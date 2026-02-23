　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報兒虐：都屬安全網

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理兒福聯盟前社工陳尚潔於1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死案、因訪視失職涉犯過失致死等罪嫌，今（23日）審理逾7小時，陳女怪罪劉女「演得很真，欺騙所有人」，她信了劉女、沒懷疑剴剴的傷是受虐所致，合議庭不買單、輪流靈魂拷問陳女，尤其怎沒把劉女的聯絡方式告訴「主責社工」，陳女跳針似回答「對方沒問我」，審判長諭知本周四（26日）進行最終辯論。

▲▼兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，23日到台北地院出庭到入夜結束，在「剴剴戰士」臭罵聲中，靠親友護送上車離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，23日到台北地院出庭到入夜結束，在「剴剴戰士」臭罵聲中，靠親友護送上車離開。（圖／記者黃哲民攝）

陳尚潔始終不認罪，自稱並非追蹤剴剴受托育狀況的「主責社工」，先前出庭曾反問法官「不太確定我們要負什麼責任」，今被受命法官胡原碩訊問時，陳女聲稱本件「主責社工」是新北市府樹鶯社福中心社工，她擔任「出養社工」，負責跟剴剴建立互動關係，尋找適合的收養家庭。

▲▼兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，23日到台北地院出庭到入夜結束，在「剴剴戰士」臭罵聲中，靠親友護送上車離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲「剴剴戰士」們23日在台北地院守候整天到入夜，朝開完庭離開的社工陳尚潔飆罵示威。（圖／記者黃哲民攝）

審判長吳家桐問陳尚潔沒把劉彩萱的聯絡方式告訴「主責社工」、對方如何追蹤剴剴狀況，陳女說「對方沒問我」，吳不解「對方沒問妳就沒給，是不重要還是沒必要？」陳女答稱不是覺得對方沒必要，她也沒有不提供，而是「對方沒問我」。

吳家桐追問「對方沒問妳就沒必要講？」語氣多了幾分嚴肅，陳女解釋並非沒必要，「若對方想知道，我會提供，也可一起訪視」，吳再問「是妳覺得不需要提供，或者妳和對方講好，妳負責看孩子？」陳女連忙否認，推稱對方說沒被樹鶯社福中心要求訪視，「所以我就沒提供」。

受陪席法官趙書郁好奇通報兒虐事件若搞烏龍，會否受罰？陳尚潔說不至於，但錯誤通報過多、易讓體系運作卡頓，她會避免不分青紅皂白通報，趙書郁立刻切入重點，質疑陳女訪視已見剴剴額頭大片瘀傷、磨牙一夜磨斷3根牙，為何仍相信劉女說詞，「妳的社工專業，難道沒警覺這是兒虐事件？」

▲▼兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，23日到台北地院出庭到入夜結束，在「剴剴戰士」臭罵聲中，靠親友護送上車離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，23日到台北地院出庭到入夜結束，在「剴剴戰士」臭罵聲中，靠親友護送上車離開。（圖／記者黃哲民攝）

陳尚潔無限循環似地說「當下真的沒想到會是兒虐」，她回報上司討論，都以為剴剴因換保母而適應不良，被胡原碩追問時，陳女甚至說在醫院看到剴剴遺體、「和我最後一次訪視看到的很不一樣」，醫生也說剴剴渾身是傷、很不尋常，但她仍不敢確定是兒虐、因為「很混亂、太難理解」。

陳女更表示曾接觸剴剴第2任保母，知道剴剴身體易緊繃、蠻怕生，她也見過第3任保母打剴剴的手制止丟玩具，把剴剴交給第4任保母即劉女時，她看到剴剴額頭有瘀痕，所以劉女反映剴剴會自撞自摔、磨牙罵髒話，加上親眼見到剴剴額頭大片瘀傷，就聯想到上述的往事，而且「瘀傷會慢慢好的」。

合議庭3位法官很困惑陳女似乎盲目相信劉女，還向剴嬤誇獎劉女照顧剴剴很有愛心，卻沒追蹤劉女有無帶剴剴就醫妥善治療，不禁追問陳女「妳到底有沒有關心剴剴？」公訴檢察官更質疑陳女「妳跟劉彩萱到底什麼關係？她講什麼妳都相信！」

▲▼台北地院今（23日）審理剴剴案兒福聯盟前社工陳尚潔所涉過失致死等罪嫌，女藝人郁方旁聽受訪，握全集呼「下架兒盟」。（圖／記者黃哲民攝）

▲「剴剴戰士」們23日在台北地院守候整天開庭，以標語籲請法官重判社工陳尚潔。（圖／記者黃哲民攝）

陳女刻意自嘲說「這是很好的問題，我也問自己」，她在剴剴之前，跟劉女合作過1次，劉女展現積極關心孩子、主動分享孩子近況的樣態，對剴剴的傷勢會流露心疼模樣，會自責沒照顧好、孩子是無辜的，因為劉女把自己形象形塑得很好，沒人懷疑劉女有奇怪之處。

然而事發後，查出劉女做出很恐怖的事情時，陳女說：「我...，我不知該怎樣描述，這是很可怕的感覺～她在我面前表現出愛心的樣子，原來都是假的！她演得很真，欺騙所有人，我完全沒辦法想像！」

陳女聲稱，現在大家看新聞都知道劉女是個很邪惡的人，「但我當下不知她在演，她包裝得很好，不只是我，所有跟她接觸的人，都一樣」。

推稱人人可通報兒虐「都是安全網一環」

陳尚潔的答辯，隱隱呼應劉彩萱在凌虐致死案聲稱剴剴自身有問題的說詞，也把責任推給劉女用演技騙人，流彈更掃到前手保母與剴嬤，被問到她除了「嚇呆」、究竟做過什麼防範，陳女推稱醫生、牙醫，任何人覺得剴剴可能受虐，都可以通報，「我沒扯別人！我們都是安全網的一環！」但她那時就是不認為剴剴受虐。

陳女坦承剴剴過世後，她才完成相關訪視、處遇紀錄，但否認造假，聲稱習慣將資訊紀錄成Excel檔，要正式呈報才轉換成Word檔，內容都是真的，但被質疑明明在相驗剴剴遺體時，已聽聞死因不是溢奶，為何處遇報告仍寫「疑似溢奶造成」？

堅稱聽醫護人員說剴剴溢奶身亡

陳女辯稱在醫院聽1位女醫生或女護理師講的，她沒說謊，也沒隱瞞，只是將2023年12月24日剴剴過世，那個漫長、混亂的一夜，自己經歷的事如實紀錄，公訴檢察官酸她「該不會想說連醫護人員都看不出剴剴受虐，所以妳也看不出？」陳女強調「我沒這個意思」，她當下沒做任何判斷，因為她那時真的不知發生什麼事。

合議庭今也勘驗剴剴過世前1個月，被劉彩萱帶去牙醫診所就診畫面，由辯方聲請，但辯方其餘勘驗聲請都被駁回。這段約30分鐘影片中，劉女表示剴剴磨牙磨斷3根牙，女牙醫訝異正常磨牙不會這樣，建議趕快帶去大醫院檢查，確認有沒有其他身體病症。

勘驗就診影片顯示剴剴呆滯漠然

公訴檢察官主張，影片中剴剴全程神情呆滯，沒哭鬧和笑容，任由劉女擺弄身體，對醫護人員的動作沒反應，且看診結束後，劉女為剴剴戴上成人口罩、直接遮住眼睛，是女牙醫發現，將口罩往下拉。

辯護律師則說影片顯示剴剴在外人面前依附劉女，劉女對剴剴牽手摸頭表達關心，和牙醫積極討論剴剴健康問題，顯示劉女善於包裝自己和剴剴的關係，外人看不出異常，當時剴剴身體無明顯外傷。

預定2月26日辯論終結

庭訊至入夜後結束，共歷時逾7小時，審判長諭知本周四（26日）上午進行最終辯論。約20位「剴剴戰士」守候整天開庭，在場外高喊口號、不時傳入法庭內，陳女開完庭由親友護駕離開時，周圍人群朝她激動臭罵「枉為人母、重判陳尚潔」、「無良」等語。

ETtoday新聞網提醒您：
拒絕兒虐，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普警告各國：誰敢利用最高法院裁決耍花招「關稅會更高」
今彩539頭獎狂開5注　獎落4縣市
87歲老父將身障兒「推溪中棄屍」　3萬交保
鞭炮塞青蛙嘴巴引爆！2學生拍片PO網想當網紅...慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報兒虐：都屬安全網

快訊／台南新營驚悚家暴！男持刀刺小舅子毆妻再自殘　3人送醫

基隆攔車北市動手！持刀狠踹運將劫財奪車　2惡煞遭收押

桃園長照悲劇...87歲老父將身障兒「推溪中棄屍」　檢方3萬交保

撞擊畫面曝光！台南毒駕拒檢狂飆闖紅燈　5孩童受傷送醫

恐嚇松山線持刀殺人！惡作劇男「多次謊報」身分曝光　警方將拘提

檢察總長淪有名無實！　劍青檢改拒盲目背書：應先整併二三審

熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

快訊／南京三民、松山站驚傳攻擊威脅！大批警力進駐查證中

2高工生鞭炮塞青蛙嘴巴引爆！拍片PO網想當網紅...移送保七偵辦

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

台南市仁德區嚴重事故

賴政府連開7小時會議因應關稅變局　卓榮泰：適時說明後續動作

北宜男騎士騎Monkey 125「鑽車縫」　擦撞重摔受傷…雙方無酒駕

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報兒虐：都屬安全網

快訊／台南新營驚悚家暴！男持刀刺小舅子毆妻再自殘　3人送醫

基隆攔車北市動手！持刀狠踹運將劫財奪車　2惡煞遭收押

桃園長照悲劇...87歲老父將身障兒「推溪中棄屍」　檢方3萬交保

撞擊畫面曝光！台南毒駕拒檢狂飆闖紅燈　5孩童受傷送醫

恐嚇松山線持刀殺人！惡作劇男「多次謊報」身分曝光　警方將拘提

檢察總長淪有名無實！　劍青檢改拒盲目背書：應先整併二三審

熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

快訊／南京三民、松山站驚傳攻擊威脅！大批警力進駐查證中

2高工生鞭炮塞青蛙嘴巴引爆！拍片PO網想當網紅...移送保七偵辦

強化七股工業防火韌性　南消三大隊實地踏勘工廠動線

蘋果CarPlay「即將支援車上撥放影片功能」！停車狀態下就能看

【免費加灰塵？】全台最大我家牛排用餐旁掃地！ 客人氣炸：怎麼吃得下去？

社會熱門新聞

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

「天價拖吊車」跑到桃園　運機車2km索價5萬

即／松山線傳威脅訊息　大批警力進駐查證中

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

87歲老父將身障兒推入溪中　檢方3萬交保

即／台南新營驚悚家暴！男揮刀攻擊家人釀3傷

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

恐嚇松山線持刀殺人！警方鎖定惡作劇男身分曝光

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報

2高工生鞭炮塞青蛙嘴巴引爆　拍片PO網想當網紅惹眾怒

「詐騙集團兩頭騙」　郁方再轟兒福聯盟

2惡煞持刀劫計程車　士檢聲押獲准

更多熱門

相關新聞

「詐騙集團兩頭騙」　郁方再轟兒福聯盟

「詐騙集團兩頭騙」　郁方再轟兒福聯盟

兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內於1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死案中，因訪視失職涉犯過失致死等罪嫌，台北地院今（23日）開庭，辯護律師團主張劉女「無時無刻都在練習說謊跟欺騙」、外人難以發現虐童，意指陳女遭劉女矇騙，藝人郁方今旁聽後受訪，表示能理解辯方立場，但陳女嚴重失職、便宜行事的證據也很明顯。

廚師涉「刪單」監守自盜　1年得手10萬恐坐牢

廚師涉「刪單」監守自盜　1年得手10萬恐坐牢

即／天鵝船翻覆「9歲童溺亡」！　業者過失致死5萬交保

即／天鵝船翻覆「9歲童溺亡」！　業者過失致死5萬交保

收鄭麗文2千元紅包！昔涉罷免偽造文書　張斯綱：黨主席心思細

收鄭麗文2千元紅包！昔涉罷免偽造文書　張斯綱：黨主席心思細

許宇甄主導罷免陳瑩　3305份連署造假

許宇甄主導罷免陳瑩　3305份連署造假

關鍵字：

剴剴過失致死偽造文書剴剴戰士兒虐安全網

讀者迴響

熱門新聞

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

快訊／今彩539狂開5注　獎落4縣市

快訊／大樂透槓龜　貳獎一注獎落高雄

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

總愛強詞奪理的三大星座！

謝金河：鄉公所公務員存數百張台積電

SJ始源遭疑挺前總統尹錫悅　網轟「快退團」SM怒提告

媽聖誕採買離家24年現身　子女五味雜陳

《陽光女子》從3人到狂飆6.5億

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

總統賴清德邀五院院長茶敘

總統賴清德邀五院院長茶敘

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面