前社工：「剴剴惡保母」演得很真　欺騙所有人

記者葉國吏／綜合報導

台北地院審理1歲男童剴剴遭虐死案，兒福聯盟前社工陳尚潔被控過失致死，她強調遭保母劉彩萱欺騙，「她演得很真」，法官不埋單，26日將進行最終辯論。

▲兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，23日到台北地院出庭到入夜結束，在「剴剴戰士」臭罵聲中，靠親友護送上車離開。（圖／記者黃哲民攝）

這起案件源自剴剴托育期間疑遭保母劉彩萱長期凌虐致死，陳尚潔被認定訪視未盡責，涉有刑責。她始終否認犯罪，強調自己不是追蹤托育狀況的「主責社工」，而是負責出養媒合與互動建立，並反問法官「不太確定我們要負什麼責任」。

法官輪番追問 為何未通報、未提供聯絡方式

審判長吳家桐質疑，她未將劉女聯絡方式提供給新北市樹鶯社福中心的主責社工，對方如何掌握剴剴狀況？陳女多次回答「對方沒問我」，被追問是否覺得不重要，她仍強調若對方需要就會給，只是「沒有被要求」。

▲「剴剴戰士」們23日在台北地院守候整天到入夜，朝開完庭離開的社工陳尚潔飆罵示威。（圖／記者黃哲民攝）

陪席法官趙書郁則直指關鍵，既然訪視時已見剴剴額頭大片瘀青，甚至磨牙磨斷3顆牙，為何沒有警覺可能是虐待？陳女反覆表示「當下真的沒想到是兒虐」，她與上司討論後，都認為是更換保母適應不良所致。

見遺體仍未懷疑 檢方質疑盲信保母

陳尚潔坦言，直到在醫院看到剴剴遺體，「和最後一次訪視看到的差很多」，醫師也說傷勢異常，但她當下「很混亂」，仍無法確定是虐待。她還提到，過去曾看過其他保母制止剴剴丟玩具，加上剴剴容易緊繃、怕生，才會聯想到自撞、自摔的可能。

▲兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，23日到台北地院出庭到入夜結束，在「剴剴戰士」臭罵聲中，靠親友護送上車離開。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭對她過度信任劉女相當困惑。檢察官更直問：「她講什麼妳都信？」陳女自嘲「這是很好的問題，我也問自己」，強調劉女在她面前展現積極、關心孩子的一面，「她把形象包裝得很好，沒人懷疑，她演得很真，欺騙所有人。」審判長諭知本週四（26日）上午辯論終結。