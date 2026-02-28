　
    • 　
>
地方 地方焦點

南投黨部新春團拜聚焦五合一大選　許淑華：元宵節後公布提名

▲國民黨副主席蕭旭岑出席南投縣黨部新春團拜活動。（圖／國民黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中國國民黨南投縣黨部於今日舉辦新春團拜，立委暨縣黨部主委游顥指出，去年該黨在大罷免一戰成功「完封」民進黨，彰顯團結力量；縣長許淑華表示，年底五合一選舉提名人選將於元宵節後向黨員與鄉親報告，保證提出的人選比民進黨更優秀、更具戰力。

國民黨副主席蕭旭岑在副秘書長李哲華、中常委蔡宜助、中央評議委員陳志清、游顥及許淑華陪同下出席活動，南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、中寮鄉長廖宜賢，以及縣議員陳淑惠、宋懷琳、李洲忠、林儒暘等黨籍民代與幹部都齊聚一堂。

▲中國國民黨南投縣黨部幸福加馬-南投縣新春團拜活動。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

蕭旭岑表示，非常榮幸回到從小長大的故鄉南投參與活動，感覺格外溫暖，也肯定去年在游顥帶領下，黨內團結努力、成功守住關鍵戰役，展現南投人的溫厚與力量；他強調，今年選舉是黨的重要任務，盼全體黨員眾志成城，全力支持縣長及各級候選人，為南投及台灣的未來打拼。

游顥指出，民進黨賴清德政府這兩年毀憲亂政，讓國家停滯不前，甚至發動針對國民黨立委的大罷免行動，意圖打擊在野黨，但在黨內同志與鄉親支持下守住陣線，今年該黨更進一步「罷免」掉柯建銘民進黨團總召一職，充分展現黨的戰力與凝聚力；游顥強調，年底五合一選舉該縣13鄉鎮市長人選已完成徵詢與協調作業，將儘速完成提名，盼在許淑華帶領下都能開出紅盤、共創佳績，縣黨部也將規劃選戰幕僚營與新媒體訓練，提升參選同志的新媒體能力，並強化影音平台即時運用。

許淑華表示，年底五合一選舉已與游顥密切討論各鄉鎮市選舉布局，未來只要鄉鎮願意努力，縣府資源一定全力支持，讓各鄉鎮發展起來，是縣府的重要目標；他強調年底選舉不只是為政黨，而是為提升服務品質，讓國民黨的努力被看見與肯定，該黨將一步一腳印，以專業與誠心服務，重新贏得人民信任。

【當場下跪求饒】外送員搶快違規被警逮正著！情緒失控

中正紀念堂前舉巨幅受難者名單　家屬：228是國家機器殺戮人民

二二八大屠殺79週年，台灣基進與台灣國家聯盟今日（28日）在中正紀念堂體前，舉辦「二二八，我們仍記得：從國族傷痕到命運共同體」追思會，由黃春生牧師開場禱告，專業女高音王喬怡老師獻唱《聖母頌》為逝者祈禱，現場並在廳堂前展現巨幅受難者名單，與會者拾級繞行，象徵逝者對威權象徵的凝視與翻越。

元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

李四川胞弟是環保蟑螂！黃國昌喊「別潑髒水」　蘇巧慧回應了

「228是權力失去節制的歷史」　藍委警惕：無論誰執政都應該被監督

二二八事件79週年　林佳龍提總統直選30年：台灣人民才有權決定未來

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

