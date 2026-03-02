2萬名旅客滯留！阿聯政府超霸氣　額外費用「國家全買單」

▲阿聯酋航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國與以色列聯手空襲伊朗，中東情勢急遽升溫，多國緊急關閉領空，全球航空樞紐杜拜、阿布達比機場一度陷入停擺。超過2萬名來自世界各地的旅客因此滯留。對此，阿聯政府宣布，所有受戰火影響的旅客，住宿、餐飲及改票等相關費用「由國家全額負擔」。

台灣臉書粉專「飛翔鼎申－航空新訊」轉發消息指出，因班機取消、延誤而滯留的旅客，若有額外費用支出，包括住宿、餐飲、改機票等，阿聯政府出手，全額負擔相關費用，「阿聯酋跟阿提哈德都適用」。

機場與航空公司更快速調整應變，將航班改道至不同樞紐、加速重新排班、加強航廈協調並疏導人潮、安排中轉旅客接駁及臨時住宿，目前機場仍採調整後營運模式，「危機時刻這波處理真的很有誠意。」

阿聯太霸氣 網「若要困住要選杜拜」

貼文引發熱議，「阿聯酋是我看過最霸氣的航空公司」、「阿聯酋真的好樣的」、「雖然這波會花不少錢。但是這波公關的效果，會給全世界的旅客一個很大的安定感」、「有錢真的可以為所欲為。」

相關話題也在Threads掀起討論，就有網友表示，「原來他們明文規定，如果航班延誤 2 小時要提供餐點，3 小時要提供通訊，6 小時或過夜要提供住宿和交通，若航班取消則全額退費或免費改訂。而且這次還提供額外幫助的樣子。」忍不住笑呼，「不是說被困住很爽，但若要困住，還是要選杜拜（最好是可以選 XD）。」

阿聯酋航空常客點頭「真的很大氣」

其他人則紛紛留言，「別忘了，阿聯酋航空可是疫情全球爆炸時，第一個宣布不飛、願意吸收航運虧損的子公司，世界推崇有錢豪氣格調就是這樣豪」、「真的是把『錢能解決的問題都不是問題』這句話給實體化了」、「別的不說，光是阿聯酋對空服的待遇，就是業界第一」、「在地球上產油國家跟印鈔機是同意義的詞。」

還有網友分享，「一直以來飛歐洲都是坐阿聯酋，除了飛機大位子舒服之外，有遇過兩次突發事件（一次機上乘客突然休克要迫降別的機場、一次天氣因素），阿聯酋也是直接把受耽誤的乘客們送去杜拜他們的飯店安置、提供餐券、安排好隔天的機票，還得到杜拜一日遊，真的很大氣！」「有錢又有guts的土豪就是令人感動，當年剛開始搭阿聯酋，去巴黎玩，阿聯酋直接派賓士休旅車，免費機場接送，讓客戶真的很舒服，不用拉行李擠地鐵找飯店，感溫啊！」