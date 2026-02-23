　
政治

迎戰AI浪潮！　考試院長：持續推動國考減科、擴大電腦化測驗

▲▼考試院今日舉行新春團拜，考試院長周弘憲感謝院部會同仁齊心努力，致贈每位同仁新春福袋。（圖／考試院提供）

▲考試院今日舉行新春團拜，考試院長周弘憲感謝院部會同仁齊心努力，致贈每位同仁新春福袋。（圖／考試院提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

考試院今（23日）舉行新春團拜。考試院長周弘憲致詞時感謝院部會同仁過去一年來的努力，並期勉大家面對AI浪潮與人口結構變化等挑戰，持續健全文官制度，使公部門攬才及留才機制與時俱進，作為國家永續發展的堅實後盾。

周弘憲指出，過去這一年，考試院完成許多制度改革，在人事制度方面，修正了公務人員保障法、考績法、安全及衛生防護辦法、公務人員激勵辦法等法規，讓公部門霸凌防治與安全衛生防護得以強化，並放寬指名商調限制、育孫留停、新增身心調適假、調高職務列等及強化即時獎勵機制等，致力營造更為友善的公務職場環境；在國家考試改革方面，成立了測驗研究中心，精進國考試題品質。在此感謝所有考試委員的支持，及所有同仁的努力。

周弘憲表示，在這新的一年，面對AI人工智慧的發展、人口結構的變遷等挑戰，我們仍有許多事情要做，包括持續推動國考減科、擴大電腦化測驗規模，藉以吸引更多年輕世代的人才進入公部門服務，也要再精進考績法制，以發揮考績積極功能等，期勉大家繼續攜手共同推動各項改革，齊心走在正確的道路上。

本日新春團拜活動由周弘憲主持，副院長許舒翔、考試委員、部會首長及院部會同仁代表共同參與。

▲▼考試院今日舉行新春團拜，考試院長周弘憲期勉同仁新的一年持續健全文官制度，使公部門攬才及留才機制與時俱進，作為國家永續發展的堅實後盾。（圖／考試院提供）

02/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

迎戰AI浪潮！　考試院長：持續推動國考減科、擴大電腦化測驗

私人行程請假一天！盧秀燕8年首度缺席新春團拜

私人行程請假一天！盧秀燕8年首度缺席新春團拜

今天是農曆新年後第一個上班日，台中市政府上午將舉行團拜，但市長盧秀燕卻缺席，將由兩位副市長帶領團隊及一級首長團拜。據悉，盧秀燕因私人行程今天請假一日，明天就會上班，但是否出國尚未返國或是其他因素，市府上下皆回不清楚。

馬年開工！賴清德明上午邀五院茶敘　韓國瑜要建言「化」字

馬年開工！賴清德明上午邀五院茶敘　韓國瑜要建言「化」字

最高檢《貪污治罪條例逐條評釋》熱銷　再版加印

最高檢《貪污治罪條例逐條評釋》熱銷　再版加印

兩項國考刪除身高限制　今年起就適用

兩項國考刪除身高限制　今年起就適用

考試院公布今年度警察特考日期　需用名額、考區曝光

考試院公布今年度警察特考日期　需用名額、考區曝光

