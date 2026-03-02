伊朗能穩住局面給予美國反擊？　邱毅：我是比較悲觀的

▲空拍照曝光，哈米尼位於伊朗德黑蘭的官邸被以色列與美國炸成廢墟。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普2月28日下令針對伊朗發動「史詩怒火行動」，聯手以色列「斬首」伊朗最高領袖哈米尼。對此，前立委邱毅今（2日）表示，美以對伊朗的斬首行動，精準到令人嘖嘖稱奇，現在的伊朗，外有美以持續攻擊，內有保守派與改革派角力，哈米尼生前部署的接班人選，可否順利上位，進而穩住局面，並給予美以有效的反擊，「我是比較悲觀的」。

邱毅表示，美以對伊朗的斬首行動，精準到令人嘖嘖稱奇，不但最高領袖哈米尼殉難，連總統佩澤希齊揚也下落不明，第一副總統阿雷夫已宣布接管臨時政府。

邱毅表示，伊朗的保守派是這次美以斬首行動的打擊重點，不但打死了哈米尼，連被視為反美鬥士的前總統內賈德，在自家住宅也被打死，保守派元氣大傷。

邱毅指出，依照伊朗憲法，應該由總統、司法部長和法學家組成三人臨時政府，再由臨時政府來處理哈米尼的接班問題，據了解，哈米尼生前已有安排，但現在似乎一切都亂了套。

邱毅指出，佩澤希齊揚被視為改革派的領袖，外界認為是美以比較能接受的人。革命衛隊是保守派的核心骨幹，也是既得利益的維護者，但革命衛隊領袖在這一波損失慘重。過去哈米尼是改革派與保守派的調和者，如今哈米尼死了，被保守派寄以厚望的內賈德也死了，美以傾向支持改革派接掌政權，但此時佩澤希齊揚卻下落不明。

邱毅指出，在這個高度不穩定的時候，甚至傳出很多不同的說法，第一種是佩澤希齊揚在斬首行動中已死亡。第二種是佩澤希齊揚受了重傷，所以由第一副總統阿雷夫代理。第三種是佩澤希齊揚還活著，但已被保守派，即革命衛隊控制起來，保守派推阿雷夫做檯面上的代理。

最後，邱毅認為，現在的伊朗，外有美以的持續攻擊，內有保守派與改革派的角力，哈米尼生前部署的接班人選，可否順利上位，進而穩住局面，並給予美以有效的反擊，「我是比較悲觀的」。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）