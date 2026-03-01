才喊「伊朗沒內應打什麼？」郭正亮糗了　呂捷：我國最強武器

▲前立委郭正亮。（圖／翻攝自YouTube／郭正亮頻道）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日中東情勢升溫、伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡引發震盪之際，前立委郭正亮先前在節目談到美國若想對伊朗動武「相當困難」，還拋出一句「伊朗沒有內應你要打什麼？」如今被網友拿來酸；補教名師呂捷也打趣「亮哥才是我國最厲害的武器」，根本是「點名誰、誰就出事」的反指標，貼文引發討論。

郭正亮日前在節目上分析，覺得美國陷入一個難局，「就是說，沒有明顯的內應嘛！沒有內應你要打什麼？你的目標是什麼？那你總不會落到，美國的飛機進去，然後就能濫炸一番。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭正亮也問，「難道你要把那個總統和哈米尼斬首嗎？有意義嗎？」該片段被網友擷取出來，紛紛開酸「預測全部翻車」、「這也很不簡單，現在他講話我都會看（反著聽） 準沒錯的。」

呂捷則在臉書發文，先引用郭正亮說「美國陷入一個難局啊」作為引子，又拿「蔣幹」梗揶揄，甚至寫到「被亮哥點到名的…無一倖存」，「對於伊朗…亮哥表示：『美國陷入一個難局啊！』川普：『天下無難事，只怕有心人。』哈米尼：『淦…阿亮啊…你不要再講了…啊不對…你是蔣幹！』哈米尼．卒。被亮哥點到名的…無一倖存！」

呂捷結尾則揶揄，「古有諸葛村夫舌戰群雄、罵死王郎；今有正亮法師談笑間……委、朗…灰飛煙滅！」直呼「原來亮哥才是我國最厲害的武器～」