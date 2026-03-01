　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆佛教會新春團拜　副市長邱佩琳祈祝國泰民安

▲基隆佛教會新春團拜 邱佩琳祈祝國泰民安。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市佛教會新春團拜，副市長邱佩琳（右4）祈祝國泰民安。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市佛教會2026年新春團拜於2月28日上午在基隆市佛教會館隆重舉行，來自基隆市各佛教界寺院代表及信眾近百人齊聚一堂，現場氣氛熱鬧非凡。副市長邱佩琳在市府民政處長呂謦煒、仁愛區長李宗奇陪同下出席團拜活動，與基隆市議會代表及基隆市道教會常務監事沈振雄等人，共同向現場信眾拜年並發送市府精心準備的馬年開運紅包，場面溫馨融洽。

團拜活動在莊嚴肅穆的氣氛中揭開序幕，由基隆市佛教會理事長廣樂法師帶領與會大眾唱頌三寶歌，並恭讀新春祈願文，隨後出席人員互道新春快樂、吉祥平安，展現佛教界團結和諧的精神。

▲基隆佛教會新春團拜 邱佩琳祈祝國泰民安。（圖／記者郭世賢翻攝）

邱佩琳致詞時表示，感謝各位法師長年在道場無私奉獻，將佛法落實在日常生活中，成為社會上一股重要的安定力量。她強調，市府將持續關注宗教團體的需求，攜手營造更和諧的社會環境。

廣樂法師致詞時指出，今年團拜冠蓋雲集，特別感謝市政府長期以來對宗教團體的協助與支持。法師也以自身經歷盛讚基隆市的醫療品質，並針對高齡化社會的來臨，建議政府應更加注重醫療及長照政策的落實，讓長者獲得更完善的照顧。

民政處長呂謦煒表示，基隆市佛教會不僅團結各佛教寺院弘揚佛陀教育，更積極入世廣結善緣，對社會教化貢獻卓著。他強調，今天的新春團拜活動除了應景祈福外，更促進了正信宗教之間的交流與對話，市府對於這類正向積極的宗教活動，將會給予全面支持與協助。

【更多新聞】

►詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標　投標要先付50萬

►2鼠天花板打架一起掉下來！客人狂逃　咖啡店老闆無奈：我也怕

►快訊／放棄角逐7連霸！新北議員周雅玲確定裸退...親揭轉換跑道

►基隆雨夜驚魂！轎車撞倒斑馬線「跑步」行人　驚險畫面曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美以聯手空襲！伊朗女子小學57死60傷　現場一片混亂悲痛
彩券行開出1.65億大獎！老闆剛迎回「神奇財神爺」就傳異象

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆市立游泳池升級翻新亮相　試營運3個月門票8折優惠

基隆捷運帶動北五堵轉型　智慧科技園區成大台北新門戶

基隆佛教會新春團拜　副市長邱佩琳祈祝國泰民安

台東原民部落與虎科大合力研發　在地月桃假莖纖維材料技術創新局

日本311震災將屆15周年　海嘯提琴來台演奏希望樂章

侯怡君主持、李翊君潘越雲熱唱　南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

清境農場與泰國農學重鎮簽署合作備忘錄　臺泰農業交流再添新頁

桃市228事件79週年追思　張善政盼團結取代對立、共創安定未來

市集走失童哭累枕「陌生大腿」安睡　暖心嬤撐傘守護…眾人感動

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

中華隊直飛宮崎備戰WBC！　蔡其昌引用名句送行

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

基隆市立游泳池升級翻新亮相　試營運3個月門票8折優惠

基隆捷運帶動北五堵轉型　智慧科技園區成大台北新門戶

基隆佛教會新春團拜　副市長邱佩琳祈祝國泰民安

台東原民部落與虎科大合力研發　在地月桃假莖纖維材料技術創新局

日本311震災將屆15周年　海嘯提琴來台演奏希望樂章

侯怡君主持、李翊君潘越雲熱唱　南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

清境農場與泰國農學重鎮簽署合作備忘錄　臺泰農業交流再添新頁

桃市228事件79週年追思　張善政盼團結取代對立、共創安定未來

市集走失童哭累枕「陌生大腿」安睡　暖心嬤撐傘守護…眾人感動

中東戰火升溫！7國關閉領空　全球多家航空緊急停飛一次看

基隆市立游泳池升級翻新亮相　試營運3個月門票8折優惠

快訊／汐止「皇兒小舖」深夜大火！濃煙狂竄嚇壞居民　消防員灌救中

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

2度假飯店1泊2食開賣！統一谷關泡湯+吃鍋　甜點餐車無限續

基隆捷運帶動北五堵轉型　智慧科技園區成大台北新門戶

基隆佛教會新春團拜　副市長邱佩琳祈祝國泰民安

IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻

【誤觸神祕機關？】把拔躺胸測試　一離開寶寶秒舉雙手抱頭

相關新聞

許淑華：藍營南投五合一大選提名人選元宵節後公布

許淑華：藍營南投五合一大選提名人選元宵節後公布

中國國民黨南投縣黨部於今日舉辦新春團拜，立委暨縣黨部主委游顥指出，去年該黨在大罷免一戰成功「完封」民進黨，彰顯團結力量；縣長許淑華表示，年底五合一選舉提名人選將於元宵節後向黨員與鄉親報告，保證提出的人選比民進黨更優秀、更具戰力。

崑山科大新春團拜喜迎豐收年權威評比佳績開創新局

崑山科大新春團拜喜迎豐收年權威評比佳績開創新局

桃園市議會新春團拜　邱奕勝挺張善政連任

桃園市議會新春團拜　邱奕勝挺張善政連任

迎戰AI浪潮　考試院長：期許公部門攬才及留才機制與時俱進

迎戰AI浪潮　考試院長：期許公部門攬才及留才機制與時俱進

私人行程請假一天！盧秀燕8年首度缺席新春團拜

私人行程請假一天！盧秀燕8年首度缺席新春團拜

關鍵字：

基隆市佛教會新春團拜邱佩琳

讀者迴響

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面