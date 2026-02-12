詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標　投標要先付50萬

▲詐團豪車沒入！G63越野車+泰達幣2月25日雙雙拍賣，車迷、幣圈都來了。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

打詐不手軟！基隆地檢署日前偵辦重大詐欺案件，查扣詐騙集團名下罕見黑色賓士Mercedes-Benz G63 AMG改裝車，囑託法務部行政執行署宜蘭分署進行拍賣。宜蘭分署今（12日）發布拍賣訊息，本次最受矚目G63 AMG改裝車，為2016年10月出廠，里程數11萬1827公里，車況良好。有意參與競標民眾須攜帶身分證件，並繳納新台幣50萬元保證金，領取號碼牌後始可進場喊價。

宜蘭分署今（12日）發布公告，本次拍賣最受矚目黑色賓士Mercedes-Benz G63 AMG，新車價新台幣993萬元起，為2016年10月出廠，里程數11萬1827公里，經典方正外型、車況良好，新車市價動輒數百萬元。宜蘭分署指出，欲參與該車競標者，須攜帶身分證件、繳納新台幣50萬元保證金，領取號碼牌後始可進場喊價。

同場拍賣泰達幣1萬2727.0465顆，是號稱與美元相當的「穩定幣」，依目前匯率粗估市值近新台幣40萬元。投標人須持雙證件、繳交7萬元保證金，並提供以「拍定人名義」、於金管會公告完成洗錢防制登記的虛擬資產業者所開立帳戶，且須為可接收TRC-20標準泰達幣之TRON網絡公開金鑰錢包地址。嚴禁使用匿名錢包，拍定後須填寫「拍定人基本資料暨帳戶資訊表」，並以本人帳戶匯款繳清價金，以利後續移轉作業。

宜蘭分署主任行政執行官鄧順生表示，拍賣將於2月25日上午10時，在基隆地檢署1樓新聞採訪室登場。拍賣訊息公布後，已吸引眾多車迷與幣圈投資人高度關注。

鄧順生強調，本次執行展現檢察與行政執行機關聯手追償不法所得、維護社會公義的堅定決心。民眾若欲參與投標，務必事先詳閱行政執行署官網公告之拍賣規範，以免權益受損。