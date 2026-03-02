　
國際

直擊杜拜砲火！網美驚恐淚訴「這句話」卻被罵爆：太自私

▲▼直擊杜拜砲火！網美驚恐淚訴「這句話」卻被罵爆：太自私。（圖／翻攝IG@ellestarkos）

▲露易絲拍下杜拜遇襲的畫面。（圖／翻攝IG@ellestarkos）

記者吳美依／綜合報導

澳洲網美露易絲（Louise Starkey）長期旅居杜拜，在伊朗針對中東多國發動報復性攻擊時，她在飯店陽台拍下遇襲影片，卻因失言引爆網友怒火，被砲轟「自私至極」，最終緊急刪除影片。

網美驚恐直擊砲火

影片中，露易絲驚恐說道，「我很害怕，真的非常害怕。這不應該發生在這裡的，大家不能冷靜一點嗎？」

她透露，自己位於距離遇襲飯店約15公里的朱美拉村圈（Jumeirah Village Circle），一整天都聽見巨大爆炸聲，「那種聲音會震動窗戶，我不知道該怎麼形容，超級詭異」。

露易絲接著宣稱，「這可不是什麼好玩的事情。我們應該待在最安全的地方。我愛阿聯，我非常喜歡待在這裡，我一直都很有安全感⋯⋯拜託停下來。」

▼伊朗報復式攻擊，杜拜港（Port of Dubai）遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗報復式攻擊，杜拜港（Port of Dubai）遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

「自私」失言遭砲轟

這部影片迅速突破100萬次觀看，不過許多網友對於露易絲宣稱「不應該在這裡發生」的言論極度不滿。

有人痛批露易絲非常自私，「發生在加薩就沒關係，但影響到妳的奢華生活就『不應該發生』？」還有網友直言，「這根本是我聽過最自私的話，好像應該發生在別的地方一樣。」

美伊戰火延燒　杜拜被捲入

美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗，「斬首」該國最高領袖哈米尼，德黑蘭政權隨即展開報復，攻擊杜拜、阿布達比、卡達等中東大城市。

其中，杜拜棕櫚島費爾蒙飯店（Fairmont The Palm）因攔截飛彈碎片墜落引發火警，帆船飯店（Burj Al Arab）也被無人機殘骸擊中起火受損，就連杜拜國際機場都遭襲擊。

帆船飯店起火狂燒！伊朗報復攻擊「炸進杜拜」　中東多國遭殃

02/28 全台詐欺最新數據

324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

美國與以色列聯手空襲伊朗，中東情勢急遽升溫，多國緊急關閉領空，全球航空樞紐杜拜、阿布達比機場一度陷入停擺。一名滯留杜拜的台灣人表示，第一天到杜拜就遭受到波及，最近幾天觀察發現，杜拜城市未出現大規模衝突，整體局勢相對平穩，稱讚杜拜是安全系數蠻高的旅遊城市，「防空系統很優異」。

伊朗冰封荷姆茲海峽　她喊經濟自殺

伊朗冰封荷姆茲海峽　她喊經濟自殺

雄獅3/8前杜拜團全取消　可樂行程停售到月底

雄獅3/8前杜拜團全取消　可樂行程停售到月底

中東領空淨空！3轉運樞紐關閉第2天

中東領空淨空！3轉運樞紐關閉第2天

2萬名旅客滯留！阿聯政府超霸氣「全買單」

2萬名旅客滯留！阿聯政府超霸氣「全買單」

杜拜網美失言美伊中東

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

