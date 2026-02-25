崑山科大新春團拜喜迎豐收年　權威評比佳績開創新局

▲崑山科大舉行新春團拜，全體教職員齊聚迎新年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學憑藉多項大學評比捷報迎接新年，在董事會與校長支持下宣布，針對產學績效卓越或對校務發展具體貢獻教師，發放最高三個月年終獎金，肯定教學與研究成果，25日舉行新春團拜，全體教職員齊聚一堂，在歡樂氛圍中共迎新歲，展現團隊凝聚力。

團拜活動由閔蓉蓉創辦人、董事長曾韋龍、校長李天祥、副校長鐘俊顏、侯順雄及多位講座教授與校友會代表出席同歡。現場除安排現金抽獎，並準備iPhone 17、液晶電視、冷凍櫃及多項家電禮券等逾百項獎品，另邀請韓舞社帶來舞蹈演出，餐飲系師生準備茶點，氣氛熱絡。

辦學成果方面，根據1111人力銀行《2026升大學指南》，崑山科大獲「企業最愛畢業生中南部私立科大TOP 2」、「建築與設計學群職場表現私立科大TOP 1」及「最佳跨域力畢業生中南部私立科大TOP 1」。在遠見雜誌「2025台灣最佳大學排行榜」中，產學績效名列私立技專校院TOP 3；並於Cheers雜誌《2026最佳大學指南》「企業最愛大學生」評比躍升全國私立技職TOP 4，展現人才培育實力。

面對少子化挑戰，學校招生表現逆勢成長，碩博士甄試報名率突破100%，大學部註冊率近兩年提升8.44%。董事長曾韋龍表示，學校持續調整策略、深化國際化，目前外籍學生比例已逾四分之一，教學與行政同步升級，培育具國際競爭力人才。

校長李天祥指出，教育部對辦學成果給予肯定，在高教環境變動下仍維持穩定招生，「把學生教好就是最好的招生利器」。學校亦積極推動AI相關課程，將產業趨勢轉化為教學創新契機。

鐘俊顏副校長表示，憑藉台南產業群聚優勢與長期深耕合作，學校再度榮獲中國工程師學會「產學合作績優單位」，自民國88年以來已第13度獲獎；於遠見2025評比中，產學合作排名由第27名躍升至第17名，名列全國前段班。

此外，自2018年推動高教深耕計畫以來，崑山科大累計爭取近14.5億元補助，全數投入設備更新、跨域課程與國際接軌；每年另編列逾1億元作為學生獎助學金與競賽補助，提供優秀新生最高100萬元獎學金及免費住宿，並設有證照、創業、海外研習等多元支持措施，學雜費亦維持雲嘉南地區私立科大最低水準。

在新春團拜凝聚士氣下，崑山科大表示將持續以穩健辦學回應社會期待，在少子化浪潮中站穩腳步，讓挑戰成為前行動力。