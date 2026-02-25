　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

崑山科大新春團拜喜迎豐收年　權威評比佳績開創新局

▲崑山科大舉行新春團拜，全體教職員齊聚迎新年。（記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科大舉行新春團拜，全體教職員齊聚迎新年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學憑藉多項大學評比捷報迎接新年，在董事會與校長支持下宣布，針對產學績效卓越或對校務發展具體貢獻教師，發放最高三個月年終獎金，肯定教學與研究成果，25日舉行新春團拜，全體教職員齊聚一堂，在歡樂氛圍中共迎新歲，展現團隊凝聚力。

▲崑山科大舉行新春團拜，全體教職員齊聚迎新年。（記者林東良翻攝，下同）

團拜活動由閔蓉蓉創辦人、董事長曾韋龍、校長李天祥、副校長鐘俊顏、侯順雄及多位講座教授與校友會代表出席同歡。現場除安排現金抽獎，並準備iPhone 17、液晶電視、冷凍櫃及多項家電禮券等逾百項獎品，另邀請韓舞社帶來舞蹈演出，餐飲系師生準備茶點，氣氛熱絡。

▲崑山科大舉行新春團拜，全體教職員齊聚迎新年。（記者林東良翻攝，下同）

辦學成果方面，根據1111人力銀行《2026升大學指南》，崑山科大獲「企業最愛畢業生中南部私立科大TOP 2」、「建築與設計學群職場表現私立科大TOP 1」及「最佳跨域力畢業生中南部私立科大TOP 1」。在遠見雜誌「2025台灣最佳大學排行榜」中，產學績效名列私立技專校院TOP 3；並於Cheers雜誌《2026最佳大學指南》「企業最愛大學生」評比躍升全國私立技職TOP 4，展現人才培育實力。

▲崑山科大舉行新春團拜，全體教職員齊聚迎新年。（記者林東良翻攝，下同）

面對少子化挑戰，學校招生表現逆勢成長，碩博士甄試報名率突破100%，大學部註冊率近兩年提升8.44%。董事長曾韋龍表示，學校持續調整策略、深化國際化，目前外籍學生比例已逾四分之一，教學與行政同步升級，培育具國際競爭力人才。

校長李天祥指出，教育部對辦學成果給予肯定，在高教環境變動下仍維持穩定招生，「把學生教好就是最好的招生利器」。學校亦積極推動AI相關課程，將產業趨勢轉化為教學創新契機。

鐘俊顏副校長表示，憑藉台南產業群聚優勢與長期深耕合作，學校再度榮獲中國工程師學會「產學合作績優單位」，自民國88年以來已第13度獲獎；於遠見2025評比中，產學合作排名由第27名躍升至第17名，名列全國前段班。

▲崑山科大舉行新春團拜，全體教職員齊聚迎新年。（記者林東良翻攝，下同）

此外，自2018年推動高教深耕計畫以來，崑山科大累計爭取近14.5億元補助，全數投入設備更新、跨域課程與國際接軌；每年另編列逾1億元作為學生獎助學金與競賽補助，提供優秀新生最高100萬元獎學金及免費住宿，並設有證照、創業、海外研習等多元支持措施，學雜費亦維持雲嘉南地區私立科大最低水準。

▲崑山科大舉行新春團拜，全體教職員齊聚迎新年。（記者林東良翻攝，下同）

在新春團拜凝聚士氣下，崑山科大表示將持續以穩健辦學回應社會期待，在少子化浪潮中站穩腳步，讓挑戰成為前行動力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／永豐銀爆內神通外鬼　經理涉助詐貸4千萬遭搜索
快訊／「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　萊爾富幸運門市曝
快訊／吳中純女兒發聲「無法用言語形容的痛、想跟妳離開」
前主播吳中純猝逝　醫曝「淋巴癌6大徵兆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林馬鳴山五年千歲「吃飯擔」 元宵節萬人吃平安

細胞治療邁向世界級　中國醫藥大學附醫獲全球通行證

中華醫大馬躍新春團拜　祥獅獻瑞送祝福

崑山科大新春團拜喜迎豐收年　權威評比佳績開創新局

台東暖心愛玉店拾金不昧　警通知領回失主才知皮夾掉了

防事故也防詐騙　太麻里警面對面守護長輩

長者寒冬迷途　台東警分局合作無間迅速助團圓

推動生命教育　台南市跨域整合社區醫療強化心理支持

韓籍遊客南迴公路爆胎　太麻里警協助排除困難

2026桃園燈會今起開跑　3大展區交通資訊一次看

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

雲林馬鳴山五年千歲「吃飯擔」 元宵節萬人吃平安

細胞治療邁向世界級　中國醫藥大學附醫獲全球通行證

中華醫大馬躍新春團拜　祥獅獻瑞送祝福

崑山科大新春團拜喜迎豐收年　權威評比佳績開創新局

台東暖心愛玉店拾金不昧　警通知領回失主才知皮夾掉了

防事故也防詐騙　太麻里警面對面守護長輩

長者寒冬迷途　台東警分局合作無間迅速助團圓

推動生命教育　台南市跨域整合社區醫療強化心理支持

韓籍遊客南迴公路爆胎　太麻里警協助排除困難

2026桃園燈會今起開跑　3大展區交通資訊一次看

小巨蛋見證不敗神話！世界室內拔河錦標賽3月開戰、男女隊誓言守金

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」逮3外籍女　看護都下海兼差

今年首次航海人員測驗　即日起開放下載測驗通知書

宋晟睿請纓回母隊先發　平野慎重安排：拜託不要受傷

交通部出手整頓天價拖吊費亂象　法令拚年底上路

陸短劇男演員疑「2度偷抓女演員胸部」　正片一刀未剪遭炎上

低階、低價 MCU/PMIC漲風起　資源排擠下的漲價行情

MSCI台股成分股的投資密碼　台股總市值突破百兆

台股釐清國際3大變數　美國新關稅違憲？美民負擔將降

高市早苗：密切關注川普新關稅　承諾穩定落實5500億美元投資

【狗狗才是愛孫】阿嬤包5千紅包給小狗 還監督飼主說不可以自己亂花XD

地方熱門新聞

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

帶猛犬闖兒童公園溜滑梯　民眾嚇傻

收發票中千元簡訊怕被騙　警火速查證解惑

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

2026台灣國際蘭展2/27登場雙展齊發展現花卉科技力

A1死亡數大減近45％台南持續深化道安策略不鬆手

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

永慶高中學測開紅盤　雙料榜首翁少宸鎖定醫學系

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

陳亭妃馬年小提燈亮相蝴蝶蘭、珍奶、虱目魚全入燈

富采攜手華山送暖200份年菜陪孤老安心過年

協同中學學測出滿級分狀元

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

曾坐輪椅蓋章快閃　游忠鈿病逝

更多熱門

相關新聞

桃園市議會新春團拜　邱奕勝挺張善政連任

桃園市議會新春團拜　邱奕勝挺張善政連任

結束長達9天的農曆年假，桃園市議會於23日上班首日，舉行新春團拜。議長邱奕勝率副議長李曉鐘及出席議員們，與市長張善政所率領的市府團隊互道新年恭禧。邱議長強調，「桃園好，台灣才會好」，祝市長張善政與在場的議員們，都高票連任。

迎戰AI浪潮　考試院長：期許公部門攬才及留才機制與時俱進

迎戰AI浪潮　考試院長：期許公部門攬才及留才機制與時俱進

私人行程請假一天！盧秀燕8年首度缺席新春團拜

私人行程請假一天！盧秀燕8年首度缺席新春團拜

台南市勞工局新春團拜境外生感受台灣年味直呼好溫暖

台南市勞工局新春團拜境外生感受台灣年味直呼好溫暖

崑山科大註冊率2年飆升8.4%拚產學績效祭出最高3個月年終

崑山科大註冊率2年飆升8.4%拚產學績效祭出最高3個月年終

關鍵字：

崑山科大新春團拜

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

彭佳慧回應了！

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

最不會社交三大星座！

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面