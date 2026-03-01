　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

帆船飯店起火狂燒！伊朗報復攻擊「炸進杜拜」　中東多國遭殃

▲▼帆船飯店起火狂燒！伊朗報復攻擊「炸進杜拜」　中東多國遭殃。（圖／翻攝X）

▲帆船飯店外牆起火。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國與以色列2月28日對伊朗發動聯合攻擊，精準斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）等人，德黑蘭隨即對波斯灣各國展開報復攻擊，不僅鎖定多座中東美軍基地，就連杜拜帆船飯店（Burj Al Arab Hotel）都遭波及。

根據現場影片，321公尺高的杜拜帆船飯店一側起火，熊熊火勢延燒數層樓。杜拜媒體辦公室證實，一架無人機遭攔截後，碎片殘骸在帆船飯店外牆引發小型火災。

阿拉伯聯合大公國（下稱阿聯酋）媒體辦公室3月1日清晨發布聲明指出，杜拜國際機場在這波攻擊中「遭受輕微損壞」，造成4人受傷，但情況迅速獲得控制。航空業消息人士向《路透社》表示，伊朗夜間攻擊導致該機場其中一座航廈受損。

杜拜是中東最大旅遊與貿易中心，其機場也是全球最繁忙的交通樞紐之一。帆船飯店1999年啟用，矗立在朱美拉海灘（Jumeirah Beach）的人工島上，長期被視為杜拜奢華象徵。同日，朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah Island）另一間飯店附近也傳出火警。

《路透社》寫道，伊朗報復攻擊擴及波斯灣各國和更廣泛中東地區，影響遠遠超過美軍基地與其利益範圍。伊朗這次攻擊目標包括阿聯酋首都阿布達比（Abu Dhabi）、杜拜及卡達首都杜哈（Doha）等東西向航空要道，多家航空公司2月28日緊急宣布暫停中東往返航班，飛航追蹤地圖顯示該區域上空幾乎淨空。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

伊朗杜拜帆船飯店波斯灣無人機中東川普

