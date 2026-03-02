　
國際

真主黨高階領袖「驚傳被炸死」！ 以色列反擊狂轟黎巴嫩

▲▼黎巴嫩真主黨（Hezbollah）高階領袖拉德（Mohammad Raad）。（圖／達志影像／美聯社）

▲真主黨高階領袖拉德（Mohammad Raad）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

隨著美伊衝突爆發，中東局勢急遽惡化，進一步引發全面開戰的擔憂。而根據最新消息，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）高階領袖拉德（Mohammad Raad）已被以色列擊殺。

真主黨夜間對以色列北部發射多枚砲彈之後，以色列國防軍（IDF）也針對黎巴嫩的真主黨目標實施精準打擊，作為報復措施。

而根據沙烏地阿拉伯媒體《Al-Hadath》2日上午報導，真主黨議會派領袖、70歲拉德也在這一波攻擊中喪命。

以色列國防軍表示，他們已在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）擊殺多名真主黨恐怖份子，並在黎巴嫩南部擊斃一名「真主黨核心恐怖份子」，但沒有證實目標人物的姓名。

另據《耶路撒冷郵報》，以色列國防軍北部司令部總司令米洛（MG Rafi Milo）發布聲明，解釋了持續進行中的報復性攻擊，「真主黨選擇伊朗政權而非黎巴嫩國，並且對我們的人民發動了攻擊。我們早有準備，而他們將為此付出沉重代價。」

這份聲明重申了以色列國防軍保護該國北部居民的決心，同時強調以軍正在沿著北部邊境部署，向居民保證目前無需撤離，「真主黨發射火箭砲不久後，我們按照計畫對貝魯特與黎巴嫩南部發動第一輪打擊，目標是高階指揮人員、總部及恐怖組織設施。在進一步打擊來臨前，我們同時也在採取行動，疏散黎巴嫩南部的平民。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

隨著美國與以色列對伊朗展開軍事行動，中東情勢緊張、交通癱瘓，各國正紛紛緊急制定撤離公民的行動，泰國、巴基斯坦、印度等國相繼宣布撤僑計畫，日本官房長官木原稔2日表示，正為伊朗境內日僑準備陸路撤離方案，至於以色列境內的日本公民，預計最快2日就能搭乘政府安排的專車前往約旦。

