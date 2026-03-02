　
大陸 大陸焦點 特派現場

哈米尼遭美以「斬首」留後手 　美智庫學者：伊朗指揮體系還未癱瘓

▲▼伊朗最高領袖哈米尼。（圖／伊朗最高領袖辦公室）

▲傳出伊朗最高領袖哈米尼生前每個關鍵職位安排四層繼任者，讓組織運作不會斷鏈。（圖／伊朗最高領袖辦公室）

記者任以芳／綜合報導

中東地緣政治2月28日發生歷史性劇變，伊朗最高領袖哈米尼被美以「斬首」空襲身亡。隨著這位執掌伊朗數十年的精神領袖離世，失去「定海神針」的伊朗是否會就此癱瘓？美國智庫中東研究所高級研究員羅斯·哈里森（Ross Harrison）分析，從哈米尼第一時間倒下，伊朗指揮體系反應來看，體系內部其實內嵌著某種韌性並未斷裂。

美國《紐約時報》2025年曾援引知情伊朗官員表態，哈米尼早就留後手，秘密選定三名高級神職人員，作為遭遇不測後的潛在繼任人選。他曾指示，一旦自己被暗殺，負責選定最高領袖的專家會議需要從他提供的三人名單中迅速選出接班人。

《人民日報》報導指出，西北大學國際戰略研究中心主任王晉分析，當前伊朗處於戰爭狀態，繼任者需經伊朗專家會議遴選。但專家會議能否按時召開、權力是由單一繼承人接管還是由集體委員會行使，目前仍懸而未決。

最新消息顯示，伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼宣佈，伊朗臨時領導委員會將於3月1日成立，將選舉新的最高領袖。1957年出生的拉里賈尼，曾兩次出任最高國家安全委員會秘書，並擔任過議長，是伊朗政壇的重量級人物。

哈米尼生前建立了一套完整的繼承體系，為每個關鍵職位指定了最多四層繼任人選，並將決策職責委託給一個由親信組成的小組。

美國智庫中東研究所高級研究員羅斯·哈里森分析，伊朗政治體系具有較強的制度性，存在許多相互重疊的機構。如果體系頂層受到打擊，這些機構早已有所規劃。從繼任安排以及制度複雜性來看，伊朗體系內部確實內嵌著某種韌性。

他指出，這種韌性在襲擊發生後得到初步印證，以色列空襲不久，伊朗第一波反擊導彈便已打出，攻擊了多處美軍基地。分析指出，這至少證明伊朗伊斯蘭革命衛隊的核心指揮鏈條並未完全斷裂。

鄒志強分析，伊朗方面對哈米尼遇襲風險已有預判，並在領導層交接和指揮體系延續上提前佈局，此次「斬首」行動究竟能在多大程度上撼動伊朗政權，仍有待進一步觀察。
 

02/28

324 0 7960 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出
精準押中「美開轟伊朗」時間點！　狂撈3千萬
伊朗「革命衛隊總部」被炸爛　瞬間畫面曝
快訊／伊朗宣稱：美軍死傷破560人　6名CIA高官亡
中東領空一片淨空！　全球航線大亂
公車輾斃北市婦！　大都會客運發聲明
郭正亮再評：哈米尼故意殉教！　美國不講武德
八德路下公車遭輾頭慘死　驚悚畫面曝

哈米尼

