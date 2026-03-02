中東領空一片淨空！「3大轉運樞紐」關閉第2天　全球航線大亂

▲由於航班取消，旅客滯留峇厘島的伍拉·賴國際機場（I Gusti Ngurah Rai Airport）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美伊衝突導致航空業遭遇近年最嚴重衝擊，位於中東的最繁忙國際機場已連續第2天關閉，全球航空大亂。航班追蹤平台FlightAware數據顯示，中東地區數千架次航班受到影響，數以萬計的旅客受困在峇里島、加德滿都、法蘭克福等全球各地機場。

航空大亂 中東領空淨空

《路透社》報導，位於杜拜、阿布達比與卡達的3大關鍵轉運機場，不僅在伊朗的報復攻擊中受損，截至3月1日已連續第2天關閉或嚴格限制運作。不過，連鎖效應的影響範圍遠遠超過中東地區。

分析公司Cirium指出，該區域1日原本應有約4000架次航班降落。阿聯酋民航局表示2月28日已協助約2萬200名旅客。

▼尼泊爾特里布萬國際機場（Tribhuvan International Airport）查看取消航班。（圖／路透）

全球最大國際航空公司阿聯酋航空（Emirates）宣布，杜拜樞紐所有營運暫停至3月2日。卡達航空（Qatar Airways）已全面停飛，3月2日才會提供最新消息。德國漢莎航空（Lufthansa）則將停飛中東航班的時間延長至3月8日。

Flightradar24地圖顯示，伊朗、伊拉克、科威特、以色列、巴林、阿聯酋與卡達上空幾乎淨空。最新飛行員公告已將伊朗領空關閉時間延長至格林威治時間3月3日上午8時30分，但業界消息人士表示，這場衝突引發的動盪將持續多久，依然無法確定。

▼航班追蹤網站顯示，中東領空淨空。（圖／翻攝flightradar24）



戰火四起 航空業艱難



分析師指出，該地區及其航空公司近年早已習慣旅程中斷，但超過24小時的長時間領空封閉，以及波斯灣3大轉運樞紐全面停擺，仍是前所未見的情況。波斯灣地區同時也是航空貨運的主要交匯點，在海運已遭受干擾的情況下，對貿易路線造成更大壓力。

航空公司紛紛取消航班或改道，以避開關閉空域，導致飛行時間延長，也燃料成本上升。航空公司高層表示，機組人員與飛行員散布世界各地，這讓領空重新開放時，恢復航班運作的過程變得極其複雜。與此同時，航空業者還面臨油價上漲壓力。布蘭特原油1日已飆升10%至每桶80美元，分析師預測可能攀升至100美元。

由於俄烏戰爭迫使航空公司避開兩國領空後，飛越伊朗與伊拉克的航線變得更加重要，如今失去這些航線更加劇混亂。

▼滯留雪梨機場（Sydney Airport）的旅客席地而坐。（圖／路透）

