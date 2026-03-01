基隆佛教會新春團拜　副市長邱佩琳祈祝國泰民安

▲基隆市佛教會新春團拜，副市長邱佩琳（右4）祈祝國泰民安。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市佛教會2026年新春團拜於2月28日上午在基隆市佛教會館隆重舉行，來自基隆市各佛教界寺院代表及信眾近百人齊聚一堂，現場氣氛熱鬧非凡。副市長邱佩琳在市府民政處長呂謦煒、仁愛區長李宗奇陪同下出席團拜活動，與基隆市議會代表及基隆市道教會常務監事沈振雄等人，共同向現場信眾拜年並發送市府精心準備的馬年開運紅包，場面溫馨融洽。

團拜活動在莊嚴肅穆的氣氛中揭開序幕，由基隆市佛教會理事長廣樂法師帶領與會大眾唱頌三寶歌，並恭讀新春祈願文，隨後出席人員互道新春快樂、吉祥平安，展現佛教界團結和諧的精神。

邱佩琳致詞時表示，感謝各位法師長年在道場無私奉獻，將佛法落實在日常生活中，成為社會上一股重要的安定力量。她強調，市府將持續關注宗教團體的需求，攜手營造更和諧的社會環境。

廣樂法師致詞時指出，今年團拜冠蓋雲集，特別感謝市政府長期以來對宗教團體的協助與支持。法師也以自身經歷盛讚基隆市的醫療品質，並針對高齡化社會的來臨，建議政府應更加注重醫療及長照政策的落實，讓長者獲得更完善的照顧。

民政處長呂謦煒表示，基隆市佛教會不僅團結各佛教寺院弘揚佛陀教育，更積極入世廣結善緣，對社會教化貢獻卓著。他強調，今天的新春團拜活動除了應景祈福外，更促進了正信宗教之間的交流與對話，市府對於這類正向積極的宗教活動，將會給予全面支持與協助。