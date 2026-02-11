　
社會 社會焦點 保障人權

2鼠天花板打架一起掉下來！客人狂逃　咖啡店老闆無奈：我也怕

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛區一家經營30餘年咖啡餐飲老店遭顧客投訴，用餐時「聽到老鼠打架」，隨後更目擊2隻巨大老鼠從天花板掉落，嚇壞現場客人，店員卻似見怪不怪。店家今（11日）受訪時表示，該做的防堵都已做，但因鄰近市場，鼠患始終無法根絕，除向消費者致歉，也無奈坦承「自己也怕得要死」。

▲2鼠天花板幹架雙墜落！客目睹巨鼠竄逃嚇壞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲業者回應，店內定期清潔消毒，黏鼠板也是整箱購買，但鼠患始終無法根絕，對當事客人深感抱歉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

有民眾在社群平台發文，指該店用餐時，天花板突傳來老鼠打鬥聲，驚慌之際未及離座，沒想到，5分鐘後竟見老鼠從天而降，「1隻往店裡衝，1隻往店外衝，體型比剛出生的小貓還大」。文中指出，鄰桌與同行3人均嚇傻，「店家從頭到尾沒有任何反應，好像見怪不怪。」回家查閱評論，竟發現1個月前就有消費者反映在店內目擊有老鼠。

基隆市衛生局今天前往稽查，營業現場未發現病媒蹤跡，業者也出示定期清潔消毒記錄，雖然食材包覆、架高均符合法規，衛生局仍將輔導提高消毒頻率，並提醒可進一步完善防護。

▲2鼠天花板幹架雙墜落！客目睹巨鼠竄逃嚇壞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲老闆無奈表示：我也怕得要死。

業者解釋，店鋪鄰近崁仔頂市場，鼠患為當地長年難題。店內一道牆上方為空，老鼠善鑽洞，「我們就一直補，牠們就一直挖」，多年縫補如「補破網」，始終擋不住。對客人遭遇鼠輩深感抱歉，也透露自己同樣受驚。

業者強調，防鼠措施已做足，每半年委託消毒公司全店翻箱倒櫃、噴灑藥劑；打烊後垃圾入桶加蓋，餐具與食材全數加蓋、架高。黏鼠板整箱購入，定期清消從未間斷，「結果老鼠還是要來，我們也很困擾」。

經營30餘年業者說，此次事件令顧客受驚，實在過意不去，未來仍會全力設法改善。

▲2鼠天花板幹架雙墜落！客目睹巨鼠竄逃嚇壞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆市衛生局今天前往稽查，營業現場未發現病媒蹤跡，業者亦出示定期清潔消毒記錄。

▲2鼠天花板幹架雙墜落！客目睹巨鼠竄逃嚇壞。（圖／記者郭世賢翻攝）

相關新聞

基隆春節加強整頓環境　落實「三不」防鼠患

基隆春節加強整頓環境　落實「三不」防鼠患

為迎接農曆新年，基隆市環境保護局將加強全市年節前的環境整備工作，自2月9日至2月15日啟動「國家清潔周」大掃除活動，邀請市民在除夕前完成居家整理與周邊清掃，提早排出廢棄物，共同維護春節期間的市容與環境衛生，打造乾淨舒適的生活空間。

春節前強化高樓救災應變　基隆消防實兵演練

春節前強化高樓救災應變　基隆消防實兵演練

基隆加強重要節日安全維護啟動　邱佩琳率隊慰問基層

基隆加強重要節日安全維護啟動　邱佩琳率隊慰問基層

基隆10倍加嚴取締噪音車　打造寧靜城市持續邁進

基隆10倍加嚴取締噪音車　打造寧靜城市持續邁進

爭取3天守住黃金72小時　基隆籲全民落實防災準備

爭取3天守住黃金72小時　基隆籲全民落實防災準備

