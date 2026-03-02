伊朗再開轟！杜拜、杜哈、阿布達比傳爆炸聲　以色列警報響

▲以色列防空系統啟動，攔截伊朗飛彈。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
伊朗2日連續第三天發動報復性空襲反擊，根據CNN、路透，杜拜、卡達首都杜哈、阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）、科威特都聽見爆炸聲，以色列空襲警報響起。
在杜哈，CNN團隊2日當地上午8時拍攝到疑似有飛彈在空中被攔截的影片；在杜拜，CNN團隊聽到飛機從空中飛過的聲音以及接連2個爆炸聲響。巴林（Bahrain）內政部表示，警報已經響起。
以色列軍方則稱，伊朗2日發動新一輪飛彈攻擊，防禦系統已經啟動，以便攔截威脅。
根據目擊者的說法，科威特稍早也傳出巨響以及警報聲，根據民防局的說法，科威特在魯邁蒂亞（Rumaithiya）與薩爾瓦（Salwa）附近攔截大部分無人機，並未傳出傷亡。美國駐科威特大使館警告，敦促當地美國公民在持續面臨飛彈、無人機威脅的情況下，就地避難。
Kuwait: There is a continuing threat of missile and UAV attacks over Kuwait. Do not come to the Embassy. Take cover in your residence on the lowest available floor and away from windows. Do not go outside. The U.S. Embassy in Kuwait urges U.S. citizens in Kuwait to shelter in… pic.twitter.com/3da9e7dwZ0— TravelGov (@TravelGov) March 2, 2026
