大陸 大陸焦點 特派現場

川普聯合以國空襲伊朗的算盤　陸學者：藉外戰緩解國內政治壓力

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）透過干涉他國內政，轉移國內壓力。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中東局勢再度面臨關鍵轉折點。隨著伊朗伊斯蘭革命衛隊宣佈啟動代號「真實承諾-4」的反擊行動，伊朗官方更以「毀滅性」與「慘痛代價」警告美、以兩國。針對此次美以聯合襲擊的深層動機與未來走向，大陸北京語言大學區域國別研究院教授、伊朗研究中心主任王澤壯分析指出，此次行動不僅是以伊長期對抗的延續，更是美國川普政府試圖透過對外戰績轉移國內壓力的戰略選擇，迫使中東局勢處於高度不確定的十字路口。

以色列和美國選在2月最後一天28日聯手對包括伊朗總統府在內的多個目標發動襲擊。隨後，伊朗對以色列特拉維夫等地發動導彈襲擊。伊朗也採取「毀滅性報復」美軍位於中東地區多個美軍基地也遭到襲擊。

以色列稱，此次行動的日期幾周前就已決定，目標是推翻伊朗政權。美國總統川普提出3個目標：消滅伊朗海軍、摧毀伊朗導彈工業，以及確保伊朗不能獲得核武器。

目前最新消息，美與以2月28日對伊朗發動「獅吼行動」，精準斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與多名政府及軍方高層，刻意選擇哈米尼與核心幕僚開會時發動攻擊。伊朗官媒證實最高領袖哈米尼已經身亡，全國進入40天哀悼期，伊朗革命衛隊（IRGC）對此誓言採取最嚴厲報復。

未來伊朗與中東局勢下一步？大陸北京語言大學區域國別研究院教授、伊朗研究中心主任王澤壯今1日在陸媒《人民日報》分析指出，美國此次決定聯手參與的原因，除了基於同盟承諾與遏制伊朗核突破等傳統戰略考量外，更與川普政府當前的國內處境息息相關。

王澤壯分析，美國急於展現對外強硬立場，一方面是為了維護地區力量平衡，另一方面則是面臨國內黨派鬥爭、中期選舉信任投票，以及愛波斯坦案帶來的輿論壓力，迫使川普政府需要透過顯赫的對外戰績，來有效轉移國內視線與政治壓力。

以色列為何此時對伊朗發動襲擊，此次襲擊和以往相比有何不同之處？王澤壯表示，以色列這次行動是以伊長期對抗的繼續，也是去年「12日戰爭」的繼續。以色列整體目標並沒有變「削弱伊朗作戰能力，消除來自伊朗的威脅。在以色列的設想中，推翻伊朗現政權是實現上述目標的最好途徑。」

王澤壯指出，以色列這次行動也與其情報時效性判斷、國內政治壓力以及對伊朗核與導彈能力進展的評估有關，把美國「拉下場」，成功開啟了「美以聯合行動」為特徵的新一輪軍事打擊。

王澤壯表示，以色列希望通過襲擊實現多重目標，包括但不限於顛覆伊朗政權、削弱伊朗的軍事能力與核能力進展、重建自身威懾信譽、向國內社會展示安全掌控能力，並向地區盟友傳遞堅定信號。

至於能否以色列如願，王澤壯表示，取決於打擊的精確度與持續性；鑑於伊朗戰略能力具備分散性與冗餘性，若行動僅限於有限度的破壞，則更多屬於威懾性展示，單靠單輪打擊便想徹底改變伊朗戰略走向，其可行性相對有限。

02/27 全台詐欺最新數據

