黎巴嫩掀逃難潮！以色列「目標真主黨」空襲貝魯特　31死149傷

▲以色列空襲黎巴嫩，貝魯特出現逃難潮。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列與美國聯手轟炸伊朗，殲滅最高領袖哈米尼與多名高官，隨著伊朗展開反擊報復行動，以色列開始鎖定伊朗代理勢力的黎巴嫩真主黨，並爆發新一輪激烈交火。以軍2日對黎巴嫩發動密集空襲，造成至少31人喪生、149人受傷，引起貝魯特逃難潮。以色列軍方高層更警告，這場戰鬥「還會持續好幾天」，攻擊強度將會加劇。

根據《衛報》報導，以色列軍事總長艾亞爾·扎米爾2日在軍方公布的影片中強調，「我們已對真主黨發動攻勢行動」，並要求部隊做好準備，「必須為接下來數日的戰鬥做好準備——是很多天」。真主黨此前才對以色列發射火箭彈一事做出反擊，以軍隨即對黎巴嫩展開大規模報復性攻擊。

▲黎巴嫩煙硝四起。（圖／路透）



根據《法新社》引述黎巴嫩衛生部消息，以色列空襲重創貝魯特南郊真主黨控制區域以及黎巴嫩南部地區，傷亡人數持續攀升。以軍同時向黎巴嫩東部和南部近50個村莊的居民發出緊急疏散令，顯示衝突規模正在擴大。

以軍北方司令部指揮官拉菲·米洛在2日發表聲明時態度強硬，「真主黨選擇站在伊朗政權這一邊，而非黎巴嫩國家，對我們的平民發動攻擊……他們將付出慘重代價。」他進一步表示，「攻擊行動將持續進行，強度還會增強」，顯示以色列不打算輕易收手。

這次衝突的導火線是由伊朗支持的真主黨宣稱對以色列發動火箭彈和無人機攻擊，以報復伊朗最高領袖哈米尼遭到暗殺。

黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩對此表達強烈不滿，認為真主黨的行動破壞了政府的努力。他在聲明中指出，「從黎巴嫩領土發射導彈的行為，是在否定黎巴嫩國家為使黎巴嫩遠離該地區危險軍事衝突所做的一切努力和嘗試」。