　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！　航廈內狂奔撤離畫面曝

▲▼杜拜機場「女員工滿臉血」急逃畫面曝光！目擊者驚見飛彈掃過。（圖／翻攝自X）

▲杜拜機場多名員工受傷。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

以色列與美國聯手對伊朗發動軍事打擊，使衝突急速升溫，伊朗隨即展開大規模報復行動，多枚飛彈與「烈士」無人機（Shahed）朝巴林、科威特等中東多地發動攻擊，其中杜拜首當其衝。杜拜國際機場遭擊中後，員工受傷滿臉是血的畫面流出。而全球最高建築哈里發塔上空也被拍到飛彈劃破夜空，地標性帆船飯店更疑似遭無人機命中起火，整座城市一度陷入戰火恐慌。

根據外媒畫面顯示，杜拜國際機場1日凌晨遭伊朗「烈士無人機」擊中，第3航廈遭襲後出現輕微損毀，一名女性員工被拍到滿臉是血，在警消與保全人員協助下緊急撤離。另有一名男性員工被接駁車送醫。現場統計至少4名機場員工受傷，所幸傷勢均已獲得即時處置。

杜拜媒體辦公室隨後發布聲明，證實機場部分設施受損，但強調「事件已迅速獲得控制」。官方指出，緊急應變機制第一時間啟動，多數航廈在攻擊前已提前疏散旅客，因此傷亡已降至最低。

更令人震驚的是，多名目擊者拍下杜拜棕櫚島上空出現密集「飛彈雨」的畫面，哈里發塔周邊夜空不斷傳出飛彈呼嘯而過，附近道路甚至因爆炸衝擊出現裂痕。以奢華著稱的帆船飯店疑似遭無人機擊中，建築底部竄出火光與濃煙，現場宛如災難電影場景。

面對突襲，機場當局宣布，杜拜國際機場與阿勒馬克圖姆國際機場所有航班全面暫停，直至另行通知，並呼籲旅客暫時不要前往機場，改向航空公司查詢最新航班資訊。官方表示，正持續監控局勢並將即時更新。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台64萬YTR被折返：這輩子沒想過因戰爭回不了台灣
哈米尼開會被炸！　「伊朗高層齊聚」遭集體擊殺
杜拜機場「女滿臉血」逃命！　航廈狂奔撤離畫面曝
快訊／高美館豪宅區墜樓！男陳屍人行道
陸駐以使館緊急撤離登記「納入台胞證」：不排除進一步惡化
出差遇空襲！台人嚇到慌逃：伊朗抱著「要死大家一起死」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普傳看過哈米尼遺體照！　伊朗革命衛隊誓言「史上最猛烈報復」

鎖定哈米尼與核心圈開會！「伊朗高層齊聚」遭集體擊殺

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！　航廈內狂奔撤離畫面曝

赴巴林出差遇空襲！台人嚇到慌逃：伊朗抱著「要死大家一起死」

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

斬首哈米尼下一步？　川普坦言已有「理想接班人選」

快訊／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

轟美以「預防性攻擊」非法侵略！　伊朗：戰爭罪

1張機票能買1套房？　逃伊朗戰火飛上海瘋傳「機票要價2540萬」

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋　

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

川普傳看過哈米尼遺體照！　伊朗革命衛隊誓言「史上最猛烈報復」

鎖定哈米尼與核心圈開會！「伊朗高層齊聚」遭集體擊殺

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！　航廈內狂奔撤離畫面曝

赴巴林出差遇空襲！台人嚇到慌逃：伊朗抱著「要死大家一起死」

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

斬首哈米尼下一步？　川普坦言已有「理想接班人選」

快訊／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

轟美以「預防性攻擊」非法侵略！　伊朗：戰爭罪

1張機票能買1套房？　逃伊朗戰火飛上海瘋傳「機票要價2540萬」

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋　

21小時46分完成「一日北高」　柯文哲：黃國昌騎沒多久腿就抽筋

新北男開太慢被叭　以為騎士發「戰鬥邀請」...停車揮刀理論

防詐宣導「馬」上開跑！南市警進駐古都馬　大型警察寶寶吸睛

貝林傑背部不適暫停出賽　洋基強調「並不太擔心」

沒被徵詢選北市！　王世堅喊沒必要：賴清德一定找最強的去談

趁堂姊熟睡兩度猥褻、性侵　惡狼求情「情堪憫恕」遭法官打臉

第55順位的逆襲！勇士砸1500萬美金提前留下巴西前鋒桑托斯

半夜吃完泡麵「上吐下瀉3天」超慘！唐從聖翻出包裝⋯驚見恐怖真相

只因看一眼！2男豆漿店吃宵夜竟遭圍毆　警14小時內逮4惡徒

全台最美賽道開跑！黃偉哲鳴槍揭幕　2026古都馬2.5萬人齊奔

安成宰遇上張員瑛也沒轍！　「清淡」義大利麵獲判生存

國際熱門新聞

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

美以空襲　伊朗女子小學57死60傷

1張機票能買1套房？　逃伊朗戰火飛上海瘋傳「機票要價2540萬」

快訊／美以攻擊伊朗　中國：立即停止

川普：對伊朗軍事打擊取得成功　負責做決定的人大部分都死了

快訊／伊朗最高領袖哈米尼傳遭斬首！　以總理：人已經不在了

赴巴林出差遇空襲！台人嚇到驚喊「要大家一起死」

更多熱門

相關新聞

赴巴林出差遇空襲！台人嚇到驚喊「要大家一起死」

赴巴林出差遇空襲！台人嚇到驚喊「要大家一起死」

伊朗反擊美軍行動，台灣科技業者出差下榻在巴林美國海軍第五艦隊總部附近，親歷空襲。他形容，爆炸衝擊力強到整棟大樓搖晃，「就像地震一樣」，街頭濃煙四起，車輛狂按喇叭，人群全往美軍基地反方向奔逃。

川普證實哈米尼已死！比特幣回血收復6.7萬美元　黃金石油期貨蠢動

川普證實哈米尼已死！比特幣回血收復6.7萬美元　黃金石油期貨蠢動

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

川普坦言　已有理想伊朗接班人選

川普坦言　已有理想伊朗接班人選

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

關鍵字：

杜拜伊朗飛彈無人機中東

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

王陽明揪南港車聚變調！警開出53件違規

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

國光女神遭背叛LALA男友公開道歉

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

更多

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面