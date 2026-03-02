直擊杜拜砲火！網美驚恐淚訴「這句話」卻被罵爆：太自私

▲露易絲拍下杜拜遇襲的畫面。（圖／翻攝IG@ellestarkos）



記者吳美依／綜合報導

澳洲網美露易絲（Louise Starkey）長期旅居杜拜，在伊朗針對中東多國發動報復性攻擊時，她在飯店陽台拍下遇襲影片，卻因失言引爆網友怒火，被砲轟「自私至極」，最終緊急刪除影片。

網美驚恐直擊砲火

影片中，露易絲驚恐說道，「我很害怕，真的非常害怕。這不應該發生在這裡的，大家不能冷靜一點嗎？」

她透露，自己位於距離遇襲飯店約15公里的朱美拉村圈（Jumeirah Village Circle），一整天都聽見巨大爆炸聲，「那種聲音會震動窗戶，我不知道該怎麼形容，超級詭異」。

露易絲接著宣稱，「這可不是什麼好玩的事情。我們應該待在最安全的地方。我愛阿聯，我非常喜歡待在這裡，我一直都很有安全感⋯⋯拜託停下來。」

▼伊朗報復式攻擊，杜拜港（Port of Dubai）遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

「自私」失言遭砲轟

這部影片迅速突破100萬次觀看，不過許多網友對於露易絲宣稱「不應該在這裡發生」的言論極度不滿。

有人痛批露易絲非常自私，「發生在加薩就沒關係，但影響到妳的奢華生活就『不應該發生』？」還有網友直言，「這根本是我聽過最自私的話，好像應該發生在別的地方一樣。」

美伊戰火延燒 杜拜被捲入

美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗，「斬首」該國最高領袖哈米尼，德黑蘭政權隨即展開報復，攻擊杜拜、阿布達比、卡達等中東大城市。

其中，杜拜棕櫚島費爾蒙飯店（Fairmont The Palm）因攔截飛彈碎片墜落引發火警，帆船飯店（Burj Al Arab）也被無人機殘骸擊中起火受損，就連杜拜國際機場都遭襲擊。

帆船飯店起火狂燒！伊朗報復攻擊「炸進杜拜」 中東多國遭殃