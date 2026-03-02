　
中東戰火多國撤離！日派專車撤往約旦　泰國包機撤僑

▲▼ 以色列防空系統啟動，攔截伊朗飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列防空系統啟動，攔截伊朗飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著美國與以色列對伊朗展開軍事行動，中東情勢緊張、交通癱瘓，各國正紛紛緊急制定撤離公民的行動，泰國、巴基斯坦、印度等國相繼宣布撤僑計畫，日本官房長官木原稔2日表示，正為伊朗境內日僑準備陸路撤離方案，至於以色列境內的日本公民，預計最快2日就能搭乘政府安排的專車前往約旦。

CNN等報導，全球最繁忙機場之一的杜拜國際機場遭飛彈襲擊受損，阿布達比、杜哈等主要城市也傳出爆炸聲響，大範圍中東空域關閉，交通癱瘓。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）宣布已經準備透過軍機或包機撤離中東僑民；泰國約有11萬名公民住在該區域各地，其中6.5萬人在以色列、250人在伊朗。巴基斯坦總理辦公室聲明指出，正透過亞塞拜然協助巴基斯坦公民安全返國。印度內閣安全委員會則要求相關部門採取必要且可行措施，協助受影響的印度公民。

日本政府也正準備透過陸路撤離在伊朗的日本僑民，目前約有200名日本人滯留伊朗，官房長官木原稔表示，政府正針對萬一發生的緊急狀況預作準備，著手安排僑民經由陸路撤離。至於身在以色列境內且希望撤離的日本公民，最早可於2日離開，預計搭乘外務省安排的巴士從以色列前往鄰國約旦。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

