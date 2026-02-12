　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標　投標要先付50萬

▲詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲詐團豪車沒入！G63越野車+泰達幣2月25日雙雙拍賣，車迷、幣圈都來了。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

打詐不手軟！基隆地檢署日前偵辦重大詐欺案件，查扣詐騙集團名下罕見黑色賓士Mercedes-Benz G63 AMG改裝車，囑託法務部行政執行署宜蘭分署進行拍賣。宜蘭分署今（12日）發布拍賣訊息，本次最受矚目G63 AMG改裝車，為2016年10月出廠，里程數11萬1827公里，車況良好。有意參與競標民眾須攜帶身分證件，並繳納新台幣50萬元保證金，領取號碼牌後始可進場喊價。

宜蘭分署今（12日）發布公告，本次拍賣最受矚目黑色賓士Mercedes-Benz G63 AMG，新車價新台幣993萬元起，為2016年10月出廠，里程數11萬1827公里，經典方正外型、車況良好，新車市價動輒數百萬元。宜蘭分署指出，欲參與該車競標者，須攜帶身分證件、繳納新台幣50萬元保證金，領取號碼牌後始可進場喊價。

▲詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標。（圖／記者郭世賢翻攝）

同場拍賣泰達幣1萬2727.0465顆，是號稱與美元相當的「穩定幣」，依目前匯率粗估市值近新台幣40萬元。投標人須持雙證件、繳交7萬元保證金，並提供以「拍定人名義」、於金管會公告完成洗錢防制登記的虛擬資產業者所開立帳戶，且須為可接收TRC-20標準泰達幣之TRON網絡公開金鑰錢包地址。嚴禁使用匿名錢包，拍定後須填寫「拍定人基本資料暨帳戶資訊表」，並以本人帳戶匯款繳清價金，以利後續移轉作業。

宜蘭分署主任行政執行官鄧順生表示，拍賣將於2月25日上午10時，在基隆地檢署1樓新聞採訪室登場。拍賣訊息公布後，已吸引眾多車迷與幣圈投資人高度關注。

鄧順生強調，本次執行展現檢察與行政執行機關聯手追償不法所得、維護社會公義的堅定決心。民眾若欲參與投標，務必事先詳閱行政執行署官網公告之拍賣規範，以免權益受損。

▲詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►2鼠天花板打架一起掉下來！客人狂逃　咖啡店老闆無奈：我也怕

►快訊／放棄角逐7連霸！新北議員周雅玲確定裸退...親揭轉換跑道

►基隆雨夜驚魂！轎車撞倒斑馬線「跑步」行人　驚險畫面曝光

►11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩史上最年輕得主！　抱走8.5億後赴澳留學去向成謎
八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙秀火辣身材
快訊／威力彩「頭獎13.5億」開獎了　財神爺今晚去誰家
快訊／大樂透春節加碼連開20天！百萬大紅包、小紅包獎號出爐
「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她衝當鋪抵押借400萬！警驚見視訊「愛人卡卡的」是AI　癡情女超崩潰

詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標　投標要先付50萬

女童誤吞彈珠臉發白！台東民宿老闆神救援　哈姆立克搶回一命

大埔鄉長貪污逾千萬！張永泰15萬交保、吳明勳仍羈押禁見

最高檢《貪污治罪條例逐條評釋》書展熱銷　10天近千本再版加印

曾獲師鐸獎竟涉超收A錢！女主任羈押禁見　校方訝異震驚

桃園女師爆虐待學生！踹膝蓋打到流血「還亮刀恐嚇」　校方要查了

假中獎真騙卡！新北女寄出2張提款卡　瑞芳警攔截物流神救援

被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗訴

20公頃石虎棲地恐消失！鄉親怒嗆廢土場：撤案... 爆激烈推擠

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

星城Online紅包魚席捲全台！小編帶你們吃火鍋搭小黃拿紅包，再爽抽北海道機票

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

她衝當鋪抵押借400萬！警驚見視訊「愛人卡卡的」是AI　癡情女超崩潰

詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標　投標要先付50萬

女童誤吞彈珠臉發白！台東民宿老闆神救援　哈姆立克搶回一命

大埔鄉長貪污逾千萬！張永泰15萬交保、吳明勳仍羈押禁見

最高檢《貪污治罪條例逐條評釋》書展熱銷　10天近千本再版加印

曾獲師鐸獎竟涉超收A錢！女主任羈押禁見　校方訝異震驚

桃園女師爆虐待學生！踹膝蓋打到流血「還亮刀恐嚇」　校方要查了

假中獎真騙卡！新北女寄出2張提款卡　瑞芳警攔截物流神救援

被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗訴

20公頃石虎棲地恐消失！鄉親怒嗆廢土場：撤案... 爆激烈推擠

春日追櫻迎春健行趣　新北推烘爐地、太極嶺步道賞花秘境

強制車險保額增至300萬！卓榮泰拍板　今年7月1日上路

賈永婕訪義光教會「看到人性光輝」　被門口文字感動曝心聲

新北三峽河自行車道鋪面翻新　新增路燈提升通行安全

基隆搜救犬隊獲醫療後盾　產官民合作提升救災戰力

威力彩史上最年輕得主！　抱走8.5億後赴澳留學去向成謎

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

她衝當鋪抵押借400萬！警驚見視訊「愛人卡卡的」是AI　癡情女超崩潰

快訊／威力彩「頭獎13.5億」開獎了　財神爺今晚去誰家

「樂天三本柱」續約成功破除謠言！　河智媛、禹洙漢真實心聲曝光

【輪家懶得走？】阿北腳踩電動獨輪車 路上花式推輪椅！警開罰

社會熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

快訊／悶死腦麻兒獲特赦！　老母滿頭白髮、拄拐杖現身：謝謝總統

即／超貴車禍畫面曝　6000萬雲梯車擦撞保時捷

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

即／台中某大學女教授倒停車場　送醫不治

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

即／新北割頸案定讞「乾哥12年、乾妹11年」

美女里長洪佳君遭三度性騷！資深前輩要求「抱一下」

更多熱門

相關新聞

瑞芳警與物流賽跑　成功攔截詐團包裹

瑞芳警與物流賽跑　成功攔截詐團包裹

網路抽獎抽中iPhone竟是掉入詐騙陷阱！新北市瑞芳警分局雙溪分駐所昨（11日）成功攔截一起「假抽獎真騙卡」詐騙案。一名蔡姓女子誤信社群平台Threads上的抽獎資訊，依詐騙集團指示將2張提款卡寄出，所幸警員蔡孟芳獲報後，馬上聯繫物流公司成功攔截包裹，追回蔡女被騙走的2張提款卡。

好樂貸平台假債權真吸金14.5億　5人被起訴

好樂貸平台假債權真吸金14.5億　5人被起訴

桃園男解百萬定存給網友投資　警銀聯手阻詐

桃園男解百萬定存給網友投資　警銀聯手阻詐

遇詐騙提現買金條　一原因反而賺進20萬

遇詐騙提現買金條　一原因反而賺進20萬

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金

關鍵字：

詐騙拍賣賓士G63虛擬貨幣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面