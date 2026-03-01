　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈米尼身亡！伊朗人「歡呼起舞」畫面曝　放火燒雕像、推倒紀念碑

▲▼哈米尼身亡！伊朗人上街歡呼起舞。（圖／翻攝自X）

▲伊朗人民放火燒哈米尼雕像、推倒紀念碑。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

伊朗國家電視台稍早證實，最高領袖哈米尼已經死亡，此前美國與以色列率先公開死訊後，許多伊朗民眾走上街頭歡呼，甚至在馬路上高歌熱舞。而哈米尼在伊朗境內的雕像更被推倒燒毀，民眾高喊自由口號，並施放煙火慶祝。

川普稍早宣布哈米尼死訊時直言，「這是伊朗人民奪回自己國家的最佳機會」，公開呼籲德黑蘭政權更迭。美國與以色列經過數個月的縝密計畫，2月28日聯手對伊朗展開軍事打擊。

對此，川普接受《華盛頓郵報》訪問時強調，「我只想要人民自由，我想要一個安全的國家，而我們也一定會擁有」。川普28日稍早發布的8分鐘影片中更明確指出，此次行動是為了「消滅伊朗政權迫在眉睫的威脅來保護美國人民」，並透露美方已多次嘗試與伊朗達成協議，但對方態度反覆無常。

▲▼哈米尼身亡！伊朗人上街歡呼起舞。（圖／翻攝自X）

▲哈米尼死訊傳出後，民眾群聚街頭歡慶，還有人在馬路上跳舞。（圖／翻攝自X）

BBC報導，哈米尼死訊傳出後，德黑蘭西部埃克巴坦區住宅公寓內可見多戶居民在屋內拍手歡呼，北部大城卡拉吉的住宅區也有群眾在街上跳舞慶祝，汽車鳴笛聲此起彼落。BBC核實後確認，這些影片均無人工智慧竄改跡象。伊朗南部法斯省更有民眾一邊慶祝，一邊拆除伊斯蘭共和國已故精神領袖何梅尼的標誌，一名男子在鏡頭前激動高喊，「我在做夢，你好，新世界！」

X上也出現多則影片，有民眾得知哈米尼死亡後，在馬路上高歌起舞。此外也有民眾聚集在哈米尼的雕像旁縱火，並將雕像與紀念碑推倒，眾人更是歡呼跳躍。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／后里馬場15歲馬戲團演員　高處墜落送醫
外交部：中東逾3千台人均安、暫無撤僑規畫
快訊／台玻員工跌落污水槽　明顯死亡打撈中
又翻車！郭正亮昔喊「美國不敢打伊朗」　綠揭劇本示警
以伊開戰！大票想到她「置產泰國、杜拜」糗了
播報哈米尼死訊！伊朗女主播「痛哭怒吼」：川普要付出代價
杜拜停飛「雄獅1團在當地」　可樂：歐洲團返台延誤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普豪賭！空襲伊朗決策內幕曝　白宮簡報警告：高風險高回報

帆船飯店起火狂燒！伊朗報復攻擊「炸進杜拜」　中東多國遭殃

官媒證實！伊朗革命衛隊指揮官也身亡　以色列稱「擊斃40高官」

哈米尼身亡！伊朗人「歡呼起舞」畫面曝　放火燒雕像、推倒紀念碑

播報哈米尼死訊！伊朗女主播「痛哭怒吼」：川普要付出代價

川普傳看過哈米尼遺體照！　伊朗革命衛隊誓言「史上最猛烈報復」

鎖定哈米尼與核心圈開會！「伊朗高層齊聚」遭集體擊殺

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！　航廈內狂奔撤離畫面曝

赴巴林出差遇空襲！台人嚇到慌逃：伊朗抱著「要死大家一起死」

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

川普豪賭！空襲伊朗決策內幕曝　白宮簡報警告：高風險高回報

帆船飯店起火狂燒！伊朗報復攻擊「炸進杜拜」　中東多國遭殃

官媒證實！伊朗革命衛隊指揮官也身亡　以色列稱「擊斃40高官」

哈米尼身亡！伊朗人「歡呼起舞」畫面曝　放火燒雕像、推倒紀念碑

播報哈米尼死訊！伊朗女主播「痛哭怒吼」：川普要付出代價

川普傳看過哈米尼遺體照！　伊朗革命衛隊誓言「史上最猛烈報復」

鎖定哈米尼與核心圈開會！「伊朗高層齊聚」遭集體擊殺

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！　航廈內狂奔撤離畫面曝

赴巴林出差遇空襲！台人嚇到慌逃：伊朗抱著「要死大家一起死」

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

美國為何敢打伊朗？　Cheap曝關鍵原因：趁你虛要你命

快訊／后里馬場15歲外籍馬戲團成員4米高墜落　左大腿受傷送醫

川普豪賭！空襲伊朗決策內幕曝　白宮簡報警告：高風險高回報

帆船飯店起火狂燒！伊朗報復攻擊「炸進杜拜」　中東多國遭殃

彰化婦超商「踩紅包」滑步撿走　歸還辯「以為是自己的」遭法辦

韓大咖女星20歲就整形！後悔鼻子一直往內縮　老公捐耳骨：都給妳

伊朗報復美以！　外交部：中東逾3千台人均安、暫無撤僑規畫

凌晨開車遭尾隨！他衝派出所報案　駕駛酒測0.86辯「認錯人」

王鴻薇陪同掃市場讚「空戰接班人」　楊智伃：同為女性勇敢正義

快訊／台玻梧棲廠員工跌落污水槽　明顯死亡打撈中

徐恩光清唱A-Lin〈失戀無罪〉 粉絲馬上接唱..他超驚喜！XD

國際熱門新聞

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

1張機票能買1套房？　逃伊朗戰火飛上海瘋傳「機票要價2540萬」

美以空襲　伊朗女子小學57死60傷

哈米尼開會！伊朗高層遭集體擊殺

快訊／美以攻擊伊朗　中國：立即停止

川普：對伊朗軍事打擊取得成功　負責做決定的人大部分都死了

更多熱門

相關新聞

播報哈米尼死訊　伊朗女主播痛哭怒吼

播報哈米尼死訊　伊朗女主播痛哭怒吼

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被美國與以色列聯合空襲身亡，伊朗國家電視台3月1日證實哈米尼「殉道」時，女主播忍不住痛哭，憤怒宣示美國總統川普必須為此「付出代價」。

哈米尼開會！伊朗高層遭集體擊殺

哈米尼開會！伊朗高層遭集體擊殺

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

赴巴林出差遇空襲！台人嚇到驚喊「要大家一起死」

赴巴林出差遇空襲！台人嚇到驚喊「要大家一起死」

美伊開戰！中國軍武實戰再被毀　專家：北京拿台灣誘騙交易化烏有

美伊開戰！中國軍武實戰再被毀　專家：北京拿台灣誘騙交易化烏有

關鍵字：

伊朗哈米尼川普抗議

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

王陽明揪南港車聚變調！警開出53件違規

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

國光女神遭背叛LALA男友公開道歉

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

以伊開戰！大票想到她「置產泰國、杜拜」糗了

更多

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面