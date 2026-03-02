　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

伊朗能穩住局面給予美國反擊？　邱毅：我是比較悲觀的

▲空拍照曝光，哈米尼位於伊朗德黑蘭的官邸被以色列與美國炸成廢墟。（圖／路透）

▲空拍照曝光，哈米尼位於伊朗德黑蘭的官邸被以色列與美國炸成廢墟。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普2月28日下令針對伊朗發動「史詩怒火行動」，聯手以色列「斬首」伊朗最高領袖哈米尼。對此，前立委邱毅今（2日）表示，美以對伊朗的斬首行動，精準到令人嘖嘖稱奇，現在的伊朗，外有美以持續攻擊，內有保守派與改革派角力，哈米尼生前部署的接班人選，可否順利上位，進而穩住局面，並給予美以有效的反擊，「我是比較悲觀的」。

邱毅表示，美以對伊朗的斬首行動，精準到令人嘖嘖稱奇，不但最高領袖哈米尼殉難，連總統佩澤希齊揚也下落不明，第一副總統阿雷夫已宣布接管臨時政府。

邱毅表示，伊朗的保守派是這次美以斬首行動的打擊重點，不但打死了哈米尼，連被視為反美鬥士的前總統內賈德，在自家住宅也被打死，保守派元氣大傷。

邱毅指出，依照伊朗憲法，應該由總統、司法部長和法學家組成三人臨時政府，再由臨時政府來處理哈米尼的接班問題，據了解，哈米尼生前已有安排，但現在似乎一切都亂了套。

邱毅指出，佩澤希齊揚被視為改革派的領袖，外界認為是美以比較能接受的人。革命衛隊是保守派的核心骨幹，也是既得利益的維護者，但革命衛隊領袖在這一波損失慘重。過去哈米尼是改革派與保守派的調和者，如今哈米尼死了，被保守派寄以厚望的內賈德也死了，美以傾向支持改革派接掌政權，但此時佩澤希齊揚卻下落不明。

邱毅指出，在這個高度不穩定的時候，甚至傳出很多不同的說法，第一種是佩澤希齊揚在斬首行動中已死亡。第二種是佩澤希齊揚受了重傷，所以由第一副總統阿雷夫代理。第三種是佩澤希齊揚還活著，但已被保守派，即革命衛隊控制起來，保守派推阿雷夫做檯面上的代理。

最後，邱毅認為，現在的伊朗，外有美以的持續攻擊，內有保守派與改革派的角力，哈米尼生前部署的接班人選，可否順利上位，進而穩住局面，並給予美以有效的反擊，「我是比較悲觀的」。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出
精準押中「美開轟伊朗」時間點！　狂撈3千萬
伊朗「革命衛隊總部」被炸爛　瞬間畫面曝
快訊／伊朗宣稱：美軍死傷破560人　6名CIA高官亡
中東領空一片淨空！　全球航線大亂
公車輾斃北市婦！　大都會客運發聲明
郭正亮再評：哈米尼故意殉教！　美國不講武德
八德路下公車遭輾頭慘死　驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳藍推「3500億＋N」軍購版本　鍾佳濱批：國防不是菜市場喊價

遭列台獨打手幫凶！喜喊金榜題名　吳思瑤揭中共3目的：沒在怕

伊朗能穩住局面給予美國反擊？　邱毅：我是比較悲觀的

視線死角？北市老婦遭輾　公運處：駕駛疑沒看到有人在車頭

公車輾斃北市老婦　大都會客運：司機不知撞到人「非故意肇逃」

李貞秀立院切結書未勾選「雙重國籍」　吳思瑤轟詐騙：公然藐視法治

作家分析：中俄不敢幫忙「伊朗註定挨打」　恐攻將成報復方式

少子化成國安危機　國民黨「0到6歲兒童健保國家付」列優先法案

民怨遭拖吊業者坑殺！白委提修法全面納管　漫天喊價最高罰100萬

李四川3/10正式辭職戰新北？　蔣萬安笑望記者：你們眼神很炙熱

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

傳藍推「3500億＋N」軍購版本　鍾佳濱批：國防不是菜市場喊價

遭列台獨打手幫凶！喜喊金榜題名　吳思瑤揭中共3目的：沒在怕

伊朗能穩住局面給予美國反擊？　邱毅：我是比較悲觀的

視線死角？北市老婦遭輾　公運處：駕駛疑沒看到有人在車頭

公車輾斃北市老婦　大都會客運：司機不知撞到人「非故意肇逃」

李貞秀立院切結書未勾選「雙重國籍」　吳思瑤轟詐騙：公然藐視法治

作家分析：中俄不敢幫忙「伊朗註定挨打」　恐攻將成報復方式

少子化成國安危機　國民黨「0到6歲兒童健保國家付」列優先法案

民怨遭拖吊業者坑殺！白委提修法全面納管　漫天喊價最高罰100萬

李四川3/10正式辭職戰新北？　蔣萬安笑望記者：你們眼神很炙熱

朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了

叫賣哥遭列吃軟飯3罪狀！　怒轟前妻閨蜜：妳好像住在我家床底下

怨女兒沒探望癌末母！父冒名發信「同性伴侶身首異處」：盼瞻仰遺容

WBC韓國隊對決阪神虎！旅美球員登場　郭彬球數控管、金倒永會守備

快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出

美媒大膽預測　大谷翔平新賽季同時奪下MVP、賽揚獎

向山本由伸訓練師取經「標槍訓練」　貝茲：感受到正面變化

傳藍推「3500億＋N」軍購版本　鍾佳濱批：國防不是菜市場喊價

Claude盯上ChatGPT　推出跨平台記憶搬家功能搶用戶

屏東楓港溪風電案再掀爭議　自救會北上陳情抗議批「假民意」

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！

政治熱門新聞

中東局勢緊張　外交部：6國旅遊警示燈上調為「橙色」

公車輾斃北市老婦　大都會客運發聲了

謝家姊弟角力只是煙霧彈　傳找「他」選彰化縣長

王惠美柔軟身段賴清德也服了　傳卸任縣長入閣倒數

郭正亮：哈米尼故意殉教、美國不講武德　川普國內外都搞翻看怎收尾

應佳妤談228　「把暴徒當烈士是我們要的正義嗎」

派系鬥爭？綠高雄議員參選人遭爆涉詐保險金

作家分析：中俄不敢幫忙「伊朗註定挨打」　恐攻將成報復方式

綠促蔣萬安以蔣家後代為228道歉　藍營反擊

郭正亮昔喊「美國不敢打伊朗」又翻車！　綠揭中共劇本示警

賴清德派奇兵死守蔣萬安？　她諷：誰都難突破

民調反超李四川！民代喊不意外　蘇巧慧：勤跑基層提願景爭取認同

美伊開戰！中國軍武實戰再被毀　專家：北京拿台灣誘騙交易化烏有

學者：拔掉中東的釘子戶　美國更可集中資源在印太對付中國了

更多熱門

相關新聞

傳藍推「3500億＋N」軍購版本　鍾佳濱批：國防不是菜市場喊價

傳藍推「3500億＋N」軍購版本　鍾佳濱批：國防不是菜市場喊價

國民黨立法院黨團近日預計略過行政院、國防部的軍購條例，自提版本，並且預算規模為「3500億+N」。對此，民進黨立委鍾佳濱今（2日）表示，軍購不是菜市場買菜，也不是夜市在拍賣喊價，這樣拍賣式的喊價方式，如果沒有對國家政策、國防政策、軍事武器基礎，違背一般民間常識。

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

美智庫學者：伊朗指揮體系還未癱瘓

美智庫學者：伊朗指揮體系還未癱瘓

伊朗冰封荷姆茲海峽　她喊經濟自殺

伊朗冰封荷姆茲海峽　她喊經濟自殺

伊朗：美軍死傷已破560人　6名CIA高官亡

伊朗：美軍死傷已破560人　6名CIA高官亡

關鍵字：

邱毅哈米尼伊朗川普以色列美國

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

快訊／8級強風要來了　全台下3天

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面