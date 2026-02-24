前社工：「剴剴惡保母」演得很真　欺騙所有人

　
社會 社會焦點 保障人權

剴剴被虐死！　前社工陳尚潔吐心聲：惡保母演得很真，騙過所有人

記者葉國吏／綜合報導　

台北地院審理1歲男童剴剴遭虐死案，兒福聯盟前社工陳尚潔被控過失致死，她強調遭保母劉彩萱欺騙，「她演得很真」，法官不埋單，26日將進行最終辯論。

▲▼兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，23日到台北地院出庭到入夜結束，在「剴剴戰士」臭罵聲中，靠親友護送上車離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，23日到台北地院出庭到入夜結束，在「剴剴戰士」臭罵聲中，靠親友護送上車離開。（圖／記者黃哲民攝）

這起案件源自剴剴托育期間疑遭保母劉彩萱長期凌虐致死，陳尚潔被認定訪視未盡責，涉有刑責。她始終否認犯罪，強調自己不是追蹤托育狀況的「主責社工」，而是負責出養媒合與互動建立，並反問法官「不太確定我們要負什麼責任」。

法官輪番追問　為何未通報、未提供聯絡方式
審判長吳家桐質疑，她未將劉女聯絡方式提供給新北市樹鶯社福中心的主責社工，對方如何掌握剴剴狀況？陳女多次回答「對方沒問我」，被追問是否覺得不重要，她仍強調若對方需要就會給，只是「沒有被要求」。

▲「剴剴戰士」們23日在台北地院守候整天到入夜，朝開完庭離開的社工陳尚潔飆罵示威。（圖／記者黃哲民攝）

陪席法官趙書郁則直指關鍵，既然訪視時已見剴剴額頭大片瘀青，甚至磨牙磨斷3顆牙，為何沒有警覺可能是虐待？陳女反覆表示「當下真的沒想到是兒虐」，她與上司討論後，都認為是更換保母適應不良所致。

見遺體仍未懷疑　檢方質疑盲信保母
陳尚潔坦言，直到在醫院看到剴剴遺體，「和最後一次訪視看到的差很多」，醫師也說傷勢異常，但她當下「很混亂」，仍無法確定是虐待。她還提到，過去曾看過其他保母制止剴剴丟玩具，加上剴剴容易緊繃、怕生，才會聯想到自撞、自摔的可能。

▲兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，23日到台北地院出庭到入夜結束，在「剴剴戰士」臭罵聲中，靠親友護送上車離開。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭對她過度信任劉女相當困惑。檢察官更直問：「她講什麼妳都信？」陳女自嘲「這是很好的問題，我也問自己」，強調劉女在她面前展現積極、關心孩子的一面，「她把形象包裝得很好，沒人懷疑，她演得很真，欺騙所有人。」審判長諭知本週四（26日）上午辯論終結。

02/21 全台詐欺最新數據

110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

長榮創辦人「遺產聚寶盆」10年漲5倍　張國煒649億入袋
高金素梅涉貪擴大！　張瓊姿餐廳捲入
阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了
川普不認輸！　擬對6關鍵產業新徵「國家安全關稅」
溼答答！　首波春雨要來了
川普違憲台灣危險？　學者：「晶片偷竊論」把台灣推進新一輪風暴
明變天！　連假「雨最大」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報

台北地院審理兒福聯盟前社工陳尚潔於1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死案、因訪視失職涉犯過失致死等罪嫌，今（23日）審理逾7小時，陳女怪罪劉女「演得很真，欺騙所有人」，她信了劉女、沒懷疑剴剴的傷是受虐所致，合議庭不買單、輪流靈魂拷問陳女，尤其怎沒把劉女的聯絡方式告訴「主責社工」，陳女跳針似回答「對方沒問我」，審判長諭知本周四（26日）進行最終辯論。

「詐騙集團兩頭騙」　郁方再轟兒福聯盟

「詐騙集團兩頭騙」　郁方再轟兒福聯盟

剴剴案判決書曝冷血對話　惡保母姊妹笑傳凌虐照

剴剴案判決書曝冷血對話　惡保母姊妹笑傳凌虐照

剴剴案惡保母姊妹「以虐取樂」　二審不判死原因曝

剴剴案惡保母姊妹「以虐取樂」　二審不判死原因曝

郁方噙淚聲援剴剴　嗆廢死：你們真該被廢掉

郁方噙淚聲援剴剴　嗆廢死：你們真該被廢掉

剴剴

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

明變天！　連假「雨最大」

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

總愛強詞奪理的三大星座！

快訊／大樂透槓龜　貳獎一注獎落高雄

媽聖誕採買離家24年現身　子女五味雜陳

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

