伊朗再開轟！杜拜、杜哈、阿布達比傳爆炸聲　以色列警報響

▲以色列防空系統啟動，攔截伊朗飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗2日連續第三天發動報復性空襲反擊，根據CNN、路透，杜拜、卡達首都杜哈、阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）、科威特都聽見爆炸聲，以色列空襲警報響起。

在杜哈，CNN團隊2日當地上午8時拍攝到疑似有飛彈在空中被攔截的影片；在杜拜，CNN團隊聽到飛機從空中飛過的聲音以及接連2個爆炸聲響。巴林（Bahrain）內政部表示，警報已經響起。

以色列軍方則稱，伊朗2日發動新一輪飛彈攻擊，防禦系統已經啟動，以便攔截威脅。

根據目擊者的說法，科威特稍早也傳出巨響以及警報聲，根據民防局的說法，科威特在魯邁蒂亞（Rumaithiya）與薩爾瓦（Salwa）附近攔截大部分無人機，並未傳出傷亡。美國駐科威特大使館警告，敦促當地美國公民在持續面臨飛彈、無人機威脅的情況下，就地避難。