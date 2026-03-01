哈米尼身亡！伊朗人「歡呼起舞」畫面曝　放火燒雕像、推倒紀念碑

▲伊朗人民放火燒哈米尼雕像、推倒紀念碑。（圖／翻攝自X）
記者王佩翊／編譯
伊朗國家電視台稍早證實，最高領袖哈米尼已經死亡，此前美國與以色列率先公開死訊後，許多伊朗民眾走上街頭歡呼，甚至在馬路上高歌熱舞。而哈米尼在伊朗境內的雕像更被推倒燒毀，民眾高喊自由口號，並施放煙火慶祝。
川普稍早宣布哈米尼死訊時直言，「這是伊朗人民奪回自己國家的最佳機會」，公開呼籲德黑蘭政權更迭。美國與以色列經過數個月的縝密計畫，2月28日聯手對伊朗展開軍事打擊。
對此，川普接受《華盛頓郵報》訪問時強調，「我只想要人民自由，我想要一個安全的國家，而我們也一定會擁有」。川普28日稍早發布的8分鐘影片中更明確指出，此次行動是為了「消滅伊朗政權迫在眉睫的威脅來保護美國人民」，並透露美方已多次嘗試與伊朗達成協議，但對方態度反覆無常。
▲哈米尼死訊傳出後，民眾群聚街頭歡慶，還有人在馬路上跳舞。（圖／翻攝自X）
BBC報導，哈米尼死訊傳出後，德黑蘭西部埃克巴坦區住宅公寓內可見多戶居民在屋內拍手歡呼，北部大城卡拉吉的住宅區也有群眾在街上跳舞慶祝，汽車鳴笛聲此起彼落。BBC核實後確認，這些影片均無人工智慧竄改跡象。伊朗南部法斯省更有民眾一邊慶祝，一邊拆除伊斯蘭共和國已故精神領袖何梅尼的標誌，一名男子在鏡頭前激動高喊，「我在做夢，你好，新世界！」
X上也出現多則影片，有民眾得知哈米尼死亡後，在馬路上高歌起舞。此外也有民眾聚集在哈米尼的雕像旁縱火，並將雕像與紀念碑推倒，眾人更是歡呼跳躍。
People in Shiraz, Iran taking to the streets celebrating the death of Khamenei pic.twitter.com/XCD8WeZyZB— Dr. Mike Ansari (@mike_ansari) March 1, 2026
Huge crowds of Iranians are pouring out into the streets in cities across Iran to celebrate the news of Khamenei’s death.— Unbiased Alpha (@UnbAlpha) March 1, 2026
This video is from Nurabad where people are raising Iran’s Lion and Sun flag and chanting “Javid Shah” (Long Live the Shah).#Khamenei #Iran #Israel #Trump pic.twitter.com/tH2HZLGPv5
Iranians dancing in the streets over the possible Khamenei death— poezdec ???????? (@poesdec) February 28, 2026
high level officials in Israel saying the Ayatollah Khamenei was liquidated
if that’s true, US strikes might wrap up by monday.. Trump got what he wanted
strength to the people of Iran ???? pic.twitter.com/nqWxyVzmZh
SEE IT: A crowd in southern Iran was seen toppling a statue of Supreme Leader Ali Khamenei. pic.twitter.com/fOAMwF6iBh— Fox News (@FoxNews) March 1, 2026
