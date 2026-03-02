連8波反擊！伊朗稱：美軍死傷已破560人　6名CIA高官亡

▲巴林首都麥納瑪（Manama）市區建築後方竄出濃烈黑煙。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗與美、以兩國的衝突全面升級！伊朗革命衛隊（IRGC）於1日深夜發表聲明指出，已經完成針對中東地區美軍基地的第7波與第8波反擊行動，並驚人聲稱至今已造成560名美軍死傷。此外，更有消息傳出，美軍位於阿拉伯聯合大公國（UAE）的一處高官住所遭到精準打擊，導致6名美國中央情報局（CIA）高官當場身亡。

革命衛隊發動8波反擊 聲稱美軍560人死傷

根據《新華社》報導，伊朗官媒指出，伊朗革命衛隊為報復美、以過去兩天的連番空襲，已向波斯灣地區發動大規模飽和攻擊。

革命衛隊在聲明中宣稱，1日的反攻已進入第8波，密集發射的飛彈與無人機對美軍設施造成重創。據其統計，目前美軍方面的死傷人數已攀升至560人。

消息更指出，革命衛隊針對阿聯酋境內的一處目標發動飛彈襲擊，該處據信是美國中央情報局（CIA）官員在當地的住所，襲擊造成6名CIA高官死亡、2人受傷，但此消息尚未獲得美方證實。

多國基地陷入火海 科威特美軍基地傳癱瘓

《紐約時報》指出，在這次大規模軍事行動中，多個海灣國家的美軍駐地成為攻擊重點。革命衛隊宣稱，位於科威特的阿里．薩利姆（Ali Al Salem）海軍基地在飛彈轟炸下已「完全癱瘓」；另一處穆罕默德．艾哈邁德（Mohammad Al-Ahmad）海軍基地則有3處美方基礎設施遭到摧毀。

▲杜拜的傑貝阿里港（Jebel Ali port）也遭到伊朗報復襲擊。（圖／路透）



在巴林方面，美軍位於米納薩勒曼（Mina Salman）的海軍基地遭到4架無人機精準襲擊，其指揮與支援中心嚴重受損。美國中央司令部證實，伊朗在該區域襲擊了超過12個地點，且攻擊目標不僅限於軍事設施，甚至波及機場、飯店及住宅區等平民聚集地。

波斯灣封鎖行動 美英3油輪遭火球吞噬

除了地面目標，伊朗也將戰火延伸至海上。革命衛隊表示，3艘隸屬於美國與英國的油輪，因「擅自闖入」波斯灣與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），遭到伊朗飛彈直接命中。據悉，這3艘油輪中彈後隨即被大火吞噬，現場火光衝天。革命衛隊強調，這是針對「敵對勢力有關海上目標」持續軍事行動的一環。

海灣國家啟動防空攔截 波及平民傷亡

面對伊朗密集的飛彈雨，海灣各國防空系統紛紛緊急啟動。阿聯酋國防部指出，境內攔截了506架無人機與152枚彈道飛彈，但仍有部分殘骸與飛彈造成損害；科威特則在兩天內攔截了近300枚飛彈與無人機，但當局證實至少有1人死亡、30多人受傷。

卡達內政部則透露，伊朗的襲擊已造成當地至少16人受傷。

目前中東局勢已瀕臨全面開戰邊緣，伊朗發射的飛彈與無人機總數已突破千枚，美國中央司令部仍在評估整體損害狀況，並對伊朗的持續挑釁表示嚴正警告。