傳藍推「3500億＋N」軍購版本　鍾佳濱批：國防不是菜市場喊價

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立法院黨團近日預計略過行政院版1.25兆軍購條例，自提版本，並且預算規模為「3500億+N」。對此，民進黨立委鍾佳濱今（2日）表示，軍購不是菜市場買菜，也不是夜市在拍賣喊價，這樣拍賣式的喊價方式，如果沒有對國家政策、國防政策、軍事武器基礎的了解，違背一般民間常識。

針對國民黨團版本，民進黨立委鍾佳濱今（2日）受訪表示，現在還沒看到國民黨團版本，所謂「3500億+N」的基礎在哪裡？意思是從3500億喊起嗎？軍購強化台灣國防不是菜市場買菜、夜市拍賣喊價。

鍾佳濱指出，當行政院提出1.25兆軍購案時，國民黨團就喊樓地板價3500億，這樣拍賣式的喊價方式，如果沒有對國家政策、國防政策、軍事武器基礎的了解，違背一般民間常識。

鍾佳濱說，很清楚，總統賴清德要打造「台灣之盾」，不能有任何一個破口，必須足以防護全台灣安全，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴防空系統。台灣之盾並不是再另外做出一套單獨的系統，而是整合現有的防空網；換句話說，未來不論自製還是軍購的飛彈，都要能納入防空系統，這才是8年1.25億元特別條例的重中之重。

鍾佳濱認為，國民黨中央堅持的3500億元不僅杯水車薪，看起來也像是在美方態度趨強勢後敷衍美方。

鍾佳濱強調，國民黨反駁綠營不斷在媒體抹紅國民黨，然而不論藍白皆不斷菜市場喊價般提出軍購案，這種只准買食材卻不准買餐具、廚具的提案，不僅會令美方質疑台灣自我防衛的決心，更會讓世界民主盟友質疑台灣的路線定位，請國民黨提案前三思！

此外，針對美以空襲伊朗，中東戰火升溫導致國際油價上漲，行政院長卓榮泰昨表示，政府已啟動緊急應變機制，確保在該地區國人的安全；同時行政院今日上午也臨時通知，卓榮泰臨時取消上午公開行程，緊急召開政務會議。

對此，鍾佳濱表示，是的，中東是世界上重要的石油輸出地區，因為這樣的戰爭狀況，使得輸出的航運受到影響，不只有台灣，全世界都一樣，但因為我國從過去已開始進行原油進口分散，本來中東佔我國45%，現在已經降到35%，因此相關部會都有做好準備。

鍾佳濱指出，台灣除了跟加拿大、澳洲採購原油跟天然氣外，目前政府也明確宣布，所有能源價格，尤其是家用桶裝瓦斯、天然氣維持既有價格供應，數量上當然希望台灣中油等相關部門，能夠落實掌握原料、來源，保證確保民生供應無虞。