕的感覺～她在我面前表現出愛心的樣子，原來都是假的！她演得很真，欺騙所有人，我完全沒辦法想像！」

陳女聲稱，現在大家看新聞都知道劉女是個很邪惡的人，「但我當下不知她在演，她包裝得很好，不只是我，所有跟她接觸的人，都一樣」。

推稱人人可通報兒虐「都是安全網一環」

陳尚潔的答辯，隱隱呼應劉彩萱在凌虐致死案聲稱剴剴自身有問題的說詞，也把責任推給劉女用演技騙人，流彈更掃到前手保母與剴嬤，被問到她除了「嚇呆」、究竟做過什麼防範，陳女推稱醫生、牙醫，任何人覺得剴剴可能受虐，都可以通報，「我沒扯別人！我們都是安全網的一環！」但她那時就是不認為剴剴受虐。

陳女坦承剴剴過世後，她才完成相關訪視、處遇紀錄，但否認造假，聲稱習慣將資訊紀錄成Excel檔，要正式呈報才轉換成Word檔，內容都是真的，但被質疑明明在相驗剴剴遺體時，已聽聞死因不是溢奶，為何處遇報告仍寫「疑似溢奶造成」？

堅稱聽醫護人員說剴剴溢奶身亡

陳女辯稱在醫院聽1位女醫生或女護理師講的，她沒說謊，也沒隱瞞，只是將2023年12月24日剴剴過世，那個漫長、混亂的一夜，自己經歷的事如實紀錄，公訴檢察官酸她「該不會想說連醫護人員都看不出剴剴受虐，所以妳也看不出？」陳女強調「我沒這個意思」，她當下沒做任何判斷，因為她那時真的不知發生什麼事。

合議庭今也勘驗剴剴過世前1個月，被劉彩萱帶去牙醫診所就診畫面，由辯方聲請，但辯方其餘勘驗聲請都被駁回。這段約30分鐘影片中，劉女表示剴剴磨牙磨斷3根牙，女牙醫訝異正常磨牙不會這樣，建議趕快帶去大醫院檢查，確認有沒有其他身體病症。

勘驗就診影片顯示剴剴呆滯漠然

公訴檢察官主張，影片中剴剴全程神情呆滯，沒哭鬧和笑容，任由劉女擺弄身體，對醫護人員的動作沒反應，且看診結束後，劉女為剴剴戴上成人口罩、直接遮住眼睛，是女牙醫發現，將口罩往下拉。

辯護律師則說影片顯示剴剴在外人面前依附劉女，劉女對剴剴牽手摸頭表達關心，和牙醫積極討論剴剴健康問題，顯示劉女善於包裝自己和剴剴的關係，外人看不出異常，當時剴剴身體無明顯外傷。

預定2月26日辯論終結

庭訊至入夜後結束，共歷時逾7小時，審判長諭知本周四（26日）上午進行最終辯論。約20位「剴剴戰士」守候整天開庭，在場外高喊口號、不時傳入法庭內，陳女開完庭由親友護駕離開時，周圍人群朝她激動臭罵「枉為人母、重判陳尚潔」、「無良」等語。

