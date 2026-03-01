　
國際

播報哈米尼死訊！伊朗女主播「痛哭怒吼」：川普要付出代價

記者吳美依／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被美國與以色列聯合空襲身亡，伊朗國家電視台3月1日證實哈米尼「殉道」時，女主播忍不住痛哭，憤怒宣示美國總統川普必須為此「付出代價」。

▲▼伊朗最高領袖哈米尼Ali Khamenei發表電視演說。（圖／路透）

▲哈米尼生前發表電視演說的畫面。（圖／路透）

插播哈米尼死訊　女主播憤怒痛哭

伊朗國家電視台一名女主播插播這項重大消息，一邊哭泣一邊說道，「向伊朗高貴又自豪的人民報告，懷著極度的悲痛與哀傷通知各位，在美國犯罪政府與邪惡猶太復國主義政權的野蠻攻擊後，作為信仰、聖戰與抵抗的真正典範，革命最高領袖哈米尼獲得了『殉道』的祝福。」

根據影片，這名女主播的語氣越來越激昂且憤怒，大喊「事情還沒有結束，川普將為此付出代價」，音量大到麥克風爆音，宣布「復仇即將到來」。

哈米尼官邸被炸　4親屬也喪命

根據伊朗官媒描述，哈米尼當時人在德黑蘭（Tehran）市中心的官邸內，而最高領袖在辦公室死去，「證明了他始終與人民站在一起，站在他職責的最前線，對抗官員們所稱的全球傲慢勢力」。

空中巴士（Airbus）的衛星影像則顯示，哈米尼位於德黑蘭的官邸遭猛烈轟炸。

半官方的伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）等媒體報導，哈米尼的女兒、女婿、孫子、媳婦也在這場攻擊中喪生，但未提及具體細節。

▼衛星照片顯示，哈米尼所在的建築群被炸成廢墟。（圖／路透）

▲▼衛生圖片顯示伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）所在的建築群被炸成廢墟。（圖／路透）

伊朗全國哀悼40天　誓言報復

美國與以色列2月28日對伊朗發動「獅吼行動」，並宣布精準斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與多名政府及軍方高層。3月1日清晨，伊朗國家電視台與官媒伊朗通訊社（IRNA）均證實86歲的哈米尼死訊，但未提及死因。

隨後，伊朗政府隨即宣布全國哀悼40天，並放假7天。伊朗內閣也在3月1日的聲明中警告，該國對於「這項重大罪行絕不會毫無回應」。

《美聯社》報導，值得注意的是，哈米尼死訊開始流傳後，部分德黑蘭民眾在屋頂及家中歡呼慶祝。

鎖定哈米尼與核心圈開會！「伊朗高層齊聚」遭集體擊殺

斬首哈米尼下一步？　川普坦言已有「理想接班人選」

02/27 全台詐欺最新數據

播報哈米尼死訊！伊朗女主播「痛哭怒吼」：川普要付出代價
杜拜停飛「雄獅1團在當地」　可樂：歐洲團返台延誤

