杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！　航廈內狂奔撤離畫面曝

▲杜拜機場多名員工受傷。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

以色列與美國聯手對伊朗發動軍事打擊，使衝突急速升溫，伊朗隨即展開大規模報復行動，多枚飛彈與「烈士」無人機（Shahed）朝巴林、科威特等中東多地發動攻擊，其中杜拜首當其衝。杜拜國際機場遭擊中後，員工受傷滿臉是血的畫面流出。而全球最高建築哈里發塔上空也被拍到飛彈劃破夜空，地標性帆船飯店更疑似遭無人機命中起火，整座城市一度陷入戰火恐慌。

根據外媒畫面顯示，杜拜國際機場1日凌晨遭伊朗「烈士無人機」擊中，第3航廈遭襲後出現輕微損毀，一名女性員工被拍到滿臉是血，在警消與保全人員協助下緊急撤離。另有一名男性員工被接駁車送醫。現場統計至少4名機場員工受傷，所幸傷勢均已獲得即時處置。

杜拜媒體辦公室隨後發布聲明，證實機場部分設施受損，但強調「事件已迅速獲得控制」。官方指出，緊急應變機制第一時間啟動，多數航廈在攻擊前已提前疏散旅客，因此傷亡已降至最低。

更令人震驚的是，多名目擊者拍下杜拜棕櫚島上空出現密集「飛彈雨」的畫面，哈里發塔周邊夜空不斷傳出飛彈呼嘯而過，附近道路甚至因爆炸衝擊出現裂痕。以奢華著稱的帆船飯店疑似遭無人機擊中，建築底部竄出火光與濃煙，現場宛如災難電影場景。

面對突襲，機場當局宣布，杜拜國際機場與阿勒馬克圖姆國際機場所有航班全面暫停，直至另行通知，並呼籲旅客暫時不要前往機場，改向航空公司查詢最新航班資訊。官方表示，正持續監控局勢並將即時更新。

Dubai authorities are shutting down the entire airport after an Iranian missile struck Terminal 3 at Dubai International Airport, source in the airport told me. pic.twitter.com/zibMPKHgJi — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) February 28, 2026