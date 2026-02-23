桃園市議會新春團拜　議長邱奕勝挺張善政連任

▲邱議長強調，「桃園好，台灣才會好」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

結束長達9天的農曆年假，桃園市議會於23日上班首日，舉行新春團拜。議長邱奕勝率副議長李曉鐘及出席議員們，與市長張善政所率領的市府團隊互道新年恭禧。邱議長強調，「桃園好，台灣才會好」，祝市長張善政與在場的議員們，都高票連任。

邱奕勝議長表示，今年桃園將迎來重大交通建設里程碑—捷運綠線第一階段通車（由坑口站至藝文特區站），這是市民長期期待的重要建設成果。他特別肯定市府團隊的努力，讓工程進度超前推進，展現行政團隊的執行力與效率，也為桃園交通建設寫下嶄新篇章。

▲桃園市議會新春團拜，邱議長發送開工紅包。（圖／記者楊淑媛攝）

談及國家級重大建設，邱議長指出，桃園航空城計畫已邁入實質開發階段，這不僅是地方建設，更是關乎國家整體發展的重要工程。桃園身為國門之都與產業重鎮，是台灣經濟的重要火車頭，唯有桃園持續進步，台灣整體發展才能更加穩健。他強調，「桃園好，台灣才會好」，期盼中央與地方持續通力合作，讓航空城效益全面發揮。

邱議長期許新的一年議會團隊秉持初心，持續為市民把關預算、監督施政，與市府良性互動，共同提升桃園建設與市民福利。市長張善政表示，去（114）年市政在議會的支持下順利推進，市府團隊高度重視議會對市政提出的各項期許，並以此作為前進動力。市府將展現積極的行動力，確保市政建設持續邁前，開創桃園發展新局。