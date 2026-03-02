伊朗展開報復「冰封荷姆茲海峽」　她喊經濟自殺：撐1個月都算奇蹟

▲伊朗擴大報復行動。（示意圖／路透）

伊朗最高領袖哈米尼被美以聯合空襲身亡後，德黑蘭當局接連2天展開報復攻擊，波斯灣地區許多國家的首都都遭空襲。對此，財經網美胡采蘋直言，伊朗現在不知道在打什麼，這不是在浪費武器嗎？而且現在自己的石油也運不出去了，「根本經濟自殺！」

伊朗擴大報復行動，多處遭波及

在美國與以色列對伊朗發動空襲後，波斯灣局勢急遽升溫。根據路透社報導，阿布達比官方媒體辦公室（Abu Dhabi Media Office ）表示，一架被攔截的伊朗無人機墜落後，碎片砸中阿布達比知名的阿提哈德塔（Etihad Towers）；杜拜方面，兩架被攔截的無人機碎片墜落，擊中兩棟民宅，杜拜國際機場、地標帆船酒店與棕櫚島也因空襲遭受不同程度的破壞。

隨著伊朗報復行動擴大，28日原本未受到戰火波及的阿曼也被伊朗的無人機攻擊。另外，一艘懸掛帛琉旗的油輪在穆桑達姆半島外海遭擊中。

胡采蘋不懂伊朗在打什麼：根本經濟自殺

對此，胡采蘋就在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，她完全不知道伊朗現在在打什麼，帆船、飯店著火，法國的阿布達比海軍基地被打，英國在塞普勒斯的海軍基地也收到兩顆飛彈。她認為，這種打法，不是在浪費武器嗎？有什麼戰略意義？

現在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）處於史無前例的「冰封狀態」，胡采蘋直言，伊朗封鎖荷姆茲的話，現金最多只能再燒三個月，當他們打不出一個戰略節奏，就只會加速死亡，這種打法能撐過一個月都算奇蹟，而且「自己的石油也運不出去，根本經濟自殺」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「明知不可為而為之的困獸之鬥，玉石俱焚的心態」、「是個狠人，狠起來連自己人都打」、「我不爽你們也都受著吧，應該這樣的心態」、「這節奏就是玉石俱焚的力量，三個月又如何」、「原來敵人只是美以兩國，現在搞成全世界公敵？是打不到美以，所以打盟友出氣嗎」。